Британия: через знаменитый Стоунхендж хотят проложить тоннель. Археологи и друиды возмущены

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Инспекция по строительству заявила, что план был одобрен после тщательного рассмотрения

Спорный план по строительству трехкилометрового автомобильного тоннеля в нескольких сотнях метров от Стоунхенджа получил одобрение министра транспорта Соединенного Королевства.

Об этом ведомство сообщило в письме, направленном в Палату общин.

Тоннель повысит пропускную способность идущей с юго-запада на северо-восток автострады A303, одной из самых загруженных в Британии. Его проектная стоимость - 2,4 миллиарда фунтов (3,15 млрд долларов).

"Стоунхенджский тоннель - одна из крупнейших инвестиций в нашу дорожную сеть при нынешнем поколении. Он вернет ландшафту Стоунхенджа первоначальный облик и сократит время в пути", - заявил глава госкорпорации Highways England Джим О'Салливан.

Наряду с избавлением от пробок, один из доводов сторонников строительства состоит в том, что проходящий мимо Стоунхенджа участок автомагистрали скроется под землей, и мчащиеся на высокой скорости автомобили не будут мозолить глаза посетителям памятника.

Против этого проекта возражают защитники окружающей среды и археологи.

Профессор Букингемского университета Давид Жак назвал известие ужасным до отвращения.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Некоторые защитники окружающей среды и археологи выражают беспокойство по поводу возможного ущерба, который нанесет строительство

"Это международный скандал, - говорит он. - Тоннель несомненно повредит работе археологов. Стоунхендж - драгоценное достояние всего человечества, ключ к пониманию того, как мы развивались со времен Ледникового периода.

"Никому бы не пришло бы в голову бурить тоннель у входа в Солсберийский собор, а у Стоунхенджа, значит, можно?" - возмущается современный друид Кэс Смит.

Доктор Кейт Филден из Альянса за сохранение Стоунхенджа опасается, что стройка сдвинет с места то, что стояло там тысячи лет.

В июне группа археологов нашла рядом со Стоунхенджем кольцо из двадцати колодцев непонятного назначения, диаметром около десяти и глубиной в пять метров каждый.

В Highways England говорят, что место раскопок находится в полукилометре от будущей стройки и не будет ею затронуто.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Автомагистраль A303 проходит в нескольких сотнях метров от памятника, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО

"Главным для нас в ходе оценки проекта было дать высказаться всем, кого он может затронуть. Как всегда, экспертный орган внимательно изучил все точки зрения, прежде чем решать", - заявила начальник управления планирования министерства транспорта Сара Ричард.

Гигантское каменное сооружение неподалеку от города Солсбери в графстве Уилтшир было построено около пяти тысяч лет назад - примерно в ту же пору, что и египетские пирамиды.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, В знаковые с точки зрения астрономии дни у камней Стоунхенджа собираются современные язычники

Однако, в отличие от пирамид, создавшая его цивилизация неизвестна, а назначение до сих пор точно неясно.

Точно так же, как и для нас, оно было загадкой для кельтских друидов, проводивших там свои обряды во времена Юлия Цезаря.