Разворот к Европе или сотрудничество с Россией: чего ждать Кремлю от прозападного президента Молдовы
Ближайшие четыре года президентом Молдовы будет экс-премьер, лидер проевропейской партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Она стала первой женщиной-президентом страны.
Санду победила действующего пророссийского лидера и выдвиженца от партии Социалистов Игоря Додона во втором туре президентских выборов. Многие российские политологи теперь уверены, что новая глава государства начнет антироссийскую политику.
Избранная президент 13 ноября писала в своем "Фейсбуке", что "эти выборы - не про противостояние России и Запада", а про Молдову и ее граждан. "Коррупция - главная проблема, из-за коррупции у нас высокий уровень бедности, из-за коррупции люди уезжают из страны", - подчеркивала Санду.
Россия выборы в Молдове сразу признала. Они соответствовали международным стандартам и "никаких подвозов бюллетеней или случаев подкупа избирателей не зафиксировано", сказал РИА Новости еще в воскресенье по телефону из Кишинева сенатор Владимир Круглый. В составе делегации Совета федерации он наблюдал за голосованием.
Президент Владимир Путин в понедельник отправил Санду телеграмму с поздравлениями, пожелав ей успехов. Он выразил надежду на "конструктивное развитие отношений" между странами при новом лидере. "Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы", - говорится в телеграмме.
На кремлевском сайте в новости о поздравлении Санду название страны используется в двух написаниях - Молдавия и Молдова.
Россия рассчитывает наладить рабочие отношения с новым президентом Молдовы, сказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. "Россия ценит наши взаимоотношения с молдавским народом, вы знаете, что Россия всегда помогала молдавскому народу", - добавил он.
По словам Пескова, в Кремле с уважением относятся к выбору молдавского народа, а отношения между Россией и Молдовой "должны основываться на взаимовыгодной базе с учетом интересов обеих сторон".
Как победа Санду отразится на двусторонних отношениях Москвы и Кишинева?
"Мочить" или сотрудничать
"Есть два сценария развития событий: первый - Кремль начнет "мочить" Санду, рассказывая про ужасы объединения с Румынией и ЕС, также вытащив на свет божий все личные грехи президента; второй - сотрудничество", - описал развилку политолог Илья Гращенков в разговоре с Би-би-си.
По его мнению, Санду важно работать с пророссийским электоратом, так как после прихода к власти "ее рейтинг начнет неминуемо падать". "Если мы сумеем найти точки соприкосновения, определенный конструктивный диалог с Молдавией вполне возможен, - считает эксперт. - Тем более, что есть супер-важная тема - Приднестровье".
Хуже, по мнению Гращенкова, сценарий, при котором Россия начнет "накачивать эту территорию негативом, с одной лишь целью - перебить потерю влияния". Такая политика в итоге будет невыгодна никому, считает он. Даже в Приднестровье более-менее молодой электорат голосовал за европейцев, что говорит о явной потере Россией идеологического стержня, отмечает Гращенков.
Противостояние с Москвой или развитие дружбы
"Санду будет идти на обострение отношений с Россией, - уверен политконсультант Дмитрий Фетисов. - В первую очередь по вопросу русского языка в Молдавии и требования вывести российские войска из Приднестровья, чтобы ускорить процесс интеграции ПМР в состав Молдавии".
Впрочем, без поддержки парламента и правительства эти меры будут носить только декларативный характер и будут направлены на потенциального избирателя накануне вероятных досрочных выборов в парламент Молдавии, сказал Фетисов Би-би-си.
"Для России сейчас основная задача по Молдавии будет заключаться в попытках увеличить рейтинг "социалистов" и найти дополнительную поддержку со стороны других политических сил для того, чтобы не позволить сторонникам Санду сформировать коалицию в парламенте и за счет этого сформировать подконтрольное правительство", - отметил Фетисов.
Санду, "вернет страну на европейские рельсы", считает политолог Олег Бондаренко. "Но опасаться скорого вступления Молдавии в состав Румынии не надо - Бухарест сейчас это не хочет и без санкции Вашингтона и Брюсселя унию делать не будет", - сказал он Би-би-си.
Майя Санду, напротив, попытается сохранить и развить наработки в рамках сотрудничества Кишинева с Москвой в прошлые годы, полагает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Антироссийской риторики новая молдавская администрация себе не позволит, уверен он.
"Там [в Молдове] есть люди, которые целиком настроены против России, те, кто целиком выступают за сближение с Румынией. Впрочем, было бы странно, если бы такого не было - все же соседство стран, язык очень близкий. В то же время половина населения все же ориентируются на своего восточного соседа - Россию", - сказал Суздальцев РИА Новости.
Несмотря на имидж прозападного политика, первые заявления Санду о восстановлении экономики как главном приоритете страны внушают надежду на конструктивное сотрудничество с Россией, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Почему проиграл пророссийский Додон
Победа Санду - "следствие даже не импотенции, а полного отсутствия целеполагания российской имперской политики", посетовал политолог Андрей Перла в своем "Фейсбуке". "Был в Молдавии вроде как "свой", наш, пророссийский президент. Отлично. Что он делал, пророссийский, последние хотя бы два года? Зачем он был нам нужен?", - задается вопросами эксперт.
"Это [победа Санду] поражение команды кураторов региональной политики в Кремле", - согласился в разговоре с Би-би-си политолог Олег Бондаренко. Проигрыш Додона, по его мнению, был закономерным.
"Он проявлял себя крайне безынициативно на протяжении последнего времени. Ни одного из предвыборных обещаний не сделал: русский язык не вернул школы, не поменял курс румынской истории в школах на молдавскую и так далее", - перечислил Бондаренко. - Плюс к этому обвинения с коррупцией, видео с кульком денег от [молдавского олигарха Владимира] Плахотнюка".
Влияния России в регионе станет еще меньше, но его и так было немного, заметил он: "Все визиты Додона в Россию были церемониальными, Россия при нем скатилась на третье место по торговому обороту".
Если бы на месте Санду был другой политик, "разрыв мог бы быть еще больше", считает он. "Она не из числа сильных политиков, но в отличие от Додона "евроидеалистка" и "европионерка", а в случае Додона ценностями там и не пахнет", - пояснил эксперт.