Дайджест: новый президент в Молдове, запуск "Драгона", интервью Обамы Би-би-си

В Молдове сменился президент

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Майя Санду считается прозападным политиком

В Молдове в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, победу в нем одержала прозападный кандидат Майя Санду.

Согласно официальным данным ЦИК Молдовы после подсчета почти 100% голосов, Санду набрала более 57,6% голосов, действующий президент Игорь Додон - 42,4%.

Как отмечает наш корреспондент Илья Барабанов, за Санду, как и в первом туре, вновь проголосовали крупные города, а также молодежь и диаспоры в европейских странах - ее поддержка за рубежом достигала рекордных 86%.

Накануне вечером в беседе с журналистами Санду заявила, что после победы на выборах намерена заняться объединением молдавского общества.

"Наша первая задача - объединить общество вокруг общих целей, мы все хотим жить дома, хотим иметь государство, которое будет нас защищать, нам нужна развитая экономика, чтобы людям не надо было уезжать", - сказала она.

Жесткие задержания в Беларуси

Автор фото, TASS Подпись к фото, Власти подтвердили применение спецсредств для разгона митингующих

На воскресных акциях в Беларуси в память о погибших во время уличных протестов задержано более тысячи человек, большинство из них - в Минске, сообщил правозащитный центр "Весна".

Участники акции в столице намеревались восстановить мемориал погибшего на митинге 12 августа Александра Тарайковского, а затем планировали пройти маршем до одного из дворов Минска, чтобы почтить память умершего после избиения Романа Бондаренко, однако уже в месте сбора у метро "Пушкинская" начались жесткие задержания.

Очевидцы сообщали о применении слезоточивого газа и светошумовых гранат для разгона участников акций.

Обама дал интервью Би-би-си

Автор фото, AFP Подпись к фото, Барак Обама во время нынешней предвыборной кампании активно агитировал за Джо Байдена

44-й президент США крайне редко комментирует американскую политику после того, как покинул Белый дом. Но во вторник выходит первый том его политической автобиографии “Земля обетованная”, и Обама дал несколько эксклюзивных интервью.

В разговоре с Би-би-си Обама сказал, что считает американское общество гораздо более поляризованным сейчас, чем когда он впервые был избран президентом в 2008 году.

Среди причин он назвал правые медиа и искаженную картину миру, которую они создают у своей аудитории.

"Миллион людей верит, что Джо Байден - социалист, верят, что Хиллари Клинтон участвовала в зловещем заговоре, связанном с шайками педофилов”, - сказал Обама.

Речь идет о конспирологической теории, распространившейся в 2016 году. Согласно ей, высокопоставленные политики-демократы использовали пиццерию в Вашингтоне как прикрытие для сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, теория стала популярной в соцсетях.

В интервью Обама также затронул рост экономического неравенства в США и по всему миру, связь его с популистской политикой и проблему расизма в Америке.

Новая миссия "Драгона"

Автор фото, AFP Подпись к фото, Запуск был произведен с космодрома на мысе Канаверал во Флориде

Минувшей ночью космический корабль "Драгон" компании SpaceX отправился с четырьмя астронавтами на борту во второй пилотируемый полет к Международной космической станции.

В состав экипажа вошли астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соичи Ногучи. Их миссия на МКС продлится шесть месяцев.

Они присоединятся к российским космонавтам Сергею Рыжикову и Сергею Кудю-Сверчкову, которые находятся на МКС.

Глава SpaceX Илон Маск прокомментировал успешный запуск так:

Джонсон на самоизоляции

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, Борис Джонсон весной уже переболел Covid-19

Премьер-министр Британии Борис Джонсон самоизолировался после контакта с заразившимся коронавирусом.

"Сегодня я получил уведомление от системы NHS Test and Trace о том, что я должен самоизолироваться, поскольку контактировал с кем-то, у кого был положительный результат теста на Covid-19. У меня нет симптомов, но я соблюдаю правила и буду работать из резиденции на Даунинг-стрит, продолжая руководить мерами правительства по борьбе с пандемией, - написал Джонсон в "Твиттере".

