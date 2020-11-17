Почти 100 тысяч человек требуют у "Бойскаутов Америки" компенсацию за действия педофилов

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В рядах "Бойскаутов Америки" по-прежему насчитывается около 2 млн человек

Почти 100 тыс. предполагаемых жертв сексуального насилия в рядах старейшей и крупнейшей скаутской организации США "Бойскауты Америки" (BSA) подали требования о компенсации.

Адвокат истцов назвал это крупнейшим в истории США секс-скандалом.

Как следовало из опубликованных еще в 2012 году внутренних документов организации, насилие продолжалось десятилетиями. В понедельник наступил крайний срок для подачи требований компенсации, установленный федеральным судьей в штате Делавэр.

Процедуру банкротства BSA инициировала сама в феврале, чтобы иметь возможность расплатиться по требованиям пострадавших. Организация извинилась перед жертвами, подчеркнув, что "потрясена до глубины души".

Теперь будет запущен процес переговоров между предполагаемыми жертвами, самой BSA и ее страховщиками.

"Бойскауты" по-прежнему насчитывают более 2 млн членов в возрасте от 5 до 21 года, однако это лишь половина от той численности, которой они могли похвастаться на пике популярности в 1970-е годы. Упадок организации сопровождался все более пристальным вниманием к BSA со стороны общественности.

Процедура банкротства в федеральном суде должна в итоге привести к созданию фонда, из которого будут выплачиваться компенсации жертвам насилия в случае удовлетворения их требований.

"Это бесспорно крупнейший скандал из-за сексуального насилия в США", - заявил в понедельник агентству Франс пресс адвокат Пол Мозес, представляющий интересы пострадавших.

По числу истцов он затмевает похожий скандал с совращением несовершеннолетних в католической церкви Америки.

В недавнем заявлении BSA признала, что была "глубоко потрясена смелостью" тех, кто решил во всеуслышание заявить о насилии.

"Мы сознательно разработали открытый и доступный процесс, позволяющий связаться с теми, кто пережил насилие, и помочь им предпринять шаги, необходимые для получения компенсаций", - добавили представители BSA.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лагерь бойскаутов в Юте

В 2012 году газета Los Angeles Times обнаружила около 5 тыс. файлов с обвинениями в адрес скаут-мастеров (вожатых), которых руководство признало "не подходящими для работы".

В большинстве случаев до полиции дела не доходили, а в BSA предпочитали избавляться от педофилов сами, избегая огласки.