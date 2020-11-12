"У офицера не должно быть понятия нации". Чем известен Рустам Мурадов, возглавивший миротворцев в Карабахе

Автор фото, Alexei Nikolsky/TASS

Командовать российскими миротворцами в Нагорном Карабахе будет генерал-лейтенант Рустам Мурадов. В Армении к этому решению отнеслись крайне настороженно, так как Мурадов родился в дагестанском селе с преимущественно азербайджанским населением. Сам генерал однако заявлял, что у офицера не должно быть понятия нации.

Русская служба Би-би-си рассказывает, чем известен Рустам Мурадов.

"Разбирается в национальных тонкостях"

Генерал Мурадов родился в селе Чинар Дербентского района Дагестана, населенном преимущественно азербайджанцами. Это сразу стало поводом для дискуссии в армянских телеграм-каналах. Но сам генерал принадлежит к табасаранам - одному из коренных малочисленных народов Дагестана.

"Я не удивлен, что его назначили. Он разбирается в национальных тонкостях - сам родом из Дагестана, а там народов немало и не все ладят друг с другом, - сказал Би-би-си полковник запаса, военный журналист Сергей Тютюнник. - Ему придется быть в какой-то степени дипломатом. Думаю, он хорошо проявит себя и сможет наладить контакты с обеими сторонами конфликта".

В 1996 году, когда Мурадову было 23 года, он был награжден первым орденом Мужества после операции по захвату Верхнего Центороя в Чечне."Тогда молодой лейтенант Рустам Мурадов командовал разведротой 136-й бригады в Буйнакске", - писала о нем газета министерства обороны "Красная звезда".

Второй орден Мужества он получил в 2000 году за захват штаба Аслана Масхадова в Датое. Той операцией командовал генерал-майор Владимир Шаманов. До 2009 года Мурадов продолжал служить в Чечне, командуя 17-й мотострелковой бригадой в Шали, после чего перевелся по ротации в Забайкалье.

Уже как командир 36-й мотострелковой Лозовской бригады Восточного военного округа, расквартированной в Борзе, он получил звание генерал-майора и орден за "Военные заслуги", который ему вручил Дмитрий Медведев, бывший тогда президентом России.

Мурадов не принимал участия в пятидневной войне в Южной Осетии в 2008 году, так как в то время командовал бригадой в Восточном военном округе. Когда в 2014 году началась война на востоке Украины, он был слушателем военной академии генерального штаба.

Только в 2016 году, когда активные боевые действия в регионе прекратились, Мурадов стал представителем России в Совместном российско-украинском центре по контролю за прекращением огня (СЦКК).

До штурма Дебальцево в феврале 2015 года центр работал в этом городе, но за несколько дней до последнего наступления на Дебальцево российские представители решил сменить дислокацию и центр переехал в город Соледар, рассказывали тогда работавшие в СЦКК украинские офицеры. Представители России в центре интервью журналистам не давали.

В марте 2016 года российское государственное агентство РИА Новости со ссылкой на представителей самопровозглашенной ДНР сообщало, что генерал-майор Мурадов попал под обстрел из РПГ, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов в районе Ясиноватой, который продолжался около 20 минут.

В 2017 году генерал оказался уже в качестве военного советника в Сирии, где командовал российскими войсками в районе Дейр-эз-Зора. По итогам той командировки Владимир Путин наградил его в Кремле звездой Героя России.

После возвращения из Сирии генерал командовал 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа, в состав которой входила миротворческая бригада, размещенная теперь в Нагорном Карабахе.

Российские миротворцы трижды на протяжении 2019 года принимали участие в учениях в Таджикистане. "Входящая в состав объединения отдельная мотострелковая бригада - это единственное миротворческое соединение в Сухопутных войсках", - говорил тогда Мурадов.

Там же он занимался, например, созданием парков "Патриот" в регионах Поволжья: "Мы создаем военно-патриотические парки "Патриот" для статического показа военной техники и проведения военно-патриотических мероприятий. Такие парки уже в первом полугодии 2019 года появятся в Оренбурге, Пензе, Самаре и Ижевске, а также в Тоцком и Рощинском гарнизонах", - цитировал Мурадова в декабре 2018 года телеканал министерства обороны "Звезда".

"Любое преступление - упущение офицера"

Последние два года Мурадов был заместителем командующего войсками Южного военного округа, в феврале 2020 года получил звание генерал-лейтенанта, а теперь возглавил российский миротворческий контингент в Карабахе.

В 2012 году корреспондент "Красной звезды" задал Мурадову такой вопрос: "Каково ваше видение решения вопросов сплачивания в многонациональных коллективах?". На это нынешний командующий миротворцами в Карабахе ответил: "Считаю, что у офицера, как у государственного человека, не должно быть понятия нации. Это один из моих принципов. Убеждён, что нет "выходцев с Северного Кавказа". Есть солдаты, призванные с Северного Кавказа. Поэтому надо принципиально, твёрдо, по уставу подходить к каждому"

"Я требую, чтобы офицеры знали особенности национальной психологии, сам рассказываю, что такое Кавказ. Но в случае возникновения проблем мы подходим ко всем солдатам с одинаковыми требованиями, несмотря на национальность. Если был состав преступления, мы жёстко караем", - продолжил он.