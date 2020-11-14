Выборы президента США: сторонники Трампа в Вашингтоне требуют "остановить воровство", суды его не находят

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Тысячи сторонников Дональда Трампа провели демонстрацию в Вашингтоне в поддержку заявлений президента о том, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы. Однако американские суды продолжают отвергать иски штаба республиканцев, оставляя тому все меньше шансов на сопротивление победе Джо Байдена. Тем временем команда избранного президента требует начать процесс передачи власти и продолжает формирование кабинета.

В пятницу средства массовой информации, в том числе Би-би-си, заявили, что Байден победил в штатах Джорджия и Аризона, а Трамп - в Северной Каролине и на Аляске. Таким образом результаты голосования определены во всех штатах и кандидат от демократов получает 306 голосов выборщиков (при необходимых для победы 270).

Сторонники Трампа вышли поддержать своего президента

Кирилл Белянинов, Би-би-си, Вашингтон

Анонсированный сторонниками президента Трампа "Марш миллионов" собрал несколько десятков тысяч человек в Вашингтоне. Вопреки прогнозам, массовые акции прошли мирно.

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Поддерживающие Трампа американцы начали собираться в столице еще вечером в пятницу. Несколько групп арендовали автобусы, но большинство предпочли добираться до столицы самостоятельно. "Я выехала из Техаса еще утром в четверг", - рассказала Русской службе Би-би-си медсестра Трейси Ричардс. По ее словам, прошедшие выборы "сопровождались невиданными нарушениями и вбросами", и демократы "украли у Трампа законную победу".

Заявки на проведение митингов и шествий подали несколько общественных организаций, поддерживающих республиканцев. Полиция Вашингтона подтвердила разрешение на митинг для группы Women for America First, которую возглавляет бывшая активистка консервативного Движения чаепития Эми Крэмер. Согласно ее заявке, утром в субботу возле Белого дома должно было собраться не менее 10 тыс. человек.

Еще накануне полиция блокировала несколько улиц в центре американской столицы, запретив проезд машин. О планах принять участие в протестах заявили активисты нескольких праворадикальных организаций, включая Proud Boys ("Гордые парни"), появлявшихся на демонстрациях в разных штатах США с оружием. Но, по словам полицейских, дежурящих поблизости, они не ожидают, что протесты могут сопровождаться столкновениями между сторонниками и противниками Трампа.

"Открытое ношение оружия в Вашингтоне запрещено, и мы заранее предупредили, что нарушители закона будут немедленно арестованы", - пояснил Русской службе Би-би-си один из представителей городской полиции.

В социальных сетях начавшиеся в субботу митинги получили сразу несколько названий - "Марш миллионов", "Остановите воровство [голосов]" и "Марш в поддержку Трампа".

"Еще четыре года!"

Протестующие, собравшиеся утром в субботу возле Белого дома, развернули флаги избирательной кампании Трампа, скандируя "Еще четыре года!". После этого сотни демонстрантов направились к зданию Верховного суда. Большинство участников акции шли без масок, ношение которых по распоряжению мэра города является обязательным в Вашингтоне.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Гордые парни" пришли на марш в военизированной экипировке, но без оружия

Организаторы марша заявили Русской службе Би-би-си, что сторонники президента приехали в столицу из Нью-Йорка, Пенсильвании, Северной Каролины, Висконсина и других штатов. "Эти выборы подтвердили, что бюрократия в Вашингтоне все последние годы тайно боролась против Трампа, и я должна была приехать, чтобы поддержать нашего президента", - говорит Лиса Левис, приехавшая из Мичигана. Синий флаг избирательной кампании Трампа она использовала, как плащ.

"Выборы были нечестными, - добавил житель штата Нью-Джерси Николас Кан. - Каждый легальный голос должен быть подсчитан, и каждое сообщение о мошенничестве рассмотрено судом". При этом он признал, что пока не сталкивался со случаями подлогов и вбросов, но доверяет словам президента о многочисленных нарушениях.

За несколько часов до начала манифестации тротуары в центре Вашингтона заполнили продавцы флагов, футболок и бейсболок с логотипами избирательной кампании Трампа. "Вы должны купить флаг! - кричал протестующим один из них. - Президент должен видеть вашу поддержку".

