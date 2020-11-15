Выборы президента Молдовы: экзит-полы отдают победу прозападному кандидату Майе Санду

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По данным опросов избирателей на выходе из участков, победу во втором туре президентских выборов в Молдове одержит бывший премьер-министр Майя Санду. Если эти прогнозы окажутся верными, действующий глава государства и один из самых пророссийских политиков на постсоветском пространстве Игорь Додон не сможет избраться на второй срок.

Экзит-полы, проведенные социологической компанией "Интеллектгрупп", предсказали, что во время выборов Санду набрала 55% голосов, а Додон - 45%, сообщает агентство ТАСС. В интервью агентству глава кампании Ян Лесневский добавил, что опросы проводились только на территории Молдовы и не учитывают данных о голосовании за рубежом. В первом туре именно поддержка граждан страны, которые живут за ее пределами, помогла Санду опередить Додона.

По данным Центральной избирательной комиссии на 21:00 по местному времени, когда закрылись участки, явка составила 52,58%, в то время как в первом туре проголосовали только 42,73% избирателей.

Илья Барабанов, Русская служба Би-би-си, Кишинев:

Судя по всему, Майя Санду во втором туре президентских выборов победила Игоря Додона и возглавит Молдову на ближайшие четыре года. За нее вновь проголосовали крупные города страны, молодежь и крупные диаспоры из европейских стран. Игорю Додону поддержки сельских районов и соотечественников из России оказалось недостаточно, чтобы остаться на второй срок.

Сразу после окончания голосования Майя Санду на несколько минут появилась перед журналистами, поблагодарила всех граждан Молдовы, проголосовавших за нее, и заявила, что ее оппонентам не удалось разделить страну по этническому и языковому принципу.

Первые цифры опубликованных экзит-полов прогнозируют Санду победу с разрывом в 10%.

Если по итогам первого тура пришлось говорить об очень низкой явке, но во втором туре на явку жаловаться никому не пришлось. Она оказалась выше, чем была во время второго тура в 2016 году. Самыми активными избирателями традиционно оказались пенсионеры, но много на выборы в этот раз шло и молодежи.

А диаспоры, проживающие в других странах, поставили, кажется, и вовсе рекорд на этих выборах. Фактически, каждый шестой молдаванин на этих выборах голосовал из другой страны: почти 250 тыс. голосов из 1,5 млн.

Тем не менее, Игорь Додон заявил на пресс-конференции после закрытия участков, что верит в хорощий для него результат. "Я остаюсь оптимистом. По нашим предварительным подсчетам, я лидирую с достаточно большим отрывом на избирательных участках внутри страны, - цитирует Додона Интерфакс. - Это без учета голосов за рубежом и на участках для жителей Приднестровья. Везде была максимальная мобилизация - и в диаспоре на Западе, и на Востоке, и со стороны жителей Приднестровья".

Действующий президент также призвал жителей страны к спокойствию. "Кампания завершена. Начинается новый этап. Нам нужно принять закон о бюджете, нужно принять важные законы. Через два-три дня я объявлю о серьезных изменениях во внутренней политике", - сказал Додон.

Призыв к спокойствию повторила и Санду. "Мы будем внимательно следить за подведением итогов, - сказала она журналистам. - Прошу всех граждан в спокойствии дождаться результатов. Не поддавайтесь на провокации".

Лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду считается прозападным политиком.

Санду стала премьером в июне 2019 года в результате коалиционного соглашения между Партией социалистов, в которую до своего избрания входил Додон, и политическим блоком ACUM.

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Вступив в должность премьера, она сразу заявила, что приоритетом ее правительства будет налаживание отношений с Евросоюзом. Она добавила, что открыта к диалогу с Россией, но у нее остался имидж политика-националиста, созданный не без участия предвыборного штаба Игоря Додона.

В ноябре того же года парламент вынес ее правительству вотум недоверия по инициативе социалистов.

"Я жалею, что позволил Санду стать премьер-министром и подписал указ о ее назначении, она доказала, что ничего не может сделать для страны. А сейчас она хочет стать президентом, потому что там не будет ответственности", - сказал Додон в эфире в "Фейсбуке" в пятницу, накануне второго тура.

В поддержку Санду высказывались бывший премьер-министр Польши и председатель Европейского совета Дональд Туск, председатель Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр и президент Румынии Клаус Йоханнис.

По итогам первого тура, состоявшего 1 ноября, Санду обошла Додона, получив 36,16% голосов избирателей, Додона же тогда поддержали 32,61% избирателей.