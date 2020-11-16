Британский консул стал героем в Китае. Он спас тонувшую в реке женщину

спас

Подпись к фото, Эллисон, в центре, говорит, что женщина была в шоке, но не пострадала

Британский дипломат Стивен Эллисон внезапно снискал себе славу героя в Китае. 61-летний генеральный консул Великобритании в городе Чунцин спас от неминуемой гибели 24-летнюю студентку.

Эллисон прогуливался в субботу вдоль речки в пригороде Чунцина, когда увидел тонувшую в ней женщину.

Женщина, имя которой не называется, поскользнулась на мокром камне, упала в реку, и ее начало уносить быстрым течением.

На многочисленных видео, которые снимали стоявшие рядом люди, видно, как ее заносит под мост, из-под которого женщина выплывает лицом вниз и, судя по всему, уже без сознания.

Эллисон снял ботинки и прыгнул за ней. Китаянке повезло: британский дипломат оказался не только самоотверженным и смелым человеком, но и тренированным триатлонистом.

Генконсул перевернул женщину лицом вверх, ему бросили спасательный круг, с помощью которого Эллисон вместе с женщиной добрался до берега.

Благодарные местные жители принесли дипломату теплую одежду и чай.

"Она была без сознания, не дышала, и первое время я боялся худшего, - рассказывает он. - Но когда мы доплыли до берега, дыхание к ней вернулось".

Он рассказал Би-би-си, что семья студентки, приехавшей в Чунцин из Уханя на учебу, пригласила его в гости и была очень благодарна.

Стивен Эллисон, уроженец Ньюкасла, возглавляет британскую дипломатическую миссию в Чунцине. Основная его роль - поддержание торговых связей.

"В Китае мы зовем его героем"

Керри Аллен, аналитик китайских СМИ

Отношения между Китаем и Великобританией за последний год резко ухудшились на фоне вопросов о Гонконге, компании Huawei и коронавирусе.

Однако Эллисона в соцсетях называют героем, достойным восхищения. Китайцы в соцсетях называют его "дядюшкой". Так уважительно иностранцев не называют здесь почти никогда.

"В Британии такому человеку дали бы рыцарский титул, а мы считаем его героем", - пишет один из пользователей китайской соцсети Weibo.