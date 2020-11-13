Коронавирус: ЕС не знает, что будет с Рождеством, Украина ждет тяжелую зиму, заразился Мо Салах

Автор фото, EPA Подпись к фото, В пятницу футбольный мир облетела новость о заражении коронавирусом форварда "Ливерпуля" Мо Салаха

Коронавирус продолжает распространяться по планете. В Европе на глазах ужесточают ограничения, Microsoft снова обвиняет российских хакеров в попытке украсть данные о вакцине, а в YouTube решили, что 2020 год не заслуживает торжественного прощания.

Лидером по количеству заражений с начала пандемии остаются США. Россия, по данным университета Джонса Хопкинса, на пятом месте. Между ними - Индия, Бразилия и Франция.

Количество зараженных в мире с начала пандемии к пятнице почти достигло 53 млн.

1,29 млн человек скончались, более 34 млн выздоровели.

Ситуация со сдерживанием коронавируса в Европе не обнадеживает. Правительства сразу нескольких европейских стран в пятницу предупредили граждан, что планировать рождественские отпуска пока рано: в конце декабря ограничения на передвижение могут все еще оставаться в силе.

Об этом заявили власти Швеции, Ирландии и Франции. Еще в ряде стран Европы правительства продолжают ужесточать карантинные меры.

В Италии за последние сутки установлен антирекорд в 40902 новых случаев заражения. Калифорния стала вторым после Техаса американским штатом, преодолевшим порог в миллион заражений.

Британия: стабилизация на уровне 50 тыс. в день

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Британское бюро национальной статистики в пятницу объявило о стабилизации суточного количества новых заражений на уровне 50 тысяч.

Как следует из статистики бюро, которая всегда поступает с небольшим запозданием, стабилизация произошла в первую неделю ноября. "Заражаемость за последние недели росла, но скорость прироста снизилась по сравнению с предыдущими неделями", - говорится в заявлении.

По данным правительства, которое ведет отдельный подсчет, в пятницу в Великобритании было зафиксировано 27301 новых заражений и 376 смертей.

Кроме того, по данным бюро, в Британии упал показатель R, обозначающий скорость распространения вируса. Сейчас он находится на уровне между 1 и 1,2 - это значит, что каждые десять человек, заразившиеся вирусом, в среднем заражают еще 12.

Заболел Мо Салах

В пятницу стало известно, что коронавирусом заразился знаменитый египетский футболист, капитан сборной страны и нападающий британского "Ливерпуля" Мо Салах.

О болезни форварда объявили в Египетской футбольной ассоциации.

Как следует из твита организации, Салах болеет бессимптомно, но коронавирус обнаружен в его анализах.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Мохамед Салах: футбольная надежда Египта

Сборная Египта готовится принять участие в Кубке африканских наций. В субботу она сыграет первый отборочный матч с Того.

У остальных игроков сборной коронавирус не обнаружен, добавили в ассоциации.

Салах в нынешнем сезоне Премьер-лиги в 13 матчах забил 10 голов. Несколько дней назад он посетил свадьбу брата - на видео было видно, как форвард обнимается и танцует с гостями. Ни на ком из гостей не было масок.

Следующий матч "Ливерпуля" с "Лестером" назначен на 21 ноября. Мо Салах - ключевой игрок "Ливерпуля", но его отсутствие - не такая большая проблема для клуба, как возможный общий карантин команды. Но в данном случае его, судя по всему, не будет, поскольку Салах, вероятно, не контактировал с другими членами команды.

Украина бьет свои антирекорды

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Украина установила новый антирекорд по заражаемости коронавирусом в стране. За минувшие сутки зарегистрировано 11787 заболевших.

Власти предупреждают, что зимний период может обернуться большим количеством смертей.

"У нас не будет легкой зимы. Нам будет очень тяжело. Наше главное задание - пройти эту зиму с этой страшной пандемией с наименьшими потерями. Под словом "потеря" я имею в виду человеческую жизнь", - сказал в пятницу на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Президент Владимир Зеленский госпитализирован с Covid-19. До конца месяца во всей стране будут действовать строгие карантинные меры - закрыты будут все магазины и заведения, кроме самых необходимых.

С начала пандемии в стране, по официальным данным, заразилось 515 тыс. человек. Скончались более девяти тысяч заразившихся.

Российских хакеров вновь обвинили в попытке украсть информацию о вакцине

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Компания Microsoft заявила о нескольких хакерских атаках из России и КНДР, направленных на семь компаний, участвующих в разработке вакцин от Covid-19.

Вице-президент Microsoft Том Берт в своем блоге написал, что целями хакеров стали компании из Канады, Франции, Индии, Южной Кореи и США.

Большая часть этих атак была отражена, пишет Берт.

Какие группировки могли стоять за атаками, неизвестно. По словам Берта, одна из них состояла из российских хакеров, две - из северокорейских.

Такие обвинения звучат не в первый раз. Еще в июле в британском Национальном центре мониторинга киберугроз заявили, что учреждения, работающие над вакциной, стали целью хакеров из России, которые почти наверняка действовали в сотрудничестве с российской разведкой.

YouTube решил не провожать 2020-й

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 2020 год лучше не вспоминать, посчитали в YouTube

Видеохостинг YouTube не будет в этом году делать традиционное видео конца года, в котором обычно вспоминает, что произошло за прошедшие 12 месяцев.

Как заявили в YouTube, в 2020-м мир пережил слишком много катастроф и потрясений, чтобы лишний раз обо всем этом вспоминать.