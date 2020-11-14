Новая война в Эфиопии: сепаратисты Тыграя атаковали два аэропорта
В Эфиопии усиливается конфликт между правительством и сепаратистами "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ). Боевики, контролирующие провинцию Тыграй, обстреляли ракетами два аэропорта в соседнем регионе и предупредили о возможных новых обстрелах. В результате противостояния погибли уже несколько сотен человек.
Напряженность, нараставшая в отношениях между правительством Эфиопии и НФОТ, в последний месяц привела к военным действиям. Как подтвердили сотрудники международной правозащитной организации "Эмнести интернешнл", 9 ноября в поселке Май-Кадера боевиками были убиты сотни людей.
И хотя НФОТ отрицает причастность к этой резне, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед обвинил руководство этой организации в массовом убийстве.
Ранее глава правительства страны обвинил НФОП в нападении на военный лагерь федеральных войск и распорядился начать боевые действия против сепаратистов. После этого начались столкновения и обе стороны стали обмениваться ударами с воздуха.
Тыграй - северная провинция Эфиопии, граничащая с Эритреей и Суданом, названная так по имени народности тиграи. Большинство населения страны принадлежат к живущей в центре и на юге народности амхара.
В результате, по данным ООН, около 17 тыс. человек вынуждены были бежать из зоны военных действий в соседний Судан.
Получить точную, проверенную информацию о положении в Тыграе не представляется возможным, поскольку телефонная связь и интернет в провинции не работают. Однако, как сообщает корреспондент Би-би-си из Аддис-Абебы, конфликт усиливается, и ситуация ухудшается.
Что известно о ракетном обстреле аэропортов?
По сообщению правительства Эфиопии, ракеты были выпущены вечером в пятницу в направлении городов Бахр-Дар и Гондэр в регионе Амхара. Одна из ракет попала в аэропорт Гондэра и частично разрушила его.
Вторая ракета, выпущенная в то же время, упала вблизи аэропорта Бахр-Дара. О жертвах пока не сообщается. Оба аэропорта используются как гражданскими, так и военными самолетами.
В свою очередь в НФОП заявили, что ракетный удар стал ответом на воздушные налеты, совершенные силами, которые подчиняются премьеру Абию. "Пока нападения на народ Тыграя не прекратятся, наши атаки будут лишь усиливаться", - объявил в "Фейсбуке" представитель НФОП Гетачу Реда.
Позже, выступая на телеканале Тыграя, Реда предупредил о возможных новых ударах. По его словам, следующей целью может стать город Асмара в Эритрее, и это вызывает опасения, что конфликт может распространиться и на соседнюю страну.
Премьер-министр Эфиопии ранее предсказывал быструю победу над сепаратистами Тыграя, однако, по словам регионального корреспондента Би-би-си Уилла Росса, он мог недооценить силы противника. Войска Тыграя имеют неплохой опыт ведения военных действий и отлично знакомы с горной местностью, указывает он.
Между тем, есть опасения, что полномасштабный региональный конфликт может привести к ужасающим последствиям для мирных жителей Эфиопии и всего Африканского Рога.
Как развивался конфликт
- Социалистическая марксистско-ленинская по своей идеологии организация "Народный фронт освобождения Тыграй" (НФОТ), впоследствии оформившаяся в политическую партию, долгое время входила в правящую коалицию и имела влияние на общенациональном уровне, но при Абийе Ахмеде отношения между ней и центральными властями испортились.
- Тыграйские лидеры обвиняли премьера в предвзятом отношении и стремлении выдавить их из власти, он их - в коррупции и саботаже реформ. По словам Ахмеда, регион превратился в убежище для беглецов от правосудия.
- 9 сентября власти Тыграя открыто не подчинились центральному правительству, проведя выборы в региональный парламент, которые центральные власти отменили в связи с пандемией коронавируса.
- 3 ноября Абий Ахмед заявил, что местные сепаратисты напали на расквартированных в регионе военных. В тот же день эфиопский парламент признал НФОТ террористической организацией, а прокуратура выдала ордера на арест 64 его главных фигур во главе с лидером Дебреционом Геберемайклом.
- 4 ноября начались боевые действия, в ходе которых правительственные войска используют авиацию. В столице говорят об успешном наступлении.