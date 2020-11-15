Протесты в Минске: очевидцы сообщают о слезоточивом газе и светошумовых гранатах

Автор фото, Tut.by

Несколько десятков человек задержаны в центре Минска во время несанкционированной акции оппозиции в память о погибших во время уличных протестов. По словам очевидцев, силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Участники акции намеревались восстановить мемориал погибшего на митинге 12 августа Александра Тарайковского, а затем планируют пойти маршем до одного из дворов Минска, известном как "Площадь перемен", чтобы почтить память умершего после избиения 12 ноября Романа Бондаренко.

Задержания начались прямо у метро "Пушкинская" в центре Минска, где собирались протестующие.

Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в Белоруссии превысило 100 человек, сообщает не зарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна". МВД Минска пока просто подтвердило задержания.

На видеозаписях, публикуемых оппозиционными СМИ, видно несколько взрывов, после которых участники акции разбегаются.

Гибель протестующих

12 ноября в минской больнице скончался 31-летний житель столицы Беларуси Роман Бондаренко. По сообщениям белорусских СМИ, неизвестные люди в масках избили его и увезли на микроавтобусе после конфликта из-за бело-красно-белых ленточек на "Площади перемен".

По данным Tut.by, из Центрального РУВД Минска Бондаренко попал в больницу, где скончался от полученных травм.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила агентству ТАСС, что милиция и Следственный комитет проводят проверку инцидента.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнование родителям погибшего, добавив со ссылкой на СК, что Бондаренко в день смерти был якобы пьян.

Автор фото, Reuters

Александр Тайраковский погиб во время протестов 10 августа.

МВД Беларуси утверждает, что он погиб из-за взрывного устройства, которое сдетонировало в его руке.

Телеграм-канал Euroradio и агентство Ассошиэйтед пресс опубликовали видеозаписи момента смерти Тарайковского. Судя по этим кадрам, активист шел к сотрудникам спецназа с поднятыми руками, никакого предмета у него в руках не видно.

Когда он подходит достаточно близко, видна вспышка со стороны ОМОНа, после которой активист падает.