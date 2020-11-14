Новая война в Эфиопии: сепаратисты Тыграя атаковали два аэропорта

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Федеральные силы Эфиопии рассчитывали на быструю победу над сепаратистами

В Эфиопии усиливается конфликт между правительством и сепаратистами "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ). Боевики, контролирующие провинцию Тыграй, обстреляли ракетами два аэропорта в соседнем регионе и предупредили о возможных новых обстрелах. В результате противостояния погибли уже несколько сотен человек.

Напряженность, нараставшая в отношениях между правительством Эфиопии и НФОТ, в последний месяц привела к военным действиям. Как подтвердили сотрудники международной правозащитной организации "Эмнести интернешнл", 9 ноября в поселке Май-Кадера боевиками были убиты сотни людей.

И хотя НФОТ отрицает причастность к этой резне, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед обвинил руководство этой организации в массовом убийстве.

Ранее глава правительства страны обвинил НФОП в нападении на военный лагерь федеральных войск и распорядился начать боевые действия против сепаратистов. После этого начались столкновения и обе стороны стали обмениваться ударами с воздуха.

Тыграй - северная провинция Эфиопии, граничащая с Эритреей и Суданом, названная так по имени народности тиграи. Большинство населения страны принадлежат к живущей в центре и на юге народности амхара.

В результате, по данным ООН, около 17 тыс. человек вынуждены были бежать из зоны военных действий в соседний Судан.

Получить точную, проверенную информацию о положении в Тыграе не представляется возможным, поскольку телефонная связь и интернет в провинции не работают. Однако, как сообщает корреспондент Би-би-си из Аддис-Абебы, конфликт усиливается, и ситуация ухудшается.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Аддис-Абабе проходят акции по сдаче крови в помощь солдатам, воюющим с сепаратистами в Тыграе

Что известно о ракетном обстреле аэропортов?

По сообщению правительства Эфиопии, ракеты были выпущены вечером в пятницу в направлении городов Бахр-Дар и Гондэр в регионе Амхара. Одна из ракет попала в аэропорт Гондэра и частично разрушила его.

Вторая ракета, выпущенная в то же время, упала вблизи аэропорта Бахр-Дара. О жертвах пока не сообщается. Оба аэропорта используются как гражданскими, так и военными самолетами.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Ополченцы Амхары сражаются на стороне федеральных войск

В свою очередь в НФОП заявили, что ракетный удар стал ответом на воздушные налеты, совершенные силами, которые подчиняются премьеру Абию. "Пока нападения на народ Тыграя не прекратятся, наши атаки будут лишь усиливаться", - объявил в "Фейсбуке" представитель НФОП Гетачу Реда.

Позже, выступая на телеканале Тыграя, Реда предупредил о возможных новых ударах. По его словам, следующей целью может стать город Асмара в Эритрее, и это вызывает опасения, что конфликт может распространиться и на соседнюю страну.

Премьер-министр Эфиопии ранее предсказывал быструю победу над сепаратистами Тыграя, однако, по словам регионального корреспондента Би-би-си Уилла Росса, он мог недооценить силы противника. Войска Тыграя имеют неплохой опыт ведения военных действий и отлично знакомы с горной местностью, указывает он.

Между тем, есть опасения, что полномасштабный региональный конфликт может привести к ужасающим последствиям для мирных жителей Эфиопии и всего Африканского Рога.

Как развивался конфликт

Автор фото, AFP Подпись к фото, Тысячи мирных жителей вынуждены были бежать в соседний Судан, спасаясь от военных действий