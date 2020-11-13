Ан-124 "Руслан" аварийно сел в Новосибирске. Фото

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS Подпись к фото, В новосибирском аэропорту Толмачево Ан-124 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 "Руслан" совершил аварийную посадку в Новосибирске, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет получил серьезные повреждения, люди целы. "Руслан" - один из крупнейших транспортных самолетов в мире.

Борт авиакомпании "Волга-Днепр", которая эксплуатирует "Русланы", вылетел около 12:00 местного времени (08:00 по Москве) из аэропорта Толмачево по маршруту Новосибирск - Вена. Уже в 12:10 он произвел вынужденную посадку в аэропорту вылета.

При посадке "Руслан" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщают Росавиация и Следственный комитет России. Там не уточняют, на какое расстояние. Собеседник Интерфакса в службах аэропорта Толмачево сказал, что самолет выкатился на 300 метров.

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS Подпись к фото, Никто из 14 членов экипажа не пострадал, сообщили в Росавиации

"После вылета командир доложил об отказе систем радиосвязи и запросил аварийную посадку. Во время посадки экипажу не удалось удержать самолет в полосе", - сказал источник агентства.

В результате, как сообщается, один из крупнейших транспортных самолетов в мире получил повреждения. При аварийной посадке самолет повредил и взлетно-посадочную полосу, утверждает источник РИА Новости.

В Росавиации заявили, что при посадке повреждены левая основная стойка шасси самолета и пневматики (колеса шасси). Причиной, по которой пилоты решили вернуться в Толмачево, там назвали неполадки в двигателе.

Ан-124 начал разрушаться еще в воздухе, его фрагменты упали на стройплощадку, пишет Интерфакс со ссылкой на очевидцев.

"Над площадкой пролетел самолет, у которого было видно дымящийся правый двигатель. После этого на площадке обнаружены упавшие фрагменты. Далее самолет пролетал над стройплощадкой производственно-торговой компании Mars - туда упали фрагменты гораздо крупнее", - сказал человек, находившийся на стройплощадке завода PepsiCo.

"Фрагменты упали на строящийся склад рядом с территорий, где мы арендуем склады", - подтвердили Интерфаксу в службе безопасности Mars.

Издание "Новости Новосибирска" опубликовало видео с моментом посадки - на этих кадрах видно, как самолет касается земли.

Фотограф издания утверждает, что у самолета разрушена половина двигателя, поврежден фюзеляж, а около крыла видны черные дыры.

На другой видеозаписи, сделанной службой эвакуации "АСТ-54", видно, как самолет лежит на снегу с подломленными шасси.

Следователи возбудили уголовное дело по факту аварийной посадки по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Никто из людей не пострадал - ни на борту, ни на земле, следует из сообщений властей. В самолете находились 14 членов экипажа.

Собеседники Интерфакса давали противоречивую информацию о загрузке самолета. Один источник говорил, что в Вену самолет направлялся пустой, а другой, что на борту было 120 тонн груза.

Позже пресс-служба компании "Волга-Днепр" сообщила, что самолет выполнял чартерный рейс из Сеула в Вену с технический остановкой в Новосибирске, доставляя 84 тонны груза автозапчастей.

Фотографии поврежденного лайнера выложил у себя в "Твиттере" пилот "Аэрофлота" Андрей Литвинов. По ним можно судить, насколько сильно пострадал один из крупнейших транспортных самолетов в мире.

Большая часть самолетов Ан-124 "Руслан" эксплуатируется российской авиакомпанией "Волга-Днепр" и Воздушно-космическими силами России. Самолеты этой модели также есть у украинских "Авиалиний Антонова", один лайнер в летном состоянии числится в авиакомпании Maximus Air Cargo из ОАЭ.

"Волга-Днепр" входит в одноименную группу компаний, в составе которой еще два грузовых авиаперевозчика - компания "Атран", работающая с тремя среднемагистральными Boeing-737F и тремя Ан-12, а также "ЭйрБриджКарго" - крупная грузовая компания, во флоте которой 18 Boeing-747 различных грузовых модификаций.

Компания работает на рынке негабаритных и крупных перевозок грузов. Ее парк составляют пять тяжелых транспортных самолетов Ил-76ТД-90ВД и 12 сверхтяжелых Ан-124 "Руслан".