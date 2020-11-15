Новая эра. Корабль "Драгон" компании SpaceX готовится ко второму полету с астронавтами на МКС

Автор фото, NASA Подпись к фото, Для успешного запуска операторам должно повезти с погодой

Корабль "Драгон" компании SpaceX с экипажем на борту готовится совершить свой второй пилотируемый полет к Международной космической станции, на орбиту его выведет ракета-носитель "Фалкон-9". Корабль должен стартовать с космодрома НАСА в Космическом центре имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Миссия Crew-1 (то есть первый "обычный" полет с экипажем - предыдущий запуск был демонстрационным) должна стартовать в 19:27 по местному времени в воскресенье (00:27 по Гринвичу, в Москве в это время будет 03:27 понедельника). Изначально старт должен был состояться 14 ноября, но его пришлось отложить из-за очень ветреной погоды. Не исключено, что то же самое произойдет и сегодня ночью, и в этом случае следующая попытка запуска будет назначена на среду.

За подготовкой к старту можно следить на официальном YouTube-канале НАСА.

В составе экипажа - четыре человека, в том числе три астронавта НАСА и представитель агентства аэрокосмических исследований Японии:

Командир Майкл Хопкинс - полковник американских космических сил. В сентябре 2013 года он отправился на Международную космическую станцию на российском "Союзе" и проработал там до марта 2014 года.

Пилот Виктор Гловер - это будет его первый полет в космос.

Инженер Шэннон Уокер - по специальности она физик, работала на МКС в 2010 году, когда провела в космосе 163 дня.

Соити Ногучи - из состава экипажа у него больше всех опыта. Свой первый полет в космос он совершил в 2005 году на борту "Шаттла" (это был первый старт американских космических челноков после трагедии "Колумбии"). После этого он еще раз летал на МКС на российском "Союзе" в 2009 году.

Они дали своему кораблю название Resilience ("Стойкость").

Подпись к фото, Виктор Гловер станет первым в истории МКС темнокожим астронавтом, прилетевшим на станцию на длительный период

Астронавты проведут на МКС около шести месяцев. Они присоединятся к российским космонавтам Сергею Рыжикову и Сергею Кудю-Сверчкову. Таким образом на станции будут находиться семь человек.

Прошлый запуск "Драгона" в конце мая нынешнего года был первой пилотируемой космической миссией, запущенной с территории США за девять лет. Последний раз "Шаттл" взлетел с американского космодрома в 2011 году, и с тех пор для доставки астронавтов на орбиту НАСА была вынуждена прибегать к услугам "Роскосмоса".

После первого успешного запуска "Драгона" с экипажем руководителей полета и Илона Маска поздравил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество с американцами в космосе.

Автор фото, NASA

Маск на пресс-конференции по итогам запуска объявил, что "батут работает", намекнув на реплику Рогозина 2014 года о том, что если Россия откажется доставлять американских астронавтов на МКС, то США придется делать это с помощью батута.

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Переход в новую эру

Джонатан Эймос, обозреватель по вопросам науки

Нынешний запуск для НАСА закрепляет окончательный переход к новой модели работы - закупке услуг по транспортировке астронавтов в космос у частных подрядчиков. Старая модель - владение и оперирование собственным оборудованием, как было с "Шаттлами", - уходит в прошлое.

Автор фото, NASA

Пуск контролируют специалисты SpaceX, хотя сотрудники НАСА и наблюдают за ними через плечо. Именно представители компании Илона Маска будут управлять полетом из центра имени Кеннеди и из центра управления полетами SpaceX в Калифорнии.

Люди из SpaceX посадят экипаж в капсулу, пристегнут ремни и задраят люки.

Все участники отрабатывали свои роли на генеральной репетиции в четверг. Астронавты в своих белых скафандрах прошли ровно тот же путь, что им предстоит преодолеть перед запуском.

Специалисты внимательно следят за погодой. Пока условия во Флориде выглядят благоприятно, но они должны быть такими же на протяжении всего курса ракеты-носителя.

Если во время запуска что-то пойдет не так, и "Драгону" придется отменить миссию и экстренно вернуться на Землю, приводнение тоже лучше совершить в спокойном участке моря, и избегая сильного ветра. Таким образом, команде приходится следить за погодой в 50 точках - от восточного побережья США до западных берегов Ирландии.

Но важно вернуть на Землю не только капсулу. Как и было во время первого пилотируемого полета, SpaceX хочет посадить первую ступень ракеты-носителя, чтобы использовать ее в будущем. Посадка производится на плавучую платформу, и высота волн тоже становится здесь важным фактором.

Автор фото, NASA Подпись к фото, В четверг астронавты провели генеральную репетицию запуска

Стоимость контрактов, подписанных SpaceX и НАСА на испытания и полеты на "космических такси", составляет более 3 млрд долларов. В рамках этого соглашения компания в мае провела первый демонстрационный полет, успешно доставив астронавтов Дага Херли и Боба Бенкена на МКС и вернув их на Землю.

Соглашение предусматривает шесть "обычных" полетов, и нынешний запуск - первый из них.

Похожее соглашение американское агентство заключило с корпорацией Boeing, хотя их программа отстает от SpaceX примерно на год.