Коронавирус на Украине: власти ввели "карантин выходного дня", но мэры городов отменяют выходные

Святослав Хоменко

Би-би-си, Киев

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сотни рестораторов протестовали против введения карантина выходного дня возле здания правительства в среду, однако их голос не был услышан.

Пока на Украине неуклонно растет число заболевших Covid-19, сразу несколько городов страны игнорируют требование правительства о введении карантина выходного дня с 14 ноября. Там местные власти считают, что принятое на этой неделе решение правительства губительно для бизнеса, поэтому отказываются вводить его в действие.

Некоторые города оформили свой отказ креативно: например, во Львове и Ивано-Франковске горисполкомы решили считать субботу и воскресенье рабочими днями для предприятий, которые правительство предписало закрыть в выходные.

Премьер-министр Денис Шмыгаль накануне заявил, что у мэров нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории своих городов.

В среду украинское правительство ввело в стране "карантин выходного дня" на три недели. В соответствии с этим решением, с полуночи субботы до полуночи понедельника запрещается работа заведений общепита (за исключением режима доставки и заказов на вынос), торговых центров, фитнес-центров, бассейнов, заведений культуры, салонов красоты и магазинов промтоваров. По сути, работать в выходные разрешалось только продуктовым магазинам, аптекам, заправкам и банкам.

"Спасти систему от коллапса"

Это решение было принято на фоне резкого распространения Covid-19. За последние сутки на Украине было зарегистрировано более 12,5 тыс. новых случаев заболевания - это самый высокий показатель за все время пандемии. В общей сложности Covid-19 был обнаружен у 525 тыс. жителей страны, около 9,5 тыс. человек скончались. В числе заболевших - президент Украины Владимир Зеленский и спикер парламента Дмитрий Разумков.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Президент Украины Владимир Зеленский болеет Сovid-19, поэтому в рабочих совещаниях участвует по видеосвязи

Украинский министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что карантин вводится, чтобы спасти украинскую систему здравоохранения. "Если не сделать эти шаги, то на 15-20 декабря мы получим коллапс медицинской системы, все койки будут заполнены", - сказал Степанов во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Министр также отметил, что решение было принято с учетом мнений украинских эпидемиологов и врачей.

В правительстве заявляли, что готовы компенсировать часть понесенных бизнесом убытков, однако ни механизмы такой компенсации, ни ее размеры не были озвучены.

Несмотря на утверждения премьера Шмыгаля о том, что решение о карантине выходного дня было принято после консультаций с бизнесом и экспертами, оно немедленно столкнулось с волной ожесточенной критики. Перед зданием правительства провели акцию несколько сотен представителей ресторанного бизнеса, утверждавших, что на выходные приходится львиная доля их выручки, и ее потеря приведет их к банкротству.

"Кинотеатры до 80% дохода получают именно в выходные. В будние дни люди не ходят в кино, они активно толпами ездят в общественном транспорте", - написал в "Фейсбуке" совладелец сети кинотеатров "Планета кино" Дмитрий Деркач, намекнув на то, что власть не контролирует соблюдение карантинных норм на транспорте, где вероятность заразиться коронавирусом выше, чем в кинотеатре.

"Поработаем неделю, после этого, вероятно, придется закрыть все наши кинотеатры и уволить 500 сотрудников. Оставить этих людей без работы и зарплаты", - добавил он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Результаты социсследований показывают, что украинцы скептически относятся к введению карантинных ограничений

Отдельным поводом для возмущения стало отсутствие внятной аргументации в пользу именно такого способа карантинных ограничений со стороны власти.

"У него [карантина выходного дня] нет понятной цели... нет понятного обоснования. Доказательств, что именно на выходных распространение вируса значительно большее, чем в рабочие дни, нет. Успешного опыта стран в применении карантина выходного дня тоже", - написал в "Фейсбуке" бывший замминистра здравоохранения, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк.

Против введения карантина выходного дня выступали даже члены украинского правительства. Об этом открыто заявлял министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, оказавшийся, по сообщениям СМИ, одним из трех членов Кабмина, проголосовавших против такого нововведения.

Уроки весеннего карантина

Весной этого года на Украине уже вводили жесткий карантин. Целесообразность его введения в ситуации, когда в стране фиксировались несколько десятков случаев заболевания в день (сейчас - около 12 тысяч ежедневно), некоторые до сих пор ставят под вопрос.

Тотальный карантин стал одной из главных причин проседания экономики Украины, которое, как ожидается, по итогам года составит около 6%. Тезис о том, что только таким способом можно было лучше подготовиться ко второй волне эпидемии, для многих украинцев звучит сомнительно на фоне тревожных вестей о нехватке в стране больничных мест, персонала и аппаратуры для борьбы с коронавирусом.

Проведенный в октябре опрос компании Research and Branding Group показал, что только 28% украинцев считают целесообразным повторное введение жесткого карантина. 57% придерживаются противоположной точки зрения.

