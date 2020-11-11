Коронавирус в мире: психические отклонения у переболевших и трудности с перевозкой вакцины

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Транспортировка вакцины компании Pfizer может быть сопряжена с трудностями из-за необходимости ее хранения при очень низкой температуре, Еврокомисия хочет изменить правила, связанные со здравоохранением в ЕС, Германия пока не вышла на плато, несмотря на локдаун, переболевшие Covid-19 более подвержены развитию психологических проблем.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом переболело или продолжает болеть более 51,6 млн человек, умерло более 1,2 млн. Лидируют по числу заболевших США (более 10,2 млн случаев заражения, почти 240 тыс. смертей). На втором месте Индия (8,6 млн заразившихся, 127,5 тыс. умерших). На третьем - Бразилия (почти 5,7 млн заражений, 162,8 тыс. смертей).

Особенности хранения вакцины Pfizer

В понедельник стало известно, что вакцина от коронавируса, разработанная фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech, во время тестирования на добровольцах показала эффективность на 90% - иначе говоря, 9 из каждых 10 привитых не должны заболеть в случае заражения.

Но, как отмечают специалисты, есть один немаловажный аспект, который необходимо учитывать при планировании распределения вакцины - это ее хранение и транспортировка.

Проблема в том, что вакцину необходимо хранить при температуре -70 градусов Цельсия, и повышать ее можно не более четырех раз. Бытовые морозильники, как правило, не способны поддерживать такую температуру. Подавляющему большинству других вакцин такие условия не требуются, поэтому готовой повсеместной инфраструктуры для новой вакцины в мире нет.

Pfizer будет отправлять партии вакцины из своих центров в США, Германии и Бельгии как воздушным, так и наземным транспортом, поэтому встает вопрос о ее хранении в транзитных центрах, а также о распределение в клиниках, аптеках и больницах.

Издание Wall Street Journal выяснило, что Pfizer разработала специальные термические ящики для перевозки, наполненные сухим льдом для поддержания низкой температуры. Местоположение каждого из них можно будет отследить с помощью GPS. В каждом боксе можно будет перевезти по 5 тыс. доз, которые смогут в нем храниться до 10 дней при условии, что бокс будет закрытым. Отмечается, что боксы можно будет использовать многократно.

Компания Polar Thermals, производящая аналогичные ящики для транспортировки вакцин, рассказала, что их стоимость достаточно высока. Каждый экземпляр стоит около 6,5 тыс. долларов. При этом продукция компании может поддерживать температуру лишь в -8 градусов Цельсия в течение пяти дней и способна вместить 1200 доз.

Еврокомиссия хочет поменять правила в здравоохранении

Еврокомиссия предложила внести изменения в правила, касающиеся здравоохранения в странах ЕС, которые позволили бы вводить режим чрезвычайной ситуации по медицинским причинам и проводить испытания готовности государств к борьбе с пандемией.

Это связано с тем, что весной, в начале пандемии, страны Евросоюза действовали несогласованно, что привело к конкуренции из-за медицинского оборудования и запрету на экспорт медикаментов.

"Для борьбы с пандемией Covid-19 и другими будущими кризисами в области здравоохранения необходимы более эффективные инструменты на уровне ЕС", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Германия пока не вышла на плато

Германия сообщила о самом высоком с апреля показателе смертности от Covid-19. Министр здравоохранения предупредил, что количество новых случаев заражения за сутки не пошло на убыль, поэтому говорить о выходе на плато пока преждевременно.

"Количество новых случаев растет, но не так быстро. Это обнадеживает, но пока недостаточно", - заявил Шпан в интервью RTL.

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Он добавил, что суточный показатель новых заражений не превышает 20 тыс. на протяжении четырех последних дней, но уровень смертности продолжает расти, а больницы сообщают о росте числа пациентов в отделениях реанимации.

Крупнейшая экономика Европы ввела локдаун 2 ноября, чтобы остановить распространение коронавируса. Институт Роберта Коха сообщил, что за сутки было выявлено более 18,4 тыс. случаев заражения, 261 человек скончался.

В Калифорнии ужесточают ограничения

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Заболеваемость в штате Калифорния продолжает нарастать, власти говорят об "усталости от ковида"

Калифорния и некоторые другие американские штаты усилили ограничения для борьбы с распространением коронавируса. Это связано с ростом случаев заражения, который объясняется приходом холодной погоды, и, как следствие, увеличением пациентов в больницах.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал жителей страны потерпеть до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация. "Существует такое понятие, как усталость от Covid-19, это можно понять. Но потерпите еще немного, делайте то, что от вас требуется, и все будет хорошо", - сказал он в интервью CNN.

По данным университета Джонса Хопкинса, во вторник США вновь побили свой предыдущий суточный антирекорд по количеству новых случаев Covid-19 - было выявлено более 201,9 тыс. случаев заражения. Столь высокий показатель объясняется задержкой с получением данных за выходные.

За сутки скончались 1535 зараженных.

Всего с начала пандемии в США количество заразившихся превышает 10,2 млн человек, из них более 239,5 тыс. умерли.

Переболевшие Covid-19 более подвержены психологическим проблемам

Люди, переболевшие Covid-19, более подвержены возникновению психологических проблем - к такому выводу пришли ученые по итогам исследования, в ходя которого выяснилось, что у 20% заразившихся коронавирусом в течение 90 дней развиваются психические отклонения.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, У каждого пятого переболевшего ковидом развиваются те или иные психические отклонения, говорят ученые, но почему - они пока не знают

Это в первую очередь тревожность, депрессия и бессонница, рассказали исследователи из Оксфордского университета, изучавшие пациентов, переболевших Covid-19, у которых затем развились психологические проблемы. Также ученые отметили, что также значительно возрастает риск развития деменции и ухудшения некоторых мозговых функций.

Врачам и ученым необходимо срочно определить, что служит причиной развития психологических отклонений у таких людей, и выработать новые способы их лечения, заявил профессор психиатрии Пол Харрисон.

Где чаще всего происходят заражения

Автор фото, EPA Подпись к фото, Спортзалы - один из рассадников инфекции, выяснили ученые

В США исследователи с помощью компьютерного моделирования выяснили, как бы развивалась ситуация в самых крупных городах страны, если бы власти не вводили карантинные ограничения, а люди не соблюдали режим самоизоляции. Они пришли к выводу, что в этом случае заразились бы 30% всех жителей.

По словам авторов исследования, больше всего люди заражались бы в ресторанах, спортзалах, гостиницах и кафе, и, если население будет избегать посещать их, то удастся избежать активного распространения инфекции в зимнее время.