История Европы по запаху: ученые хотят воссоздать ароматы (и вонь) прошлого

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Чем пахнет Европа? Нет, не сегодняшнняя, пропитанная запахом дезинфекции, но в общем-то вполне терпимая для нашего носа, а Европа прошлых четырех столетий с ее первым табаком, нечистотами, которые сливали прямо под ноги прохожим, скотобойнями и рыбными рынками, с горожанами и селянами, не мывшимися месяцами, с ароматом духов принцесс и королей, с привкусом металла первых паровых машин, выхлопа первых двигателей внутреннего сгорания…

Вместо того, чтобы гадать, ученые в рамках нового проекта "Еврозапах" ("Odeuropa") стоимостью почти 3 млн евро решили воспользоваться услугами искусственного интеллекта и на основе литературных источников воссоздать в лабораторных условиях запахи прошлых столетий, с XVI по самое начало XX века.

Из получившихся запахов они планируют создать своего рода библиотеку, услугами которой смогут пользоваться музеи, размещающие экспозиции на исторические темы, чтобы посетители смогли с головой так сказать окунуться в атмосферу нужного периода.

"Когда начинаешь изучать печатные тексты, появившиеся в Европе начиная с 1500 года, то находишь множество описаний запахов, от запахов, связанных с богослужением, таких как ладан, и до запаха табака", - говорит один из участников проекта, автор книги Запах Англии XVIII века доктор Уильям Таллет.

Запах играет важную роль в нашей повседневной жизни, но он сопровождал и все изменения, которые привели к становлению современной Европы, - поясняет доктор Таллет. - Колонизация, урбанизация, индустриализация, национализм, коммерциализация, - почти все эти исторические процессы сопровождались собственными запахами и ассоциировались с ними".

А сегодняшняя эпидемия кооронавируса сопровождающаяся в ряде случаев потерей обоняния, лишний раз подчеркивая, какую важную роль запах играет в поддержании нашего психическогго и физического состояния. Кстати, в результате локдаунов изменился и запах наших городов.

Чем больше запахов мы узнаем, чем лучше понимаем их, тем более красочным становится окружающий нас мир, - говорит ученый.

Первым шагом проекта, рассчитанного на три года, станет разработка программы, способной вычленять описания запахов из исторических текстов на семи европейских языках, а также обнаруживать специфически пахнущие объекты в иллюстрациях и картинах.

Эта информация ляжет в основу интернет-энциклопедии европейских запахов вместе с описанием ряда специфических ароматов, а также эмоций и мест, которые ассоциировались с определенными запахами.

Заодно можно будет узнать и о профессиях, в которых запахи играли важную роль, к примеру о медицине.

Как поясняет доктор Таллет, для медиков прошлого запах розмарина, к примеру, был связан вовсе не с кулинарией, - им предписывалось оберегаться от чумы. А ароматические соли 200 лет назад были предназначены не для любителей спа, а для дам, склонных к припадкам и обморокам.

То же самое касается и табака. "Этот товар, появившийся в Европе в XVI веке, поначалу рассматривался как экзотика, но очень быстро превратился в повседневный запах многих европейских городов, - рассказывает Таллет, - а к XVIII столетию люди уже бурно жаловались на нестерпимый запах табака в театрах".

Но сегодня, из-за запрета на курение в общественых местах, эта память уже стала выветриваться.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Узнать, как пахло в поселении викингов тысячу лет назад, моржно в Музее Йорвик

Собственно, идея использовать запах для воссоздания исторической атмосферы прошлого не нова. Музей викингов Йорвик на севере Англии славится тем, что там можно полной грудью (у кого хватит смелости) вдохнуть вонь поселения Х века. И судя по отзывам посетителей, это незабываемое впечатление.

Впрочем, по словам Таллета, запах прошлого вовсе не обязательно должен быть неприятным.