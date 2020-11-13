В Минске до смерти избили сторонника оппозиции. Люди по всему миру вышли на акции его памяти, дело контролирует Лукашенко

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В четверг 12 ноября в минской больнице скончался 31-летний сторонник оппозиции Роман Бондаренко. После его смерти по всей Беларуси прошли митинги солидарности. Акции памяти Бондаренко, помимо Минска, прошли в Варшаве, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Лондоне. В белорусском Следственном комитете заявили о проверке по факту гибели Бондаренко.

Соболезнования родителям Романа Бондаренко выразил президент Александр Лукашенко. В своем заявлении он подчеркнул, что Бондаренко был пьян, когда его задержали. По его словам, он предупредил главу СК, что "эта проблема будет раскручиваться". По словам Лукашенко, в тот же день в Минске погибли еще четыре человека, но "о них никто не говорит сегодня". "Пять человек за сутки погибли. Выбрали одного человека и начали качать", - цитирует Лукашенко Tut.by.

Лукашенко также объявил, что оппозиция пытается сделать из Бондаренко "сакральную жертву". "Они уже назначили виновных. Этот бунт никому не нужен. И сакральная гибель людей тоже никому не нужна. Не только мне, но и им тоже. Это же чей-то ребенок", - сказал президент. Он заявил, что попросил правоохранителей расследовать смерть Бондаренко, чтобы "мы действительно не дали повод никому опять развернуть вот это: насилие, насилие, насилие", цитирует Лукашенко агентство "Белта".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Акции памяти Романа Бондаренко проходят в Беларуси. Что известно о его гибели?

Что произошло с Бондаренко

Вечером 12 ноября на "Площадь перемен" - двор на улице Червякова в центре Минска, увешанный красно-белой символикой, популярное среди сторонников оппозиции место - приехали люди в гражданской одежде и в масках, которые в очередной раз стали снимать красно-белые ленты. Бондаренко вышел к ним, спросить, что происходит.

Автор фото, TUT.BY Подпись к фото, Минчанин Роман Бондаренко ранее служил во внутренних войсках Беларуси

По словам очевидцев, которые приводит "Радио Свобода", мужчина что-то сказал одному из неизвестных в маске. Тот в ответ спросил: "Ты чего борзый такой?" После чего отбросил Романа к горке на площадке. Тот сильно ударился головой. Как говорят соседи, Бондаренко затем задержали и увезли на микроавтобусе.

Спустя два часа он поступил в больницу скорой медицинской помощи Минска с черепно-мозговой травмой, отеком мозга, ушибами и ссадинами. Бондаренко умер в реанимации.

Что сказали власти и что не так с их версией

По данным следствия, "произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими". Следователи заявили, что приехавшие на "Площадь перемен" милиционеры "обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения". Минчанина доставили в Центральное РУВД Минска для выяснения обстоятельств случившегося, заявили в белорусском СК. "В связи с ухудшением самочувствия мужчины правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь".

Следователи утверждают, что Бондаренко якобы был пьян. Однако один из врачей БСМП заявил Tut.by, что это не так. "У Романа было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли", - сказал он в беседе с изданием.

Редакция Tut.by получила доступ к документу о первичном осмотре мужчины врачом приемного отделения. "Там в диагнозе помимо закрытой черепной мозговой травмы, острых субдуральных гематом, ушибов, ссадин, указано: "Алкогольная интоксикация? Аспирационная пневмония?" Это медиком ставится под вопрос", - пишет издание.

Как смерть Бондаренко вылилась в памятные акции по всему миру

Автор фото, EPA Подпись к фото, Стихийный мемориал Бондаренко на "Площади перемен" в Минске

После сообщений о смерти Бондаренко сотни минчан собрались почтить его память на "Площади перемен". Горожане несли цветы, свечи, скандировали "Трибунал", "Не забудем, не простим", "Мы остановим этот фашизм". Акции продолжались в столице и других городах всю пятницу.

Они прошли в Минске, Могилеве, Витебске, Гродно, Бресте и других городах. Люди с флагами, цветами и свечами выстраивались в "цепи солидарности" не только в белорусских городах, но и в Варшаве, Сан-Франциско, Франкфурте, Лос-Анджелесе и Лондоне, Там также устроили стихийные мемориалы в память о погибшем.

Автор фото, Tut.by Подпись к фото, Мемориал на "Площади перемен" в Минске

В Минске на акции солидарности вышли врачи сразу нескольких больниц, сообщал Tut.by. В телеграм-канале "Бинокль" сообщили о четырех задержаниях на акции памяти в Бресте.

Бывшая соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская выразила соболезнования матери Бондаренко и назвала его "невинной жертвой страшной системы". "Для каждого из нас он навсегда будет героем этой страны", - сказала она.

Автор фото, Tut.by Подпись к фото, Мемориал памяти Бондаренко в Гродно

В Европейском союзе заявили о готовности ввести дополнительные санкции против чиновников Беларуси после смерти Бондаренко. "Это возмутительный и постыдный результат действий белорусских властей, которые не только подвергали прямым и жестоким репрессиям собственное население, но и создали среду, в которой могут иметь место такие беззаконные насильственные действия, игнорируя таким образом не только фундаментальные права и свободы белорусского народа, но и пренебрегая жизнями людей", - заявили в представительстве ЕС в Беларуси.

Там выразили соболезнования семье и друзьям погибшего. В представительстве ЕС добавили, что ожидают, что власти прекратят насилие и преследования и привлекут виновных к ответственности.

Двор "Площадь свободы", где избили Бондаренко, стал своеобразным символом массовых акций протеста против насилия силовиков и фальсификации результатов президентских выборов. Эти события продолжаются в Беларуси с середины августа.

Двор стал известен после того, как жители этого района, расположенного между улицей Червякова и Сморговским трактом, нарисовали на стене мурал "диджеев перемен" - Кирилла Галанова и Влада Соколовского. Летом они во время одного из организованных властями массового мероприятия включили песню Виктора Цоя "Перемен".