Ответные акции

На прошедших выборах 93% избирателей в Вашингтоне поддержали кандидатуру Джо Байдена, и лишь 3% проголосовали за Дональда Трампа. Несмотря на это, в субботу лишь несколько десятков сторонников демократов вышли на ответные акции.

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Возле Белого дома, на площади, получившей название Black Lives Matter Рlaza, два десятка протестующих подняли плакаты с надписью "Трамп проиграл". В ответ сторонники президента США принялись выкрикивать "Выборы были сфальсифицированы" и "Вы просто смешны!".

Еще в пятницу Трамп заявил, что может лично поприветствовать участников марша. Президентский кортеж утром в субботу действительно проехал мимо демонстрантов. Лимузин главы государства протестующие встретили аплодисментами, скандируя "Мы хотим Трампа!" и "Еще четыре года!".

Но сам глава государства так и не вышел из машины, направляясь в свой гольф-клуб в Вирджинии. На пути назад он также помахал участникам демонстрации из окна своего лимузина.

Что с судами?

Дональд Трамп продолжает оспаривать результаты выборов, хотя в пятницу он впервые допустил возможность того, что в течение следующих четырех лет он не будет президентом.

В субботу он в очередном твите поставил под вопрос правильность подсчета голосов, отправленных по почте в Джорджии, и бросил клич: "Вскройте это преступление!". Этому предшествовал поток твитов, в которых он говорил о фальсификациях в ходе выборов, однако доказательств при этом не предоставил.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Участники марша приветствовали кортеж Трампа, однако президент к ним не вышел

В пятницу представители американских избирательных комиссий, в свою очередь, заявили, что прошлые выборы были самыми надежными в истории Америки.

Хотя Трамп говорит, что сохраняет надежду остаться в Белом доме, его усилия по пересмотру результатов голосования за последние сутки потерпели сразу три поражения:

В Аризоне группа юристов Трампа отозвала иск с требованием пересчитать голоса, когда стало очевидно, что победа Байдена там не вызывает сомнений. Поводом для иска послужило утверждение, что некоторые законно поданные голоса были аннулированы.

В Мичигане судья отклонил иск двух наблюдателей-республиканцев, которые настаивали на том, что в округе Уэйн имел место подлог. В случае признания такого факта власти не смогли бы заверить результаты голосования в Детройте.

В Филадельфии, штат Пенсильвания, требования штаба Трампа аннулировать несколько партий почтовых бюллетеней были отвергнуты.

В Джорджии все же будет проведен подсчет голосов вручную, поскольку разрыв между кандидатами там был минимальным, однако команда Байдена не ожидает, что это повлияет на окончательный результата голосования в штате. В прошлом пересчет не менял результаты выборов более чем на несколько сотен голосов (при преимуществе демократа в 14 тыс.)

Что происходит с передачей власти?

На Трампа тем временем оказывается все большее давление с тем, чтобы он признал победу кандидата от демократов и позволил запустить процедуру перехода власти к новой администрации. Администрация общих служб (GSA), отвечающая за этот процесс, пока не считает Джо Байдена и Камалу Харрис победителями и не выделяет им средств для формирования новой управленческой команды.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В субботу утром репортеры видели, как Байден совершает прогулку на велосипеде

Команда Байдена также пока не получила доступ к секретным разведывательным данным о главных угрозах, стоящих перед США, что необходимо для гладкой передачи власти.

По словам представительницы Байдена Джен Псаки, такая ситуация может помешать Байдену успешно управлять страной. "Чтобы решать сиюминутные проблемы, необходимо иметь самую свежую информацию, - заявила Псаки, имея в виду в первую очередь ситуацию с пандемией. - Нашим экспертам и нашей команде просто необходимо иметь этот доступ".

Свой голос к этому хору присоединил и Джон Келли, который возглавлял администрацию Трампа с 2017-го по 2019 год. Он заявил, что затягивание с началом переходного периода может плохо сказаться на национальной безопасности.

Небольшое, но постоянно растущее число республиканцев также поддерживает призывы допустить избранного президента на ежедневные секретные брифинги.