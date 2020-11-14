Умер Армен Джигарханян

Автор фото, Dmitry Serebryakov/TASS

Народный артист СССР Армен Джигарханян умер на 86-м году жизни. О смерти артиста российским информагентствам сообщил его официальный представитель Артур Согомонян.

По его словам, актера не стало в ночь на субботу, в 6 утра по Москве. Причины смерти Джигарханяна он не уточнил. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Армен Джигарханян родился в Ереване в 1935 году. Сниматься в кино он начал В конце 1950-х годов и всего сыграл юолее чем в ста фильмах, параллельно работая в театре.