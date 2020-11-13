Дайджест: Ключевой советник Джонсона уходит в отставку, а признаков взлома выборов в США нет

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Это фото сделано утром 12 ноября. К вечеру того же дня Доминик Каммингс подтвердил, что скоро покинет правительство

Архитектор Брексита уходит

Когда в Лондоне был поздний вечер, главный советник британского премьер-министра Бориса Джонсона Доминик Каммингс, считающийся главным стратегом брексита, сообщил, что покинет правительство до Рождества (25 декабря).

СМИ были полны спекуляций о его скорой отставке весь день, однако Каммингс предпочел напомнить, что еще в январе он написал в своем блоге, что намерен уйти из правительства до конца года. Тогда этому мало кто придавал значение, тем более что в 2019 году Каммингс тоже рассказывал журналистам о своем намерении покинуть правительство до конца года, а затем никуда не ушел. В четверг, однако, он объявил, что его планы остаются в силе.

При этом в беседе с корреспондентом Би-би-си Лорой Кунсберг Каммингс назвал выдумками "слухи, что я угрожал подать в отставку или просил других подать в отставку", равно как и слухи о том, что это как-то связано с переговорами по брекситу. В ближайшее время Великобритания и ЕС должны договориться о своих дальнейших торговых взаимоотношениях после того, как переходный период закончится 31 декабря.

Считалось, что в правительстве Джонсона Каммингс имел больше влияния, чем любой из министров. В феврале министр финансов Саджид Джавид, в норме второй по значимости из членов кабинета, ушел в отставку после того, как Каммингс стал навязывать ему своих подчиненных в качестве политических советников. В мае вскрылось, что Каммингс нарушал карантин. Другие публичные люди в стране после такого уходили в отставку, но Каммингс отказался, и Джонсон, несмотря на недовольство общественности, его поддержал.

Однако в среду в отставку подал глава отдела коммуникаций Даунинг-стрит Ли Кейн и поползли слухи о том, что и дни Каммингса сочтены.

Следов взлома выборов нет

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Американские структуры, ответственные за кибербезопасность страны и конкретно за защиту выборного процесса от кибератак, вечером выпустили заявление, прямо противоречащее утверждениям президента Дональда Трампа о том, что автоматы для голосования якобы стерли больше двух миллионов голосов, отданных за него.

В заявлении, распространенном Агентством по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности при министерстве внутренней безопасности США, говорится, что никаких признаков искажения результатов голосования нет. "Выборы 3 ноября были самыми защищенными в американской истории", - указывается в документе. "Нет никаких свидетельств того, что какая-либо система голосования удалила или потеряла голоса, изменила голоса или была каким-либо образом взломана", - подчеркивают чиновники.

Не подкрепленные доказательствами заявления Трампа явились очередной попыткой посеять сомнения в результатах президентских выборов, которые он проиграл демократу Джо Байдену.

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До смерти забили из-за бело-красно-белых лент в Минске

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"Некоторые граждане с целью доведения до окружающих своего личного мнения по поводу своей политической позиции вывешивают, рисуют, наклеивают негосударственную символику на фасадах зданий, городских конструкциях, личных автомобилях и т.п, - написала Чемоданова в "Телеграме". - Другие неравнодушные граждане пытаются восстановить порядок и не допускать нарушений правил благоустройства. С последствиями подобных конфликтов, иногда весьма плачевными, разбирается МВД".

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