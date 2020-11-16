Разворот к Европе или сотрудничество с Россией: чего ждать Кремлю от прозападного президента Молдовы

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, В Кремле поздравили Санду с победой и выразили надежду, что отношения Молдовы и России будут развиваться конструктивно

Ближайшие четыре года президентом Молдовы будет экс-премьер, лидер проевропейской партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Она стала первой женщиной-президентом страны.

Санду победила действующего пророссийского лидера и выдвиженца от партии Социалистов Игоря Додона во втором туре президентских выборов. Многие российские политологи теперь уверены, что новая глава государства начнет антироссийскую политику.

Избранная президент 13 ноября писала в своем "Фейсбуке", что "эти выборы - не про противостояние России и Запада", а про Молдову и ее граждан. "Коррупция - главная проблема, из-за коррупции у нас высокий уровень бедности, из-за коррупции люди уезжают из страны", - подчеркивала Санду.

Россия выборы в Молдове сразу признала. Они соответствовали международным стандартам и "никаких подвозов бюллетеней или случаев подкупа избирателей не зафиксировано", сказал РИА Новости еще в воскресенье по телефону из Кишинева сенатор Владимир Круглый. В составе делегации Совета федерации он наблюдал за голосованием.

Президент Владимир Путин в понедельник отправил Санду телеграмму с поздравлениями, пожелав ей успехов. Он выразил надежду на "конструктивное развитие отношений" между странами при новом лидере. "Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы", - говорится в телеграмме.

На кремлевском сайте в новости о поздравлении Санду название страны используется в двух написаниях - Молдавия и Молдова.

Россия рассчитывает наладить рабочие отношения с новым президентом Молдовы, сказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. "Россия ценит наши взаимоотношения с молдавским народом, вы знаете, что Россия всегда помогала молдавскому народу", - добавил он.

По словам Пескова, в Кремле с уважением относятся к выбору молдавского народа, а отношения между Россией и Молдовой "должны основываться на взаимовыгодной базе с учетом интересов обеих сторон".

Как победа Санду отразится на двусторонних отношениях Москвы и Кишинева?

"Мочить" или сотрудничать

"Есть два сценария развития событий: первый - Кремль начнет "мочить" Санду, рассказывая про ужасы объединения с Румынией и ЕС, также вытащив на свет божий все личные грехи президента; второй - сотрудничество", - описал развилку политолог Илья Гращенков в разговоре с Би-би-си.

По его мнению, Санду важно работать с пророссийским электоратом, так как после прихода к власти "ее рейтинг начнет неминуемо падать". "Если мы сумеем найти точки соприкосновения, определенный конструктивный диалог с Молдавией вполне возможен, - считает эксперт. - Тем более, что есть супер-важная тема - Приднестровье".

Хуже, по мнению Гращенкова, сценарий, при котором Россия начнет "накачивать эту территорию негативом, с одной лишь целью - перебить потерю влияния". Такая политика в итоге будет невыгодна никому, считает он. Даже в Приднестровье более-менее молодой электорат голосовал за европейцев, что говорит о явной потере Россией идеологического стержня, отмечает Гращенков.

Противостояние с Москвой или развитие дружбы

"Санду будет идти на обострение отношений с Россией, - уверен политконсультант Дмитрий Фетисов. - В первую очередь по вопросу русского языка в Молдавии и требования вывести российские войска из Приднестровья, чтобы ускорить процесс интеграции ПМР в состав Молдавии".

Впрочем, без поддержки парламента и правительства эти меры будут носить только декларативный характер и будут направлены на потенциального избирателя накануне вероятных досрочных выборов в парламент Молдавии, сказал Фетисов Би-би-си.

"Для России сейчас основная задача по Молдавии будет заключаться в попытках увеличить рейтинг "социалистов" и найти дополнительную поддержку со стороны других политических сил для того, чтобы не позволить сторонникам Санду сформировать коалицию в парламенте и за счет этого сформировать подконтрольное правительство", - отметил Фетисов.

Санду, "вернет страну на европейские рельсы", считает политолог Олег Бондаренко. "Но опасаться скорого вступления Молдавии в состав Румынии не надо - Бухарест сейчас это не хочет и без санкции Вашингтона и Брюсселя унию делать не будет", - сказал он Би-би-си.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Некоторые политологи считают, что Санду пойдет на обострение отношений с Россией

Майя Санду, напротив, попытается сохранить и развить наработки в рамках сотрудничества Кишинева с Москвой в прошлые годы, полагает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Антироссийской риторики новая молдавская администрация себе не позволит, уверен он.

"Там [в Молдове] есть люди, которые целиком настроены против России, те, кто целиком выступают за сближение с Румынией. Впрочем, было бы странно, если бы такого не было - все же соседство стран, язык очень близкий. В то же время половина населения все же ориентируются на своего восточного соседа - Россию", - сказал Суздальцев РИА Новости.

Несмотря на имидж прозападного политика, первые заявления Санду о восстановлении экономики как главном приоритете страны внушают надежду на конструктивное сотрудничество с Россией, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Почему проиграл пророссийский Додон

Победа Санду - "следствие даже не импотенции, а полного отсутствия целеполагания российской имперской политики", посетовал политолог Андрей Перла в своем "Фейсбуке". "Был в Молдавии вроде как "свой", наш, пророссийский президент. Отлично. Что он делал, пророссийский, последние хотя бы два года? Зачем он был нам нужен?", - задается вопросами эксперт.

"Это [победа Санду] поражение команды кураторов региональной политики в Кремле", - согласился в разговоре с Би-би-си политолог Олег Бондаренко. Проигрыш Додона, по его мнению, был закономерным.

"Он проявлял себя крайне безынициативно на протяжении последнего времени. Ни одного из предвыборных обещаний не сделал: русский язык не вернул школы, не поменял курс румынской истории в школах на молдавскую и так далее", - перечислил Бондаренко. - Плюс к этому обвинения с коррупцией, видео с кульком денег от [молдавского олигарха Владимира] Плахотнюка".

Влияния России в регионе станет еще меньше, но его и так было немного, заметил он: "Все визиты Додона в Россию были церемониальными, Россия при нем скатилась на третье место по торговому обороту".