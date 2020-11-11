Суд оставил отца Бритни Спирс ее опекуном. Фанаты считают, что певицу держат в неволе

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Бритни Спирс сказала, что боится отца

Суд в Лос-Анджелесе оставил отца певицы Бритни Спирс в роли ее опекуна. Борьбу за то, чтобы опеку разделили ее личный менеджер и финансовая компания, певица начала в августе.

Летом в интернете начало набирать силу движение #FreeBritney ("Свободу Бритни"). Тогда же Спирс заговорила о том, что хочет начать участвовать в решениях, касающихся своей жизни и карьеры.

Отец 38-летней Бритни, Джейми Спирс, распоряжается ее делами уже 12 лет. В 2008 году суд наделил его этими полномочиями после череды скандальных инцидентов, спровоцированных проблемами с психическим здоровьем певицы.

Спирс временно перестал быть опекуном в 2019 году из-за проблем со здоровьем, и эта роль перешла к личному менеджеру певицы Джоди Монтгомери.

В нынешнем прошении об устранении Спирса с позиции опекуна адвокат певицы подчеркивал, что она боится отца и не станет снова выступать с концертами, пока он управляет ее делами.

Певица хотела, чтобы ее личную жизнь продолжила контролировать Монтгомери, а дела, связанные с карьерой, - финансовая компания.

Адвокат отца Бритни настаивала, что Джейми Спирс всегда действовал исключительно в интересах дочери, защищая ее от злоумышленников, желающих извлечь выгоду из ее уязвимого положения.

В частности, за время его опеки она из должницы, погрязшей в многомиллионных судебных разбирательствах, стала обладательницей состояния в 60 млн долларов.

Судья согласилась с доводами юриста Джейми Спирса, откликнувшись при этом и на просьбу самой певицы о том, чтобы в опеке совместно с отцом также участвовала и финансовая компания Bessemer Trust.

Судья также сказала, что в будущем готова рассмотреть новые апелляции об отстранении Джейми Спирса от процесса или о полном возвращении самой певице контроля над своими делами и решениями.

У здания суда собрались несколько десятков поклонников певицы из движения #FreeBritney, которые появляются там во время каждого слушания. Cторонники движения считают, что отец певицы и другие лица держат ее в заключении из-за собственных меркантильных интересов.

Отец и дочь не разговаривают

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джейми Спирс был опекуном Бритни с 2008 года

Во время слушаний во вторник адвокат певицы Сэмюэль Ингем заявил, что Спирс и ее отец не поддерживают эффективных рабочих отношений и вообще давно не разговаривают.

В ответ на это представитель Джейми Спирса Вивиан Торин отметила, что причина отсутствия контакта между ними заключается лишь в том, что сам Ингем посоветовал своей клиентке не поддерживать его.

В документе, поданном в суд Лос Анджелеса в августе, представители Бритни Спирс заявляли, что "она выступает категорически против того, чтобы ее отец Джеймс возвращался к роли ее опекуна".

Изначально певица поддержала назначение отца опекуном, говорилось в документе. Она признает, что он "спас ее от разрушения, эксплуатации со стороны хищных лиц и финансового краха", а также помог ей "вернуть себе положение исполнителя мирового класса".

Несмотря на это, она хотела, чтобы ее постоянным опекуном после того как 22 августа закончился срок временного опекунства, стала Монтгомери.

Какую роль сыграло движение #FreeBritney

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Поклонники собираются около суда на каждое слушание с требованием "освободить Бритни"

Движение #FreeBritney появилось после того, как певица отменила назначенные на февраль 2019 года концерты и временно исчезла из соцсетей. Поклоннини заволновались, все ли с ней в порядке, и стали утверждать, что отец держит ее в неволе.

В числе сторонников кампании есть и знаменитости - такие как певицы Шер и Майли Сайрус, а также актриса Ариэль Уинтер, которая в несовершеннолетнем возрасте добилась передачи опеки над собой от матери третьим лицам.

Отец Бритни Спирс называл движение шуткой, а его адептов - конспираторами, настаивая, что он каждый год отчитывается о каждом заработанным певицей центе.

Но в сентябре адвокат Бритни Спирс ответил на это словами поддержки в адрес #FreeBritney.

"Опека над Бритни привлекла беспрецедентный интерес со стороны прессы и соцсетей. Это совсем не шутка и не теория заговоров - это правомерный и даже ожидаемый результат того, насколько агрессивно Джеймс использовал процедуры сокрытия деталей судебных слушаний от общественности".

Спирс и его юристы регулярно просили суд сделать все слушания максимально закрытыми, объясняя это желанием защитить персональные медицинские данные, подробности жизни детей Спирс и профессиональные секреты, и судья Бренда Пенни всегда соглашалась на это.

Но Ингем настаивает, что если эти меры были необходимы несколько лет назад, то с тех пор обстоятельства изменились, и теперь закрытость слушаний, наоборот, вредит интересам Бритни.

Почему Бритни Спирс потребовалось опекунство?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бритни Спирс хочет, чтобы условия опекунства отражали изменения в ее жизни

Опекунство обычно назначается над детьми или взрослыми, которые по каким-то причинам (например, по состоянию здоровья, в том числе психического) не могут принимать решения самостоятельно, и часто имеет временный характер.

Случай Бритни Спирс - довольно необычный с точки зрения права.

Последние 12 лет отец певицы распоряжается ее имуществом, карьерой и финансами, а также контролировали ее личную жизнь. Юрист, совмещавший с ним эту роль, сложил с себя полномочия в прошлом году.

В частности опекун может ограничить круг людей, с которыми она общается, а также обсуждать ее состояние и курс лечения с лечащими врачами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, С бывшим мужем Кевином Федерлайном в феврале 2006 года в Голливуде

Все началось с того, что в 2007 году Бритни Спирс решила развестись с Кевином Федерлайном, который пробыл ее мужем всего два года, но успел стать отцом двоих сыновей - Шона Престона и Джейдена Джеймса.

Федерлайн, бывший до брака танцовщиком из труппы Спирс, подал на родительские права на обоих детей и получил их, ссылаясь на "неадекватное поведение" супруги, а именно: решение побриться налысо (сама певица говорила, что сделала это в знак солидарности с собственной тетей, незадолго до того скончавшейся от рака), нападение на автомобиль преследовавшего ее папарацци, злоупотребление наркотиками и тот факт, что она начала говорить с "британским акцентом".

В январе 2008 года ее определили в психиатрическую клинику (по словам самой Спирс, без ее согласия), а месяц спустя отец певицы Джейми Спирс и адвокат семьи Эндрю Уоллет получили временное опекунство над ней, которое в октябре того же года перешло в постоянное - согласно письменному прошению ее отца.

С тех пор она выпустила три альбома, два года выступала с концертами, а также снялась в нескольких телешоу и сериалах.