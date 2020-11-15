Протесты в Минске: очевидцы сообщают о слезоточивом газе и светошумовых гранатах
Несколько десятков человек задержаны в центре Минска во время несанкционированной акции оппозиции в память о погибших во время уличных протестов. По словам очевидцев, силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Участники акции намеревались восстановить мемориал погибшего на митинге 12 августа Александра Тарайковского, а затем планируют пойти маршем до одного из дворов Минска, известном как "Площадь перемен", чтобы почтить память умершего после избиения 12 ноября Романа Бондаренко.
Задержания начались прямо у метро "Пушкинская" в центре Минска, где собирались протестующие.
Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в Белоруссии превысило 100 человек, сообщает не зарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна". МВД Минска пока просто подтвердило задержания.
На видеозаписях, публикуемых оппозиционными СМИ, видно несколько взрывов, после которых участники акции разбегаются.
Гибель протестующих
12 ноября в минской больнице скончался 31-летний житель столицы Беларуси Роман Бондаренко. По сообщениям белорусских СМИ, неизвестные люди в масках избили его и увезли на микроавтобусе после конфликта из-за бело-красно-белых ленточек на "Площади перемен".
По данным Tut.by, из Центрального РУВД Минска Бондаренко попал в больницу, где скончался от полученных травм.
Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила агентству ТАСС, что милиция и Следственный комитет проводят проверку инцидента.
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнование родителям погибшего, добавив со ссылкой на СК, что Бондаренко в день смерти был якобы пьян.
Александр Тайраковский погиб во время протестов 10 августа.
МВД Беларуси утверждает, что он погиб из-за взрывного устройства, которое сдетонировало в его руке.
Телеграм-канал Euroradio и агентство Ассошиэйтед пресс опубликовали видеозаписи момента смерти Тарайковского. Судя по этим кадрам, активист шел к сотрудникам спецназа с поднятыми руками, никакого предмета у него в руках не видно.
Когда он подходит достаточно близко, видна вспышка со стороны ОМОНа, после которой активист падает.
По данным исследователей из Conflict Intelligence Team, Тарайковского застрелил из гранатомета или дробовика сотрудник спецназа КГБ или МВД Беларуси.