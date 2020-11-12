Британия: через знаменитый Стоунхендж хотят проложить тоннель. Археологи и друиды возмущены
Спорный план по строительству трехкилометрового автомобильного тоннеля в нескольких сотнях метров от Стоунхенджа получил одобрение министра транспорта Соединенного Королевства.
Об этом ведомство сообщило в письме, направленном в Палату общин.
Тоннель повысит пропускную способность идущей с юго-запада на северо-восток автострады A303, одной из самых загруженных в Британии. Его проектная стоимость - 2,4 миллиарда фунтов (3,15 млрд долларов).
"Стоунхенджский тоннель - одна из крупнейших инвестиций в нашу дорожную сеть при нынешнем поколении. Он вернет ландшафту Стоунхенджа первоначальный облик и сократит время в пути", - заявил глава госкорпорации Highways England Джим О'Салливан.
Наряду с избавлением от пробок, один из доводов сторонников строительства состоит в том, что проходящий мимо Стоунхенджа участок автомагистрали скроется под землей, и мчащиеся на высокой скорости автомобили не будут мозолить глаза посетителям памятника.
Против этого проекта возражают защитники окружающей среды и археологи.
Профессор Букингемского университета Давид Жак назвал известие ужасным до отвращения.
"Это международный скандал, - говорит он. - Тоннель несомненно повредит работе археологов. Стоунхендж - драгоценное достояние всего человечества, ключ к пониманию того, как мы развивались со времен Ледникового периода.
"Никому бы не пришло бы в голову бурить тоннель у входа в Солсберийский собор, а у Стоунхенджа, значит, можно?" - возмущается современный друид Кэс Смит.
Доктор Кейт Филден из Альянса за сохранение Стоунхенджа опасается, что стройка сдвинет с места то, что стояло там тысячи лет.
В июне группа археологов нашла рядом со Стоунхенджем кольцо из двадцати колодцев непонятного назначения, диаметром около десяти и глубиной в пять метров каждый.
В Highways England говорят, что место раскопок находится в полукилометре от будущей стройки и не будет ею затронуто.
"Главным для нас в ходе оценки проекта было дать высказаться всем, кого он может затронуть. Как всегда, экспертный орган внимательно изучил все точки зрения, прежде чем решать", - заявила начальник управления планирования министерства транспорта Сара Ричард.
Гигантское каменное сооружение неподалеку от города Солсбери в графстве Уилтшир было построено около пяти тысяч лет назад - примерно в ту же пору, что и египетские пирамиды.
Однако, в отличие от пирамид, создавшая его цивилизация неизвестна, а назначение до сих пор точно неясно.
Точно так же, как и для нас, оно было загадкой для кельтских друидов, проводивших там свои обряды во времена Юлия Цезаря.