В этой ситуации еще весной некоторые украинские мэры заявили, что не собираются исполнять "карантинные" решения центральной власти. Одним из самых известных подобных случаев стал видеоролик, записанный мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, который самовольно ослабил карантин в своем городе. "Мы готовы отвечать, но только после ваших однопартийцев… Черкассы будут оказывать сопротивление", - обратился он в этом видео к Владимиру Зеленскому.

Полиция возбудила против Анатолия Бондаренко уголовное дело, однако это не помешало ему выйти во второй тур выборов мэра по итогам голосования, состоявшегося на Украине 25 октября.

Местные выборы вообще стали "холодным душем" для Владимира Зеленского и его партии. "Слуга народа" смогла занять первое место на выборах лишь четырех облсоветов, а ее кандидаты не завоевали ни одного поста мэра областного центра - только двоим из них удалось пробиться во второй тур.

Одной из главных причин такого результата президентской партии стали неубедительные успехи в борьбе центральной власти против пандемии коронавируса.

"Нет морального права"

С введением новых карантинных ограничений власти сразу нескольких городов Украины заявили, что не будут их выполнять. Впрочем, некоторые крупные города, в том числе Киев и Харьков, решения правительства соблюдают: большинство перечисленных в постановлении заведений там закрыто, однако некоторые работают в неофициальном режиме.

Другие воспользовались нормой украинского законодательства, согласно которой решение об имплементации "карантинного" постановления правительства на местах принимают местные комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям. "Я ничего не отменяю… Просто городская комиссия по ТБЧС заболела. Нет, не коронавирусом. Просто заболела и не имеет кворума. Они устали. И имплементировать решение Кабмина не в состоянии", - написал в "Фейсбуке" в пятницу вечером мэр Днепра Борис Филатов.

Местные жители в нескольких городах страны рассказывают Би-би-си, что утром в субботу некоторые торговые центры и заведения общепита работают в нормальном режиме, несмотря на запрет со стороны правительства.

"У меня лично нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения. Этот вопрос с рассмотрения исполкома сегодня сняли", - написал в пятницу мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Автор фото, Sergey Sukhomlyn Подпись к фото, Мэр Житомира Сергей Сухомлин (справа) заявил, что не имеет морального права вводить в своем городе карантин выходного дня

Мэр Ровного Владимир Хомко заявил, что его город будет принимать решение о введении карантина выходного дня в понедельник, 16 ноября, то есть, после окончания первого "карантинного уикенда".

Но креативнее всего, пожалуй, поступили во Львове. Еще в среду, в день принятия правительством решения о введении карантина выходного дня, в этом городе собрался митинг местных предпринимателей против усиления карантина. "Давайте будем принимать карантин обеденного перерыва? Я думаю, это чепуха… Никаких глупых решений город принимать не будет", - цитирует речь мэра Львова Андрея Садового на этой акции газета "Зеркало недели".

А в пятницу исполком Львовского горсовета принял решение объявить субботу и воскресенье на территории города рабочими днями для заведений общепита, торговых центров, заведений культуры, спортзалов, фитнес-центров и рынков. "Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин выходного дня, потому что у нас нет выходных. Люди имеют право на труд", - написал в "Фейсбуке" Андрей Садовый, призвав предпринимателей в случае возникновения любых проблем с контролирующими органами обращаться на горячую линию к юристам горсовета.

Львовяне, с которыми связалась Би-би-си, сообщают, что в городе работает довольно много торговых точек, которые должны были бы быть закрыты согласно правительственному решению. По состоянию на середину дня в субботу на горячую линию львовского горсовета поступило около 300 звонков, юристы осуществили десять выездов, сообщил Садовый.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, До конца ноября субботы и воскресенья во Львове будут считаться рабочими днями для сфер, которым предписало уйти на карантин правительство. Впрочем, говорит мэр города, заставлять работать никто никого не будет.

Решение признать субботу и воскресенье рабочими на территории города принял и Ивано-Франковск.

Среди городов, которые по тем или иным причинам приняли решение не вводить карантин выходного дня, называют также Одессу, Славянск, Тернополь и Черкассы.

Нет реакции власти

О том, что решение о введении карантина выходного дня будет выполняться не везде, центральная власть была осведомлена заранее.

В пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что мэры "не обладают полномочиями разрешать или отменять действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решения правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, расположенными на территории Украины".

Показательно, впрочем, что это заявление прозвучало на селекторном совещании премьера с главами областных администраций - то есть, сами "виновники торжества", мэры, участия в нем не принимали.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, один из самых влиятельных политиков Украины, которого СМИ называют противником решения о карантине выходного дня, заверил премьера, что возле крупных торговых объектов будут дежурить полицейские патрули.

Впрочем, говорят собеседники Би-би-си, живущие в Тернополе, Днепре и Житомире, торговые центры в этих городах открыты, хотя работают в них не все торговые точки.