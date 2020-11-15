Наша работа не делать ничего. Какими Netflix показал принцессу Диану и Маргарет Тэтчер в новом (и пока лучшем) сезоне "Короны"

Андрей Козенко

Би-би-си

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тобиас Мензис (принц Филипп), Оливия Колман (Елизавета Вторая) и Хелена Бонэм Картер (принцесса Анна)

15 ноября стриминговый сервис Netflix выпустил все десять серий четвертого сезона сериала "Корона". Он про один из самых трудных для послевоенной Великобритании периодов - 1980-е. В роли королевы Елизаветы - Оливия Колман, в роли Маргарет Тэтчер - Джиллиан Андерсон. Принцессу Диану сыграла Эмма Коррин.

Рефрен всех сезонов "Короны", объясняющий сам смысл существования королевской семьи: наша работа в том, чтобы не делать ничего. Чем больше мы работаем, тем больше, значит, проблем у Соединенного Королевства. В 1980-е у королевской семьи было много работы.

Сейчас многие считают, что Маргарет Тэтчер проделала великую работу и построила фундамент современной экономики Великобритании. Она превратила ее из экспортной и отстающей в сервисную, что позволило Лондону стать одним из финансовых центров мира.

Но одновременно с этим Тэтчер до сих пор для многих британцев - самый ненавистный премьер-министр. На пике в начале 1980-х здесь было три миллиона безработных. Им надо было не просто найти новую работу, а перепридумать ее - их угольные шахты закрылись, а сталелитейные заводы остановились. И они были очень злы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джиллиан Андерсон в "Короне" стала жестче "железной леди" Тэтчер

Джиллиан Андерсон в роли Тэтчер - это одно из самых удачных кастинговых решений десятилетия. Она не просто воспроизводит поведение и поступки Тэтчер, она добавляет им апломба, она даже меньше склонна к компромиссам, чем ее прототип. Она ведет себя жестче, чем "железная леди" Тэтчер.

К середине 1980-х Тэтчер ненавидел каждый третий житель этой страны, ее рейтинг был самым низким за всю историю рейтингов премьер-министров Великобритании. Против нее бунтовала ее собственная Консервативная партия и кабинет министров. Она в ответ поднимала налоги.

Одна из главных линий четвертого сезона - аудиенции Тэтчер у королевы. Пресса 1980-х называла их отношения "конституционным кризисом". Оливия Колман и Андерсон сыграли его блестяще: за каждой их репликой скрытые смыслы; актрисы возвели в абсолют легендарную британскую манеру называть кошмарные проблемы "кое-какими неприятностями", и это совершенно искрящие сцены.

Отчаявшийся безработный Майкл Феган проник в спальню к королеве и разбудил ее. "Хочу рассказать вам о настоящем положении дел в стране, - сказал он ошеломленной королеве. - Кстати, у вас сигареты не найдется?" "Вредная привычка!" - автоматически пожурила его Оливия Колман в роли Елизаветы II. Да, это были трудные для королевской семьи дни.

Время принцессы Дианы

Четвертый сезон "Короны" - это еще и огромные проблемы в личной жизни членов королевской семьи. И это вторая главная сюжетная линия. Принц Чарьлз встречает Диану Спенсер и не может забыть эту встречу.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Актеры Эмма Коррин и Джош О`Коннор показали, как распадался брак Дианы и Чарльза

Ее играет английская актриса Эмма Коррин, и это еще одно выдающееся перевоплощение, которое происходит в течение всего сезона.

Все начинается с того, что абсолютно счастливая 18-летняя девушка катается на машине по ночному Лондону вместе со своими подругами, с которыми она делит жилье. Она будет женой принца, она войдет в семью номер один. Играет Edge of Seventies, диско-гимн певицы Ники Стикс из Fleetwood Mac.

И уже вскоре ей будет очень больно, когда она узнает, что муж ее не очень-то любит, а главное - жизнь в королевской семье означает, что ты должен пожертвовать ради этого всем, особенно, самым дорогим.

Диана еще пытается "начать все заново" с принцем Чарльзом, еще пытается объяснить Елизавете II, что ей просто нужна поддержка, но ее жизнь рушится.

Нервная, отчаявшаяся, потерявшая себя Диана выслушивает от принца Чарльза, что она должна с уважением относиться к его новой избраннице - Камилле Паркер Боулз. А потом с каменным лицом идет фотографироваться на общем снимке королевской семьи. На фотографии все должно быть благополучно.

Жизнь во имя короны

С самого начала у "Короны" было два основных смысла: показать (очень красиво!) британцам важные эпизоды их собственной истории и рассказать всему остальному миру, что такое королевская семья. В четвертом сезоне с его постоянным внутренним напряжением это удалось особенно хорошо.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Настоящие принц Чарльз и Диана с новорожденным принцем Гарри (1984 год)

Со стороны может казаться, что королевская семья - это декорация, часть уважения к традициям. Это не так: монархия в Великобритании должна олицетворять покой и стабильность на фоне острой внутренней политики. Здесь не работает формула "Если не премьер-министр N, то кто" - кандидатов хватает. Но по отношению ко двору ее и представить невозможно, королевская семья незаменима. Она - олицетворение своей страны, всей нации, а не только ее части. Она консервативна и предсказуема, список наследников расписан на десятилетия.

И раз за разом в "Короне" показывают, что жизнь в королевской семье - это не совсем жизнь, это служение. Если ты родился здесь или попал в нее, у тебя до конца будет все хорошо с финансами и недвижимостью, тебе не придется много работать. Чем меньше ты делаешь, тем больше благополучия в этой стране.

Взамен требуется немного: всего-то отказаться от собственной личности и от собственных желаний. Влюбленности, личная жизнь, дети, счастье, объятия - все это вторично по отношению к короне. Все это вторично по отношению к подданным, которые каждый день обсуждают слухи о тебе в таблоидах. Ровно через это здесь проходит принцесса Диана - и не сможет пройти.