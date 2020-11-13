Россия обновила рекорд по числу Covid-19. В Петербурге закрывают "стену памяти"

Автор фото, Dmitry Rogulin/TASS Подпись к фото, Компьютерный томограф в красной зоне городской клинической больницы им. Фишера в городе Волжский, Волгоградская область

Суточный прирост новых случаев коронавируса в России вплотную приблизился к отметке 22 тысячи, достигнув максимума за все время пандемии. В Петербурге демонтируют "стену памяти" с фотографиями медиков, боровшихся с Covid-19. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Почти 22 тысячи случаев в сутки

За сутки в России зарегистрировали еще 21 983 случая заражений, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это новый антирекорд. Предыдущий был в понедельник, 9 ноября, когда было 21 798 новых случаев.

Планка 21 тысяча превышена третий раз. Накануне выявили 21 608 заражений, в среду было 19 851 случаев, во вторник - 20 977. Суточный прирост начал стремительно увеличиваться в сентябре, оттолкнувшись от отметки 5 тысяч, и продолжился в октябре и ноябре. Отметка в 18 тысяч случаев в сутки была превышена 30 октября, 19 тысяч - 4 ноября, 20 тысяч - 6 ноября.

В Москва выявили 5 974 случаев (накануне было почти столько же - 5 997), в Петербурге - 1756 (новый антирекорд, как и накануне, когда было 1 667).

За последние сутки в России умерли 411 с коронавирусом (в Москве - 70). Третий день подряд число летальных исходов превышает 400. Накануне штаб сообщал о 439 смертях, что стало новым антирекордом за весь период. Предыдущий был фиксировали днем ранее - 432 умерших.

Согласно сводкам оперативного штаба, общее число жертв за время пандемии достигло 32 443. Росстат фиксирует гораздо более высокую летальность, так как дольше собирает данные и учитывает больше умерших с пациентов Covid-19. Число выздоровевших, по подсчетам штаба, выросло до 1 406 903, число случаев заражения - до 1 880 551.

"Стену памяти" демонтируют

В центре Петербурга 13 ноября демонтируют "стену памяти" с фотографиями более 100 медиков, умерших во время пандемии, передает корреспондент Би-би-си.

Стихийный мемориал организовали на строительном заборе возле ремонтирующегося здания на Малой Садовой улице. Демонтировать его собирались еще в сентябре, но губернатор Александр Беглов тогда заявил, что сначала надо установить памятные доски в медучреждениях, где работали погибшие.

С тех пор фотографий на стене памяти стало еще больше. На стене оставляли медицинские маски, к стене приносили цветы. Футболисты "Зенита" выходили на поле в футболках с принтами этих снимков.

Теперь стена памяти превратится в экспозицию. Организаторы мемориала, среди которых есть журналисты, передадут фотографии, футболки и другие предметы в петербургский музей политической истории. Они также хотят создать виртуальную "стену памяти" в интернете.

После демонтажа на набережной реки Карповки возле Первого медицинского университета имени Павлова будет установлена табличка, а затем и памятник медикам - "Ангел" скульптора Романа Шустрова, который тоже умер в пандемию.