Выборы в США: Байден победил в Аризоне и Джорджии, Трамп впервые допустил поражение

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Согласно прогнозам Би-би-си, Джо Байден укрепил свое преимущество и обеспечил победу в Джорджии и Аризоне, где результаты президентских выборов не были определены до сегодняшнего дня. Как предполагает Би-би-си и ведущие американские средства массовой информации, Байден получит в общей сложности 306 голосов выборщиков (при необходимых для победы 270), у Трампа - 232 выборщика.

Полные результаты президентских выборов можно посмотреть на автоматически обновляющейся карте по этой ссылке.

Тем временем президент Дональд Трамп впервые выступил после поражения - и впервые допустил, что результаты президентских выборов могут сложиться не в его пользу. Говоря о борьбе с пандемией коронавируса, он сказал: "Нынешняя администрация не пойдет на локдаун. Что бы ни произошло в будущем - кто знает, какая это будет администрация, я думаю, это покажет время. Но я могу вам сказать, что нынешняя администрация не пойдет на локдаун".

По словам обозревателя Би-би-си Энтони Зуркера, "Трамп не торопится признавать поражение в выборах, но на этой пресс-конференции в саду Белого дома, мы увидели, как в его броне появляются трщинки сомнения относительно окончательного исхода выборов". "По мере того, как идет время, а президентские иски против победы Джо Байдена большинством голосов выборщиков либо не рассматриваются, либо проигрывают в суде, президентский срок Дональда Трампа неотвратимо стремится к концу", - считает наш обозреватель.

В пятницу вечером сразу несколько организаций, ведущих подсчет голосов в штатах США, а также эксперты Би-би-си пришли к выводу, что Джо Байден набрал большинство голосов в Джорджии (16 голосов выборщиков). Хотя в этом штате его отрыв от Трампа составляет около 14 тыс. голосов, а бюллетени будут пересчитаны вручную, эксперты не сомневаются в том, что догнать демократа действующему президенту не удастся. Пересчет голосов в Джорджии будет контролировать независимый центр бывшего президента США Джимми Картера.

Ранее победу Байдену также отдали в традиционно республиканском штате Аризона (11 голосов выборщиков), где представители Демократической партии не выигрывали на президентских выборах с 1996 года, когда на второй срок был избран Билл Клинтон.

В свою очередь Трамп сохранил победу в Северной Каролине, которая дала ему 15 голосов выборщиков, а также на Аляске (3 голоса).

"Никогда не ставьте против меня"

Президент Трамп по-прежнему отказывается признать поражение на выборах и настаивает, что при подсчете голосов были допущены грубые нарушения, которые исказили результат. В частности, он говорит о фальсификациях при голосовании по почте, благодаря которому Байден обеспечил себе лидерство в штатах так называемой "синей стены" (Мичиган, Висконсин и Пенсильвания), где традиционно поддерживали демократов, но на прошлых выборах отдали предпочтение Трампу.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Джо Байден с супругой во время церемонии в память о погибших американских военных

Трамп и его сторонники не приводят каких-либо серьезных свидетельств того, что нарушения действительно имели место. По мнению юристов, иски штаба президента в судах не имеют особых шансов поменять исход голосования, а пересчет обычно не меняет соотношение сил более чем на несколько сотен голосов (при преимуеществе Байдена в тысячи и десятки тысяч).

Еще до того, как стали известны предсказания о результатах выборов в двух "колеблющихся штатах", Трамп в интервью газете Washington Examiner выразил уверенность, что победил в Джорджии. Одако в этом штате на самом деле лидирует Байден.

В интервью Трамп также говорил о недостатках системы подсчеты голосов. Он продолжает утверждать, что победа "украдена" у республиканцев, и выражает сомнение в результате выборов в Аризоне. "Если мы сможем там провести аудит, у нас все будет хорошо", - сказал он. Трамп добавил, что это должно занять "наверное две или три недели". И закончил интервью словами "Никогда не ставьте против меня".

Вместе с тем, в пятницу американские СМИ сообщили, что представители штаба Трампа отказались от намерения требовать в суде аудита, поскольку преимущество Байдена слишком велико, чтобы его мог поменять пересчет.

Марш "Гордых парней"

Сам Трамп, судя его твитам, предвкушает намеченный на субботу в Вашингтоне марш своих сторонников, в котором в числе прочих намерена участвовать милитаризированная правоэкстремистская группа The Proud Boys ("Гордые парни").

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Типичные представители Proud Boys на акции

Трамп отказался осудить эту группировку, известную склонностью к к уличным потасовкам, во время дебатов с Байденом. К "Гордым парням" могут присоединиться сторонники идеи превосходства белой расы и последователи различных теорий заговора.

Полиция Вашингтона предупредила участников марша, что те, кто принесет на него огнестрельное оружие, будут арестованы. Как правило, праворадикалы появляются на подобных акциях в военной экипировке и нередко - вооруженными.

Трамп, со своей стороны, приветствует протесты в свою поддержку, которые называет "народными". "Приятно видеть всю эту огромную поддержку, в особенности, стихийные демонстрации, которые происходят по всей стране, в том числе большая демонстрация в субботу в Вашингтоне, - написал президент в "Твиттере". - Возможно, я даже заскочу поздороваться". Свой твит он завершил очередным утверждением, что выборы были сфальсифицированы - и социальная сеть снова пометила его сообщением: "подобные утверждения о мошенничестве на выборах оспариваются".

Штаб Байдена требует доступа к разведданным, Псаки возвращается

Тем временем представители избранного президента Джо Байдена по-прежнему требуют начать предоставлять будущему лидеру страны ежедневную сводку с разведданными об основных угрозах, стоящих перед США.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джен Псаки стала одним из основных советников Байдена

О важности сотрудничества со стороны Белого дома в пятницу заявила Джен Псаки - советник штаба Байдена, а в прошлом официальный представитель Государственного департамента США. В 2014 году, когда отношения США и России резко обострились из-за аннексии Крыма и войны на востоке Украины, она неоднократно становилась предметом резкой критики и насмешек со стороны российских государственных СМИ.

"Мы форсируем передачу власти", - сказала Псаки, добавив, однако, что помощь федеральных структур в этом деле "очень помогла бы" команде Байдена. "Чтобы справляться с вызовами момента, нужна информация в реальном времени", - сказала она, подчеркнув важность борьбы с коронавирусом.