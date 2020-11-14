Число заболевших Covid-19 в России впервые превысило 22 тысячи, в Москве 6,4 тыс. новых случаев

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Суточный прирост новых случаев коронавируса в России впервые превысил отметку в 22 тысячи, достигнув максимума за все время пандемии. Предыдущий антирекорд был поставлен днем ранее.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 22 тыс. 702 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 730 (25,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперативного штаба.

Наиболее высокое количество заболевших регистрируется в Москве: за минувшие сутки было выявлено 6 тысяч 427 новых случаев. Максимальное число новых заражений в столице составило 6897 и было зафиксировано 9 ноября.

За последние сутки в Москве госпитализировано 1480 пациентов с коронавирусом. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 385 человек.

Карантин в Италии

Италия добавила Кампанию и Тоскану в так называемые "красные зоны", в которых с воскресенья вводится строгий карантин.

Власти Кампании, в которую входит Неаполь, ранее предупредили, что система здравоохранения находится на грани краха.

Накануне число новых случаев заболевания в Италии превысило 40,9 тысяч человек - это новый рекорд для страны.

Ранее на этой неделе общее число заразившихся коронавирусом в стране превысило 1 млн, более 44 тысяч человек скончались.

Штаты в США ограничивают работу бизнеса

Американские штаты Орегон и Нью-Мексико объявили о введении карантинных мер из-за роста случаев коронавируса.

Власти закрывают большинство компаний, которые не связаны с производством или продажей товаров первой необходимости, а также призвали жителей ограничить социальные контакты.

В пятницу Калифорния стала вторым штатом, где число заразившихся превысило один миллион, первым эту отметку преодолел Техас.

Ежедневно в США умирает около 900 человек, заразившихся коронавирусом.

Ежесуточный прирост новых случаев превышает 100 тысяч последние 11 дней, более 67 человек находятся в больницах.