Майкла Калви и других фигурантов дела Baring Vostok освободили из-под домашнего ареста

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Верховный суд России смягчил меру пресечения фигурантам дела Baring Vostok. Основателя инвестиционного фонда Майкла Калви, партнера фонда Филиппа Дельпаля и остальных фигурантов освободили из-под домашнего ареста и назначили им меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Суд запретил Калви и другим фигурантам дела до 12 января 2021 года покидать место жительства ночью (с 00:00 до 06:00).

Всем обвиняемым также запрещено находится в помещении банка "Восточный", посещать Первое коллекторское бюро, отправлять и получать телеграммы. Общаться друг с другом им тоже нельзя.

В Baring Vostok поприветствовали решение Верховного суда.

"Мы рады, что Верховный суд принял долгожданное и единственно верное решение - освободить наших невиновных коллег из-под ареста. Их уголовное преследование, которое длится год и 9 месяцев, должно быть прекращено, потому что в деле нет ни состава преступления, ни потерпевших: банк "Восточный", получив повторное возмещение средств, отозвал гражданский иск. Кроме того, в материалах дела не содержится каких-либо доказательств вины фигурантов дела. Мы уверены в невиновности наших коллег и продолжим добиваться правосудия", - говорится в заявлении фонда, поступившем в Би-би-си.

"Я очень рад, что освобождён. Да, я собираюсь в ближайшее время выйти на работу", - сказал Калви Интерфаксу.

Уголовное дело

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, партнеры фонда - гражданин Франции Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, а также сотрудник фонда Иван Зюзин, глава Первого коллекторского бюро Максим Владимиров и бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев были арестованы в Москве в феврале прошлого года. Позже фигурантов дела выпустили из СИЗО под домашний арест.

Позже, в декабре 2019 года, в деле появился еще один обвиняемый - им стал бывший директор банка по инвестициям Алексей Цакунов.

Уголовное дело возбудили по заявлению миноритарного акционера банка Шерзода Юсупова, давнего делового партнера Артема Аветисяна. Компания "Финвижн" Аветисяна на момент возбуждения дела была вторым из крупнейших акционеров банка.

По версии следствия, фигуранты дела похитили у банка "Восточный" 2,5 млрд рублей через сложную схему. Сначала банк выдал кредиты ПКБ, которые оно не смогло вернуть.

Вместо этих кредитов в 2017 году ПКБ передало банку акции люксембургской компании IFTG, считает следствие. По этим акциям был ряд ограничений, которые сняли в 2018 году.

Мировое соглашение

В конце октября Evison Holdings, которая представляет интересы Baring Vostok, и "Финвижн" Артема Аветисяна подписали мировое соглашение. Оно фактически должно заверить корпоративный конфликт в банке "Восточный". Считается, что этот конфликт и стал причиной уголовного дела.

Evison Holdings и "Финвижн" судились друг с другом в разных юрисдикциях в течение последних лет за контроль над банком "Восточный". После заключения мирового соглашения стороны должны остановить все судебные споры.

Согласно мировому соглашению, Первое коллекторское бюро, которое принадлежит Baring Vostok, выплатит банку "Восточный" 2,5 млрд рублей - в эту сумму оценивался ущерб по уголовному делу Майкла Калви.

Юридически мировое соглашение не должно оказывать никакого влияния на уголовное дело.

Как Baring Vostok потерял контроль на "Восточным"

Когда дело только возбудили, Baring Vostok был контролирующим акционером банка "Восточный", у Evison было 51,62% акций банка, у "Финвижн" - 32,2%. У банка также было два миноритарных акционера - давние партнеры Аветисяна Юрий Данилов и Шерзод Юсупов. Им принадлежало еще примерно 8% акций банка.

"Финвижн" стала одним из акционеров "Восточного" после его слияния с "Юниаструмом" в 2017 году. Сделку о слиянии банков готовили с 2016 года, тогда же Baring Vostok и "Финвижн" заключили опцион: Evison должна была передать компании Аветисяна 9,99% акций банка. При таком раскладе Аветисян получил бы контроль над банком.

Однако Baring Vostok исполнять опцион отказался. В фонде посчитали, что акционеры "Юниаструма" перед слиянием выводили из банка деньги и сделка была нечестной.

Этот опцион вместе с условиями сделки по объединению банков стали поводом для многочисленных судебных исков в Лондоне, Москве и Амурской области.

Весной прошлого года Арбитражный суд Амурской области встал на сторону "Финвижна" и обязал Evison исполнять опцион. Фактически тогда Baring Vostok потерял контроль над банком. В "Восточном" после этого сменилось руководство.