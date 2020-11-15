Страны АСЕАН подписали крупнейшее соглашение о свободной торговле

Автор фото, VNA Подпись к фото, 15 стран подписали новое соглашение на саммите АСЕАН, прошедшем в формате телемоста

Пятнадцать стран, подписавших в воскресенье документ о всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), стали членами крупнейшего в мире торгового соглашения о свободной торговле, охватывающего треть общемирового ВВП.

В него вошли Китай, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония, а также 10 стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Обозреватели видят в этом соглашении растущее влияние Китая в регионе.

В соглашение не вошли США, вышедшие по указу президента Дональда Трампа в 2017 году из Транстихоокеанского партнерства (TPP), в которое входили 12 стран и которое его предшественник, президент Барак Обама, поддерживал в качестве противовеса растущему региональному влиянию Пекина.

Подписание соглашения состоялось после восьмилетних переговоров в воскресенье в Ханое на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проходившем в режиме телемоста.

Участвовавшие в саммите лидеры надеются, что соглашение поможет поддержать национальные экономики, ощутившие на себе последствия пандемии коронавируса.

"В нынешних обстоятельствах тот факт, что после восьми лет переговоров ВРЭП подписали, дает луч надежды", - сказал глава правительства Китая Ли Кэцян.

В переговорах также участвовала Индия, однако в прошлом году она вышла из них из опасений, что от низких пошлин пострадают местные производители.

Однако участники ВРЭП подчеркнули, что дверь для Индии остается открытой.