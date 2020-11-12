Google отказывается от бесплатного безлимитного хранения фотографий. Почему?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пять лет назад в Google обещали "сохранить жизнь пользователей в фотографиях"

Фотобанк Google Photos больше не будет предлагать пользователям безлимитное пространство на серверах для хранения фотографий. Это может повлиять и на работу других сервисов Google вплоть до электронной почты.

При запуске сервиса в 2015 году компания Google обещала, что абсолютно всем пользователям будет бесплатно предоставлено безлимитное пространство для хранения фотографий и видео на ее серверах.

Эта модель долго работала: сегодня на Google Photos хранится более четырех триллионов фотографий, и каждую неделю добавляется примерно 28 млрд снимков.

Однако с июня следующего года все изменится. Каждому пользователю выделят 15 гигабайт на хранение фото, причем этот лимит будет включать фотографии, загруженные через Gmail, Google Drive и другие приложения компании.

Это может значить, что у пользователей, которые загружают много фотографий, особенно в высоком разрешении, будет быстрее заканчиваться место в почтовом ящике.

В своем блоге компания, впрочем, подчеркивает, что залитых до 2021 года фотографий новые ограничения не коснутся, и обещает, что для достижения лимита в 15 гигабайт среднему пользователю понадобится до трех лет. Но дальше все равно придется платить или удалять фото.

"Поведение монополиста"

Теперь критики обвиняют Google в том, что предложение безлимита было уловкой, с помощью которой компания отвоевала долю рынка, хотя такая модель была для нее убыточной.

Исполнительный директор фотошеринга Flickr и его материнской компании Smug Mug Дон Макаскилл пишет: "Пять лет мы знали, что это когда-нибудь закончится... Терять миллиарды долларов, чтобы увеличить долю рынка, ударить по конкурентам, а потом начать брать за это деньги? Поведение монополиста".

Макаскилл связывает нынешнее заявление Google с давлением, которому компания подвергается в США и в Европе. 20 октября Минюст США подал против IT-гиганта антимонопольный иск. Компанию обвинили в частности в том, что ее приложения по умолчанию устанавливаются на многие модели телефонов, что лишает пользователей альтернативы.

В Европе представители 165 компаний и профсоюзов в коллективном письме призвали антимонопольные структуры ЕС провести расследование в отношении корпорации, отметив, что ее поисковик приоритетно выдает ссылки на ее же продукты.

Компания все подобные обвинения отрицает: пользователи предпочитают Google благодаря качеству ее продуктов, говорят ее представители.

В России подобное разбирательство против Google уже велось в 2015 году: тогда Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении правил конкуренции по заявлению "Яндекса".

Российская компания утверждала, что Google обязывала вендоров заключать с ней контракты, предусматривавшие приоритетную установку программ Google на телефоны.

В результате ФАС оштрафовала Google в России на 438 млн рублей и обязала компанию отказаться от эксклюзивной предустановки своих программ на смартфоны в России.

4,3 млн гигабайт в день

"Когда мы говорим, что храним целую жизнь в воспоминаниях, мы имеем в виду именно это, - говорили в Google, запуская сервис в 2015-м году. - С Google Photos вы сможете бесплатно хранить бесконечное число фотографий и видео в высоком разрешении".

В среду в своем блоге компания пояснила, почему это не совсем так.

При огромном количестве изображений, хранящихся на серверах, и его сверхбыстром росте, ограничения нужны, чтобы сервис продолжал оправдывать ожидания пользователей в долгосрочной перспективе, заявила компания.

В другом посте она раскрыла, что на Gmail, Google Drive и Photos вместе взятые каждый день заливается 4,3 млн гигабайт информации.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На Gmail, Google Drive и Photos вместе взятые каждый день заливается 4,3 млн гигабайт информации

Безлимитное пространство на фотосерверах было одним из маркетинговых преимуществ выпущенного Google смартфона Pixel. Его владельцам было доступно хранение фото в сверхвысоком качестве. Владельцам других телефонов - только в менее высоком.

Новые правила коснутся и владельцев Pixel. У них останется лишь одна привилегия: неограниченный объем хранения, но уже не в сверхвысоком качестве, а в высоком, которое раньше было доступно владельцам других смартфонов бесплатно.

Кроме того, добавили в компании, пользователи, которые будут превышать лимит на хранение в течение более чем двух лет, скорее всего потеряют часть фотографий.

"Хватит на три года"

Проблема слишком быстрого и убыточного роста клауд-сервисов не нова.

Сервис Flickr, которым раньше владела Yahoo, предлагал пользователям терабайт бесплатного места на серверах, но в 2018-м году объявил, что вводит ограничение в тысячу фотографий.

В компании объяснили это тем, что хранение десятков миллиардов снимков невероятно дорого. В 2019 году сервис начал удалять фотографии, чтобы освободить место на серверах.

В Google утверждают, что 15 гигабайт среднему пользователю хватит на несколько лет, несмотря на то, что лимит касается Gmail, Drive, и Photos.