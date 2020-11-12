В Минске умер Роман Бондаренко. Его избили из-за бело-красно-белого флага

Автор фото, TUT.BY

В минской больнице скончался 31-летний житель столицы Беларуси Роман Бондаренко. По сообщениям белорусских СМИ, неизвестные люди в масках избили его и увезли на микроавтобусе после конфликта из-за бело-красно-белых ленточек в одном из дворов Минска, известном как "Площадь перемен".

Местные жители рассказали порталу Tut.by, что в среду вечером люди в гражданской форме и масках приехали на "Площадь перемен", чтобы снять бело-красно-белые ленты. Люди из окружающих домов попытались узнать у них, что происходит, и во дворе начался конфликт.

"Между человеком в маске и неизвестным парнем завязалась какая-то словесная перепалка, Рома в ней не участвовал, он стоял рядом и слушал, - цитирует Tut.by одну из свидетельниц произошедшего. - Потом он что-то сказал, и человек в маске спросил: "Ты чего борзый такой?" Оттолкнул Рому ближе к муралу, тот пытался увернуться, но неизвестный схватил его и со всей силы отбросил к горке на площадке. Он сильно ударился головой".

По словам соседей, после этого Бондаренко задержали, посадили в микроавтобус и увезли.

"Я видел всё из окна, от момента начала конфликта, до момента, когда его засунули в бус, - цитирует издание Ex-press.by одного из очевидцев, написавшего о произошедшем в "Телеграме". - Всё заняло около 3-5 минут. В бус его засунули в сознании, на площадке его не избивали".

"Негосударственная символика"

Родственники рассказали, что в четверг вечером Бондаренко скончался от полученных травм.

"Мама утром ездила в больницу к Роману. Состояние очень тяжелое, врачи сказали, что шанс выжить один из тысячи, - рассказала Tut.by сестра Романа Бондаренко Ольга еще до того, как стало известно о его смерти. - Требуется дополнительная операция, но в этом состоянии брат ее не переживет. Нужно ждать, пока пойдет на поправку. Маме разрешили увидеть Романа, ненадолго пустили в реанимацию, он в коме. Подключен к разным аппаратам, весь в повязках и синяках".

Сообщения о смерти Бондаренко родственники также подтвердили "Радио Свобода". По данным Tut.by, в больницу он поступил из Центрального РУВД Минска.

Пресс-секретарь столичной милиции Ольга Чемоданова прямо не подтвердила, что Бондаренко был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

"Некоторые граждане с целью доведения до окружающих своего личного мнения по поводу своей политической позиции вывешивают, рисуют, наклеивают негосударственную символику на фасадах зданий, городских конструкциях, личных автомобилях и т.п, - написала Чемоданова в "Телеграме". - Другие неравнодушные граждане пытаются восстановить порядок и не допускать нарушений правил благоустройства. С последствиями подобных конфликтов, иногда весьма плачевными, разбирается МВД".

По данным Tut.by, милиция проводит проверку инцидента.

Символ акций протеста

Минский двор, где произошел инцидент, стал одним из символов массовых акций протеста против милицейского насилия и фальсификации результатов президентских выборов, которые продолжаются в Беларуси с середины августа.

На одном из заборов здесь были повязаны ленты в цветах бело-красно-белого флага, а на трансформаторной будке нарисовали мурал с изображением двух диджеев, включивших песню "Мы ждем перемен" Виктора Цоя во время проправительственной акции. Во дворе собирались местные жители, поддерживающие акции протеста, его даже отметили на Гугл-картах.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которую некоторые западные страны считают избранным лидером страны, выразила соболезнования родственникам Бондаренко.

"Роман Бондаренко был убит пособниками режима, - написала она в "Телеграме". - Он стал невинной жертвой бесчеловечной системы, которая считает жизни людей издержками власти. Все мы понимаем, что на его месте мог оказаться любой мирный человек".