Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1". Он повторил рекорд Шумахера

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Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон пришел первым к финишу на Гран-при Турции и стал семикратным чемпионом "Формулы -1". До него столько же раз чемпионом становился лишь один гонщик - Михаэль Шумахер.

После первого места на этапе в Турции на счету Хэмилтона 94 победы в гонках "Формулы 1" - на три больше, чем у легендарного немецкого гонщика.

В личном зачёте по итогам года Хэмилтон стал недосягаем для ближайшего преследователя - напарника по команде "Мерседес" финна Валттери Боттаса.

Комментаторы уже называют британца самым успешным гонщиком всех времен.

Кроме нынешней победы, Льюис Хэмилтон становился чемпионом "Формулы-1" в 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах.