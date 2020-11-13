"Йоркширский потрошитель", убивший 13 женщин, скончался от Covid-19

Автор фото, Shutterstock Подпись к фото, Питер Сатклифф отбывал пожизненное заключение за убийство 13 женщин

Серийный убийца Питер Сатклифф по прозвищу Йоркширский потрошитель, приговоренный к пожизненному заключению за убийство 13 женщин, скончался в возрасте 74 лет.

Бывший водитель грузовика из Бредфорда отказался лечиться от коронавируса и умер в больнице, куда его доставили из тюрьмы.

Сатклифф три десятилетия провел в психиатрической больнице строгого режима, после чего в 2016 году его перевели в тюрьму "Фрэнкланд" в графстве Дарем.

Как признался бывший следователь Боб Бриджсток, который вел дело Сатклиффа, он не будет лить слез по поводу этой смерти.

Серия убийств и покушений на убийства (7 женщин выжили после его нападений) продолжалась с 1975 по 1980 год.

Жертвы Сатклиффа

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Первой жертвой Сатклиффа стала Вильма Макканн, мать четверых детей

Первой жертвой убийцы стала 28-летняя мать четверых детей Вильма Макканн.

За время следствия Сатклиффа допрашивали девять раз, но каждый раз он избегал ареста и продолжал убивать.

"Все это внимание, которым он пользовался многие годы, все эти истории, заставлявшие нас страдать, все это наконец-то закончилось", - сказал по случаю смерти Сатклиффа сын первой из его жертв, Ричард Макканн.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Сын Вильма Макканн, Ричард

Йоркширским потрошителем Сатклиффа стали называть потому, что он совершал убийства на территории этого графства и уродовал тела своих жертв молотком, отверткой и ножом.

Сам он полагал, что выполняет божественную миссию, избавляя мир от проституток, хотя проституцией занимались далеко не все его жертвы.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Сатклифф считал, что избавлял мир от проституток, но далеко не всего его жертвы занимались проституцией

Как выяснилось уже после вынесения приговора, начавшие расследование детективы не справились с обилием материалов по этому делу и не смогли увязать воедино имевшуюся у них информацию.

В результате уже после второго убийства полиция Западного Йоркшира объявила, что ищет убийцу проституток, и все остальные свидетельства просто игнорировались как не вписывавшиеся в канву основного расследования.

Что помешало следствию?

Расследование сопровождалось также одним из самых странных в истории криминалистики обманов.

Некто Джон Хамбл заставил полицию пойти по ложному следу, заявив,что у нападавшего был ярко выраженный сандерлендский акцент, хотя выжившие жертвы нападения указывали на то, что у преступника был местный говор.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Перед зданием суда, где проходил процесс над Сатклиффом, собирались толпы как разгневанных, так и просто любопыствующих людей

Хамбла судили за дачу ложных показаний и запутывание следствия, и уже в ходе этого процесса стало известно, что за время, потраченное полицией на напрасные поиски, погибли еще три женщины.

Он умер в 2019 году, так и не объяснив, зачем ввел в заблуждение прессу и полицию.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, К расследованию было подключено 200 детективов

В общей сложности на поиски убийцы, взбудоражившего своими кровавыми преступлениями всю страну, было брошено 200 следователей.

Они посетили более 23 тыс. домов, провели более 130 тыс. опросов свидетелей, проверили 150 тыс. автомобилей.

Автор фото, PA Wire Подпись к фото, Поймать Сатклиффа позволила случайность

Удача улыбнулась полицейским лишь в 1981 году, когда те остановили его коричневый "Ровер" с фальшивыми номерами в районе красных фонарей в Шеффилде.

По словам бывшего следователя Бриджстока, на полицейских, расследовавших это дело, будто надели шоры, иначе просто невозможно объяснить, почему убийца так долго оставался на свободе.