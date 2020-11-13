Мэр Томска задержан. Два предыдущих мэра попали под суд

Автор фото, Vladimir Kazantsev/TASS Подпись к фото, Мэр Томска Иван Кляйн во время церемонии инаугурации в 2013 году после избрания на первый срок

В Томске завели уголовное дело на главу города Ивана Кляйна. Двое его предшественников на посту мэра также подвергались уголовному преследованию. Один получил 12 лет колонии, второй - условный срок. Дело против Кляйна связано с компанией "Томское пиво", принадлежащей его семье.

Утром о задержании Кляйна сообщили СМИ. Следственный комитет России (СКР) позже подтвердил это, сообщив, что подозреваемый задержан и с ним "выполняются следственные действия".

При чем тут пиво

В пресс-релизе областного управления СКР говорится, что на основании материалов ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении мэра Томска, подозреваемого в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ).

По предварительным данным, мэр, действуя в интересах ОАО "Томское пиво", основным акционером которого является, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства Томска - внести в систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии 300 метровой санитарной зоны рядом с пивоваренным предприятием, сказано в сообщении СКР.

Из него следует, что некий предприниматель хотел построить жилые дома рядом с "Томским пивом", но получил отказ - как считает следствие, незаконный. Ущерб, причиненный предпринимателю, фамилия которого не указана, следствие оценивает как существенный.

Проводятся обыски как дома у мэра, так и в администрации Томска, а также помещениях "Томского пива", сам глава города задержан, подтвердили сообщения СМИ в СКР.

Агентство ТВ2 ранее сообщало, что мэра Томска задержали во время селекторного совещания и вывели из здания мэрии в наручниках. Издание ссылалось на несколько источников, в том числе в силовых структурах.

Представитель администрации Томска Ирина Пахомова сказала Интерфаксу, что обязанности Кляйна сейчас исполняет первый заместитель мэра Михаил Ратнер.

Кто такой Кляйн

61-летний Кляйн занимает пост мэра с 2013 года. Он выиграл выборы, получив 62,23% голосов. В 2018 году он переизбрался на второй срок, снова получив больше 50%.

Его семья владеет компанией "Томское пиво", одним из крупнейших производителей пива на востоке России. Кляйн в 1980-е работал главным механиком Томского пивоваренного заводе, а потом был назначен его директором. Сейчас гендиректором работает его жена Галина Кляйн.

До того, как стать мэром, Кляйн с 1997-го по 2013 год был депутатом законодательного собрания Томской области. Кляйн входит в политсовет томского отделения "Единой России".

Томск остался одним из немногих российских городов, где сохранились прямые выборы главы, напоминает издание "Тайга.инфо".

Двух мэров уже посадили

В 2013 году Кляйн сменил ушедшего в отставку Николая Николайчука. Николайчук, как и его предшественник Александр Макаров на посту мэра были осуждены, напоминает ТВ2.

Бывший мэр Макаров был арестован в октябре 2006 года и в 2010 году приговорен к 12 годам колонии строгого режима за злоупотребление служебным положением, вымогательство и получение взятки. В сентябре 2015 года суд удовлетворил его прошение об условно-досрочном освобождении.