Власти насчитали в лесах Тамбовской области всего двух волков. В WWF усомнились в этой цифре

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В лесах Тамбовской области в этом году зарегистрировали всего лишь двух волков, сообщил ТАСС начальник отдела управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона Алексей Соколов. Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) в этой цифре усомнились.

"В этом году мы зарегистрировали на территории региона в Пичаевском и Моршанском районах всего двух волков, в прошлом году их было четыре, а, к примеру, в 2007-м мы фиксировали десять голов", - сказал агентству Соколов.

При этом он отметил, что эти цифры относительны: "Учет зверя ведется по его следам, для этого применяются специальные расчеты, учитывается также маршрут животного. Разумеется, это непростой процесс, ведь лес - не сарай, куда можно загнать всех животных и пересчитать по головам, поэтому подсчет относительный".

К сокращению численности волков в регионе привели нехватка корма и отстрелы животных, говорит Соколов. Но, несмотря на это, отстреливать волков в регионе по-прежнему не запрещено, так как считается, что они представляют угрозу для сельского хозяйства и других животных.

Фактическая численность волков в Тамбовской области может быть выше, так как животные могут мигрировать в регион из соседних областей - Рязанской и Пензенской, добавил Соколов.

Что говорят в WWF?

Информации о том, что в Тамбовской области осталось всего два волка, на данный момент едва ли можно доверять, сказал Би-би-си научный руководитель программы по сохранению биоразнообразия WWF Владимир Кревер.

"Во-первых, речь идет только о двух районах Тамбовской области. Во-вторых, волков, как и многих других животных, считают во время так называемого маршрутного учета, который проводится в то время, когда уже есть устоявший снежный покров - это декабрь, январь, февраль", - объяснил он.

Поэтому, по словам Кревера, объективные данные о численности волков в тех или иных регионах России появятся только ближе к весне: "Так что я думаю, что на данный момент не стоит говорить о том, что на всю Тамбовскую область осталось два волка. Надо подождать зимных учетов, после чего мы получим более объективные цифры".

Перед Россией не стоит проблема сокращения численности волков, и в Тамбовской области никаких предпосылок для этого тоже нет, отметил представитель WWF.

"Их численность очень высокая, и волк у нас является самым обычным охотничьим видом. В России есть огромные нетронутые пространства, особенно за Уралом, в Сибири. Поэтому говорить о том, что волк находится на грани исчезновения - довольно странно", - продолжает он.

Тамбовский волк

Несмотря на то, что на гербе Тамбовской области изображены пчелы, одним из главных символов региона считаются не они, а так называемый "тамбовский волк". В 2008 году в Тамбове даже был установлен деревянный памятник этому животному - он представляет собой сидячего волка, под которым вырезаны буквы "Тамбовский волк - надежный товарищ".

Выражение "тамбовский волк тебе товарищ" стало крылатым после выхода фильма "Дело Румянцева" в 1950-х годах. В фильме эту фразу произносит следователь.