Кто обманул принцессу Диану? Би-би-си начинает новое расследование знаменитого интервью

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Интервью Мартина Башира с принцессой Дианой стало главной сенсацией 1995 года

Би-би-си проводит новое внутреннее расследование обстоятельств, при которых журналист Мартин Башир в 1995 году взял сенсационное интервью у принцессы Дианы. Его обвиняют в том, что он мог уговорить принцессу на откровенный разговор в обмен на фальшивый компромат на ее придворных.

Интервью Мартина Башира с Дианой Спенсер, вышедшее 25 ноября 1995 года, стало одним из главных событий года в Великобритании. Его смотрели более 23 млн человек - почти каждый третий житель Соединенного Королевства.

О чем рассказала принцесса Диана

Принцесса Диана рассказала, что она несчастлива в королевской семье. Что ее брак с принцем Чарльзом терпит крах, они не живут вместе, он изменяет ей, а она - ему. Она произнесла знаменитую фразу "В том браке нас было трое", имея в виду Камиллу Паркер-Боулз, с которой у принца Чарльза уже были отношения.

Принцесса Диана говорила о приступах булимии, о том, что она причиняла сама себе физический вред, о том, какое отчаяние и депрессию она испытывает, будучи членом королевской семьи.

Такого в истории британской королевской семьи еще не было. Все нюансы личной жизни всегда оставались внутри двора. Следящие за двором таблоиды получали в лучшем случае непроверенные слухи, которые никто официально не комментировал.

Интервью привело к разводу Дианы с принцем Чарльзом буквально через месяц (на этом настояла королева Елизавета), а также к конфликту с их общими детьми, принцами Уильямом и Гарри. Отношения Дианы с королевской семьей были разрушены.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дети принцессы Дианы - принцы Уильям и Гарри - говорили, что интервью матери больно по ним ударило

Фальшивые документы

Первые слухи о том, что интервью было взято нечестным способом, появились еще в 1996 году.

Башир показал Диане фальшивые выписки банковских счетов, из которых следовало: люди из ее ближайшего окружения делятся сведениями о ее жизни с таблоидами и получают за это деньги. И будет лучше, если Диана сама даст интервью, рассказав обо всем из первых уст.

Тогда Би-би-си провела внутреннюю проверку. По ее итогам корпорация признала факт изготовления фальшивых выписок. Их по просьбе Мартина Башира изготовил дизайнер Мэтт Уисслер, и он был уволен. В недавнем интервью Guardian Уисслер пожаловался, что тогда его никто не выслушал, и он "стал крайним".

Но в остальном в корпорации пришли к выводу, что выписки не повлияли на желание принцессы Дианы дать интервью, и формально все правила в процессе согласования были соблюдены.

Сама принцесса Диана тоже сказала, что согласилась бы на разговор с Баширом в любом случае. Люди из ее окружения говорили, что она была очень рада этому интервью, оповестила о нем друзей. И только после его выхода в эфир решила, что совершила ошибку.

Чарльз Спенсер требует нового расследования

В 2020 году издание Sunday Times, а затем и брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер вновь заявили, что Мартин Башир получил интервью нечестным способом. Спенсер подтвердил историю о выписках. И сказал, что если бы знал о них тогда, ни за что не допустил бы этого интервью.

В ноябре 2020-го Спенсер потребовал от Би-би-си провести новое расследование. Он утверждает, что корпорация "знала и покрывала" историю появления интервью и "не способна признать ужасную правду об этом".

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Мартин Башир перенес коронавирус с осложнениями на сердце и пока не комментировал новое расследование

Заявление Спенсера стало громким скандалом, о котором написали все ведущие СМИ. Бывший руководитель Би-би-си Майкл Грейд назвал заявление Спенсера "очень и очень серьезным", а корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи Джонни Даймонд - "ошеломляющим".

В итоге корпорация приняла решение провести новое внутреннее расследование этого дела. Генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви вновь принес извинения за поступок с фальшивыми выписками и сказал, что корпорация относится к обвинениям очень серьезно и намерена "докопаться до истины". "Мы организуем большое независимое расследование", - пообещал Дэйви.

На новость отреагировало и правительство Великобритании: в пресс-службе премьер-министра Бориса Джонсона сказали, что ожидают от Би-би-си как от общественного СМИ, что журналисты будут "придерживаться самых высоких стандартов".

Королевская семья оставила эту историю без комментариев.

Пока не комментировал ее и Мартин Башир: весной он заболел коронавирусом, который дал осложнение на сердце, и сейчас журналист восстанавливается после операции.

"Я никто"

Уволенный с Би-би-си за изготовление фальшивых банковских выписок дизайнер Мэтт Уисслер говорит, что Би-би-си разрушила его карьеру, и требует от корпорации извинений.

"Я хочу, чтобы корпорация посмотрела на нанесенный ущерб и публично извинилась. Мои дети знают, что люди называют меня мошенником. А у меня были награды как у графического дизайнера", - рассказал Уисслер в недавнем интервью.

На вопрос, почему он молчал все эти годы, Уисслер ответил: "Потому что я никто. С кем мне говорить? Мне нужно было что-то сделать, чтобы начать снова работать, начать новую жизнь. Я переехал за 250 миль от Лондона. Это все повлияло на мою уверенность в себе".

"Человек, который должен высказаться, это Мартин Башир. Он единственный, у кого есть ответы", - добавил Мэтт Уисслер.

Почему сейчас?

В 1996 году Великобритания была другой страной - журналистка Guardian Габи Хинслифф не припоминает никакого общественного возмущения, когда появились первые заявления о сомнительной тактике, с помощью которой Би-би-си добилась интервью с принцессой Дианой.

"Все это было похоже на очередной поворот сюжета в бесконечной королевской мыльной опере", - пишет Хинслифф. Да, дизайнер, изготовивший фальшивые банковские выписки, был уволен с Би-би-си, но тогдашний глава отдела новостей корпорации Тони Холл заверил боссов, что Башир, хотя и сожалел о случившемся, оставался благородным и честным репортером, который просто "не подумал".