В канцелярии премьера сообщили, что Джонсон 12 ноября встречался с группой депутатов, у одного из которых впоследствии был выявлен Covid-19.

В конце марта британский премьер заразился коронавирусом, а в начале апреля был направлен в госпиталь, где некоторое время провел в реанимации в качестве меры предосторожности.

Ким нашелся

Автор фото, KCNA/AFP Подпись к фото, Ким Чен Ын не появлялся на публике 25 дней

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые почти за месяц появился на публике и провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

В последний раз Ким Чен Ына видели 22 октября во время посещения кладбища китайских народных добровольцев, погибших в ходе Корейской войны.

Власти КНДР ранее зявляли, что в стране нет ни одного зарегистрированного случая заражения коронавирусом, однако на заседании ЦК партии северокорейский лидер призвал сохранять повышенную боевую готовность.

Карабах: отсрочка передачи Кельбаджара

Автор фото, Mark Grigoryan

По условиям заключенного при посредничестве России перемирия в Карабахе армянские силы должны возвратить Азербайджану контроль над несколькими районами, и первым из них должен был стать Кельбаджарский.

Однако уже в воскресенье 15 ноября Баку и Ереван договорились об отсрочке на 10 дней - как говорят чиновники, она связана с тем, что еще не все мирные жители успели покинуть район, и на горной дороге образовались многочасовые пробки.

Между тем в Кельбаджарском районе уже присутствуют российские миротворцы - они будут охранять средневековый армянский монастырь Дадиванк.

В подписанном Ильхамом Алиевым, Николом Пашиняном и Владимиром Путиным договоре ничего не говорилось об этом - решение было принято позже из-за беспокойства о судьбе христианских памятников в районах, передаваемых под контроль Баку.

О необходимости защиты этих святынь Путин напомнил в разговоре с Алиевым в субботу.

NYT: Макрон против американских СМИ

Автор фото, AFP

Когда 16 октября французский учитель Самюэль Пати был обезглавлен 18-летним Абдуллой Анзоровым за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда, президент Франции выступил с пылкой речью.

"Он был убит именно за то, что воплощал собой Республику. Он был убит, потому что исламисты хотят забрать наше будущее”, - говорил тогда французский лидер.

Однако в освещении этого и других терактов во Франции англоязычные медиа винили в радикализации мигрантов-мусульман французские власти и общество, обвиняя их в расизме и недостаточной терпимости.

Эта критика вызвала гнев Макрона - американские СМИ просто не понимают Европу и ее культурную и религиозную политику, в частности Францию, считает президент, и оправдывают насилие.

Чтобы обсудить непонимание, французский президент позвонил колумнисту газеты New York Times Бену Смиту.

“Американское общество было сегрегированным, прежде чем оно перешло к мультикультурной модели, суть которой в сосуществовании разных национальностей и религий по соседству”, - цитирует издание Макрона.

“Наша модель - универсалистская, а не мультикультурная. В нашем обществе мне нет дела, черный человек, желтый или белый, католик или мусульманин, человек в первую очередь - гражданин”.

Axios: Трамп готовится к новым санкциям против Китая

Автор фото, AFP

Пока Дональд Трамп отказывается публично признать поражение на президентских выборах, высокопоставленный источник в его администрации рассказал журналистам издания Axios, что президент готовится к жестким действиям в отношении Китая.

Чиновник сказал Axios, что Трамп может ввести санкции или торговые ограничения против ряда китайских компаний, государственных предприятий и чиновников.

Основой для санкций станут нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском районе КНР и Гонконге или создание угрозы для национальной безопасности США.

Как отмечает Axios, таким образом Трамп может попытаться сделать так, чтобы Джо Байдену было невыгодно изменять курс в отношении КНР.