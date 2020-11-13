Фильм "Дорогие товарищи" Кончаловского о Новочеркасском расстреле выдвинут на “Оскар” от России

Автор фото, Anton Novoderezhkin/Tass Подпись к фото, Фильм Кончаловского уже получил несколько премий на кинофестивалях

Россия выдвинула на премию “Оскар” фильм Андрея Кончаловского “Дорогие товарищи” о расстреле рабочей демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Об этом сообщил информагентствам председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

Фильм вышел в российский прокат накануне, 12 ноября. Ранее он получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля и приз за лучшую режиссуру на Чикагском кинофестивале.

Картина Кончаловского посвящена событиям в Новочеркасске в июне 1962 года, когда советские войска жестоко подавили бунт рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода. Главную роль в фильме сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая.

В беседе с РИА Новости Кончаловский сказал, что ему дорого признание коллег, большинство из которых родились при советской власти.

"Это признание очень важно для меня, оно значит, что мне удалось восстановить дух эпохи и, главное, попытаться рассказать о противоречивости жизни дорогих мне товарищей - поколения наших родителей, прошедших войну, колоссальными жертвами победивших нацизм и в кратчайшие сроки восстановивших страну", - сказал он.

Генеральным продюсером и основным спонсором картины выступил предприниматель Алишер Усманов, в российском министерстве культуры ранее оценивали бюджет картины в 150 млн рублей (1,93 млн долларов). Часть денег выделил Фонд кино.

Изначально премьера фильма была запланирована на май 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса и закрытия кинотеатров ее было решено перенести на осень.

Согласно регламенту Американской киноакадемии, каждая страна имеет право номинировать один фильм в год. После рассмотрения заявок члены академии формируют лонг-лист номинантов, из которого затем составляется шорт-лист. После этого формируется список из нескольких (как правило, пяти) фильмов-номинантов на премию “лучший фильм на иностранном языке”.

Кого Россия выдвигала на “Оскар” в последние годы

В 2019 году Российский оскаровский комитет выдвинул на соискание премии фильм "Дылда" Кантемира Балагова. Картина дошла до шорт-листа, но в итоговую номинацию не попала.

В 2018 году выбор комитета пал на картину Константина Хабенского “Собибор”. Фильм попал в лонг-лист, но дальнейший отбор не прошел.

В 2017 году фильм Андрея Звягинцева “Нелюбовь” был номинирован на “Оскар”, однако в итоге он уступил чилийской картине “Фантастическая женщина”. За три года до этого в номинации был и другой фильм Звягинцева – “Левиафан”, но он также остался без статуэтки.

Что сам Кончаловский говорил об "Оскаре"

В 2014 году Андрей Кончаловский попросил Российский оскаровский комитет не рассматривать его фильм "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" при выдвижении картин от России в номинации "лучший фильм на иностранном языке". Он пояснил, что принял такое решение, так как осуждает "голливудизацию российского рынка и пагубное влияние коммерческого американского кино на формирование вкусов и пристрастий наших зрителей”.

Еще более резко режиссер высказался об американской премии в 2017 году, назвав Американскую киноакадемию "транснациональной корпорацией сомнительного качества" и сравнив ее с ресторанами быстрого питания "Макдональдз".