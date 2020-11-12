Дайджест: Первые назначения Байдена и сделка России и Турции за счет Армении

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В 2014 году, когда было сделано это фото, Рон Клайн (на фото слева) руководил борьбой правительства США с вирусом Эбола

Глава аппарата Байдена

Поздно вечером стало известно о первом кадровом назначении, которое намерен сделать избранный президент США Джо Байден: главой своего аппарата он назначит Рона Клайна. Никакого особенного сюрприза здесь нет, Клайн работает помощником Байдена не один десяток лет начиная еще с Сената и считался основным кандидатом на эту должность.

Действующий президент Дональд Трамп, тем временем, продолжает отрицать, что он проиграл выборы, и процесс передачи дел новой администрации фактически до сих пор не начался.

В среду стало известно, что Трамп победил на выборах в штате Аляска. Эта победа (не сказать, чтобы очень неожиданная) добавит ему еще три голоса в коллегии выборщиков, так что их станет 217 при необходимом для победы минимуме в 270.

Результат выборов на Аляске пока такой же неофициальный, как когда СМИ прогнозировали победу Байдена в Пенсильвании или Висконсине. Подсчет голосов пока ни в одном штате не завершен, и пока он не закончится, официальных итогов не будет. Сроки сертификации результатов выборов во всех штатах разные: к примеру, штат Джорджия, где бюллетени будут пересчитывать вручную из-за разрыва всего в 14 тысяч голосов в пользу Байдена, должен закончить все формальности к 20 ноября и стать одним из первых. Так или иначе, все выборщики должны быть назначены к 8 декабря, после чего 14 декабря они проголосуют в соответствии с предпочтениями большинства избирателей своего штата,- даже если это большинство ненамного многочисленнее меньшинства.

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Жертвы самообмана

В Ереване в среду продолжились протесты армянской оппозиции против премьера Никола Пашиняна, подписавшего соглашение о прекращении боевых действий в Карабахе, которое недовольные сравнивают с капитуляцией. Сам Пашинян говорит, что это соглашение спасло армянскую армию от неминуемого и быстрого уничтожения.

Потрясение для армянского общества усугубляет тот факт, что армянская пропаганда до последнего убеждала людей, что все благополучно. В этом некоторые протестующие тоже винят премьера.

"Если бы он показывал настоящую ситуацию... Но пропаганда работала в обратную сторону: нам все время говорили, что все хорошо, все нормально. Ну, как минимум, они говорили, что ситуация под контролем. То есть, армяне не понимали, что творится, - сказал Русской службе Би-би-си участник протестного митинга, молодой адвокат Альберт, - Как бы Пашинян это теперь ни объяснял, это его вина, и он должен уйти в отставку".

Многие сторонние наблюдатели глубоко сомневаются, что оппозиции удастся сместить Пашиняна: да, поражение в войне сильно ударило по его репутации, но и оппозиция, большая часть которой правила Арменией до "бархатной революции", тоже очень нелюбима, пишет из Еревана наш корреспондент Юри Вендик.

Сделка в интересах России и Турции

Том Де Ваал, автор книги "Черный сад" и едва ли не самый известный на Западе эксперт по Нагорному Карабаху, в комментарии в New York Times пишет, что Россия и Турция, добившиеся соглашения о прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном, преследуют интересы не этих стран, а свои собственные.

Проиграла, безусловно, Армения. Азербайджан выиграл. Турция тоже выиграла, получив прямой транспортный коридор до Каспия. "Россия, которая придумала эту сделку, тоже победила. В отличие от других зон конфликтов в бывшем Советском Союзе, в зоне нагорно-карабахского конфликта ей никогда не удавалось встать "сапогами на земле". Теперь ей это удалось: будут развернуты 1960 миротворцев. Это внезапно дает России сильно расширенное военное присутствие в регионе, где она теряла влияние", - считает автор.

Но если соглашение сорвется и особенно если остающиеся в Нагорном Карабахе армяне не будут ощущать себя в безопасности, это чревато новым конфликтом. Чтобы этого не случилось, нужна серьезная работа со всех сторон. А у политиков в Москве и Анкаре ни экспертных знаний, ни интереса к этим проблемам нет, пишет Том Де Ваал.

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Болтон советует республиканцам не ублажать Трампа

Джон Болтон, бывший советник Трампа по национальной безопасности и олицетворение республиканского истеблишмента, написавший после отставки мемуары с критикой босса, в колонке в Washington Post критикует свою партию за то, что она потакает президенту, продолжающему упорно отрицать факт своего поражения на выборах.

