Пекин наконец поздравил Байдена. Москва пока ждет

Автор фото, Reuters/EPA Подпись к фото, Китая поздравил Байдена довольно сдержанно

После затянувшейся на пять дней паузы Китай официально поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах.

"Мы уважаем выбор американского народа. Наши поздравления господину Байдену и госпоже Харрис", - заявил в пятницу пресс-секретарь МИД КНР Ван Вэньбинь.

Обычно такие поздравления сопровождаются изъявлением радости, пожеланием успехов партнеру и выражением надежды на плодотворное сотрудничество. В данном случае Китай, а фактически лидер страны Си Цзиньпин, просто признал результат выборов.

Еще днем ранее Ван Вэньбинь ограничился заявлением, что итог будет подведен в соответствии с законами и процедурами США.

Очевидно, у Пекина не осталось сомнений в том, что именно Джо Байден в январе вступит в должность президента и иметь дело предстоит в дальнейшем с ним.

Отношения между двумя крупнейшими экономиками важны как для них самих, так и для остального мира.

В последние годы они заметно ухудшились. Дональд Трамп развязал торговую войну с китайскими экспортерами и регулярно напоминал, откуда появился Covid-19, называя его "китайским вирусом".

Другими поводами для роста напряженности стали наращивание КНР военной мощи в Южно-Китайском море и притеснение мусульман-уйгуров, живущих на северо-западе Китая.

Пока неизвестно, насколько изменится политика Вашингтона в отношении Китая при Байдене, и изменится ли вообще.

Сам он об этом пока не высказывался. В Конгрессе республиканцы и демократы демонстрируют редкое единодушие в вопросе о том, что с Пекином нужно быть жестче.

По мнению экспертов, может измениться тактика: в сдерживании Китая Байден будет меньше действовать в одностороннем порядке и больше взаимодействовать с союзниками. Не исключено также сотрудничество с Пекином по отдельным проблемам, в частности, по климату.

Последние заявления Москвы

Поздравления Джо Байдену от мировых лидеров пошли потоком уже в субботу. Однако в некоторых столицах с ними не спешат. В том числе и в Москве.

"Мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов", - заявил в понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

На брифинге в пятницу журналисты снова спросили его об этом.

"Безусловно, конечно, тому, кто будет объявлен избранным президентом, президент [России] направит поздравительную телеграмму. В этом плане пока нет никаких новых событий", - ответил Песков.

На уточняющий вопрос, понимают ли в Москве под официальным подведением итогов завершение судебных разбирательств, которые могут затянуться надолго, представитель российского президента фактически ответил утвердительно: "Это не наше дело, когда будут подводиться официальные итоги. Вот как только официальные итоги будут подведены, тогда Путин направит поздравительную телеграмму".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Многие на Западе предполагают, что Кремль не рад такому выбору

Четыре года назад российский лидер был одним из первых, кто поздравил с победой Дональда Трампа, а в российской Госдуме новость вообще встретили шампанским.

Корреспондент Би-би-си в Москве Стив Розенберг пишет о широко распространенном предположении, что Кремль не рад результату нынешних выборов.

Байден еще в бытность вице-президентом при Бараке Обаме резко осуждал разные аспекты политики России и называл ее главной угрозой для Америки.

Демократическая партия традиционно считается более склонной к проведению активной внешней политики и борьбе за права человека во всем мире.

Напротив, Трамп сравнительно редко критиковал Москву и в особенности лично Путина. В США Россию обвиняли в попытках повлиять на исход президентских выборов 2016 года в пользу Трампа.

Кто еще пока молчит?

Бразилия

Президента страны Жаира Болсонару за сходство взглядов по многим вопросам и манеры высказываться называют "бразильским Трампом".

Он назвал вредным и бесполезным призыв Байдена в ходе недавней предвыборной кампании воздействовать на Бразилию, чтобы побудить ее делать больше для защиты тропических лесов Амазонии.

По данным бразильских СМИ, Болсонару также намерен подождать с поздравлениями до полного завершения разбирательств в судах США.

"А что, выборы уже закончились?" - сказал он в четверг в ответ на вопросы журналистов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ким Чен Ын и Трамп встречались три раза

Мексика

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор - еще один латиноамериканский лидер, старавшийся строить хорошие отношения с Дональдом Трампом, несмотря на жесткую линию последнего по вопросам миграции и попытки построить стену на границе с Мексикой.

"Мы не хотим оказаться непредусмотрительными. Мы не станем действовать легкомысленно", - заявил он на пресс-конференции, добавив, что Мексика очень хорошо относится к обоим кандидатам.

Член палаты представителей от Техаса демократ Хоакин Кастро назвал осторожность Обрадора потрясающим дипломатическим промахом.

Северная Корея

Ни верховный лидер Ким Чен Ын, ни государственные СМИ - а других в КНДР нет - никак не прокомментировали американские выборы.

В 2016 году Пхеньян поздравил Дональда Трампа с победой спустя несколько дней.

У Трампа и Кима были сложные отношения, однако они встречались три раза.