Болтон признает, что Трамп имеет законное право оспаривать результаты выборов, но для этого он должен представить убедительные доказательства злоупотреблений. "Трамп до сих пор этого не сделал, и нет никаких признаков того, что он может это сделать. А если не может, то его "право" на оспаривание итогов выборов значения не имеет. Настоящая проблема - это тот огромный вред, который он наносит доверию общества к конституционной системе Америки", - пишет комментатор. По мнению Болтона, Трамп, во всяком случае, в его собственном представлении, укрепляет свой личный политический бренд за счет бренда Республиканской партии.

Потакание республиканцев президенту, отрицающему реальность, может обернуться поражением на январских выборах двух сенаторов от Джорджии и тем самым поставить под вопрос контроль партии над Сенатом, пишет Болтон.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Найджел Фарадж не раз выступал на митингах в поддержку Дональда Трампа

"Джо Байден - не друг Британии".

Так озаглавлена колонка лидера Партии Брексита Найджела Фараджа в консервативной и близкой к правительству Бориса Джонсона газете Daily Telegraph. Фарадж, хваливший Дональда Трампа с 2016 года, вспоминает, что Байден был вице-президентом в администрации Обамы, которая угрожала поставить Британию в конец очереди за соглашением о свободной торговле с США. Он называет Байдена "горячим сторонником ЕС", а заодно и "ирландского национализма".

"Предзнаменования недобрые… - пишет Фарадж. - После нескольких провальных лет Британия попала в западню между Брюсселем и Вашингтоном. Затерянные посреди Атлантики, мы загнали себя в ситуацию шаха и мата. Переговоры по брекситу буксуют, и на этот раз время действительно истекает. Перед Джонсоном стоит простой выбор. Он может пойти на сделку, которая обрадует Вашингтон и Брюссель, или остаться в одиночестве и навлечь на себя критику за то, что у него нет друзей в мире".

Невыгодное для Британии, по мнению Фараджа, соглашение об условиях торговли с ЕС становится почти неизбежным. Он считает, что британская публика, в массе своей не жаловавшая Дональда Трампа (он объясняет это только "резкостью суждений" американского президента), еще вспомнит его добрым словом.

Человек с фотографии Байдена и Громыко

"Медуза" нашла переводчика, запечатленного на фото встречи Джо Байдена с Андреем Громыко в 1988 году. "У Байдена приятная манера говорить, хорошая подача, нетруден в переводе. Для себя я отметил, что он пришел на переговоры с сыном — это было очень необычно для тех лет и для той среды", - вспоминает Виктор Прокофьев, который до сих пор работает переводчиком, теперь преимущественно в Лондоне.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Артемьев - один из старожилов российского правительства и единственный "яблочник" в нем

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев 16 лет оставался единственным членом партии "Яблоко" в российской власти. Теперь он покинул свой пост и стал помощником премьер-министра. Анна Пушкарская и Владимир Дергачев рассказывают, как Артемьев пришел во власть, чего добился, а также о его альянсе с Игорем Сечиным.

В России ощущается дефицит товаров длительного пользования: автомобилей, электроники и бытовой техники, мебели. Всему виной пандемия: с изменением образа жизни людей спрос на эти товары вырос, а производство во время карантина упало. Продавцы говорят, что дефицит сохранится как минимум до весны.

Имена Артема и Игоря Чаек исчезли из публичных выписок Росреестра вскоре после выхода в декабре 2015 года расследования Алексея Навального о бизнесе семьи Юрия Чайки, который занимал тогда пост генерального прокурора.

В поле "правообладатель" в выписках имена Артема и Игоря заменили шифры: вместо Артема Чайки в поле "правообладатель" было указано "ЛСДУ3", а вместо Игоря Чайки - "ЙФЯУ9". Позже их сменили новые обозначения - "Российская Федерация" и "физическое лицо.

В лесах Тамбовской области в этом году зарегистрировали всего лишь двух волков, сообщил ТАСС начальник отдела управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона Алексей Соколов. Экологи из Всемирного фонда дикой природы, впрочем, сомневаются в этой цифре.

Выражение "тамбовский волк тебе товарищ" стало крылатым после выхода фильма "Дело Румянцева" в 1950-х годах. В фильме эту фразу произносит следователь.

Во время Великой Отечественной войны в Тамбовской области действительно было очень много волков - они мигрировали в тамбовские леса, спасаясь от боевых действий в других регионах.

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Будущая первая леди США Джилл Байден всю жизнь работает учительницей английской литературы в школе и, поселившись в Белом доме, не намерена бросать любимую работу. В бытность Джо Байдена вице-президентом ей удавалось совмещать преподавание и официальные обязанности. Андрей Козенко рассказывает о первой работающей супруге американского президента.

Наш корреспондент в США Кирилл Белянинов объясняет, есть ли какая-то перспектива у судебных исков и пересчетов голосов, которые затевает Дональд Трамп (спойлер: вряд ли).

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Трамп недоволен подсчетом голосов. Но что он может сделать?