"У нас большая повестка в отношениях с Россией": интервью с новым президентом Молдовы Майей Санду

Илья Барабанов

Русская служба Би-би-си

Автор фото, Sharifulin Valery/TASS

В интервью Русской службе Би-би-си сразу после своего избрания президент Молдовы Майя Санду заявила, что надеется выстроить хорошие отношения с Россией, бороться за права всех граждан страны, включая русскоязычных, и что конфликт в Приднестровье не может решаться военным путем.

Би-би-си: Вам уже направили поздравительную телеграмму из Кремля, а Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает построить конструктивные отношения с новым президентом Молдовы. Планируете ли вы в ближайшие дни разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным?

Майя Санду: Я надеюсь, что у нас будет такой разговор. Как я сегодня объявила, я хочу, чтобы у Молдовы были хорошие отношения со всеми странами, включая хорошие отношения с Россией. Очень много наших граждан работают в России, нам нужно обеспечить хорошие условия для них, нам нужно решать вопрос разблокирования молдавского экспорта, мы хотим подписать соглашение о пенсионном обеспечении. То есть у нас есть достаточно большая повестка по нашим отношениям с Россией.

Би-би-си: Кроме вопросов, которые вы затронули, планируете ли вы поднимать тему Приднестровья, дело Карины Цуркан? И какие еще есть болевые и важные точки в российско-молдавских отношениях на сегодняшний день?

М.С.: Конечно, проблема Приднестровья - это самая серьезная проблема, и Россия - часть переговорного формата, и мы будем обсуждать. Есть вещи, которые мы можем сделать здесь в Кишиневе - это борьба с коррупцией и контрабандой, но есть вещи, которые мы должны сделать вместе. Мы должны найти это решение, я считаю, что решение Приднестровского конфликта надо найти внутри страны, надо договариваться со всеми политическими партиями, нужно, чтобы все общество поддерживало такое решение. Но мы знаем, что есть важные региональные игроки в этом вопросе, и мы надеемся, что сможем найти политическое решение этому конфликту.

Би-би-си: Мы видим прямо сейчас, как завершается армяно-азербайджанский конфликт, который показал силовой путь возвращения утерянных территорий, после чего многие заговорили о том, что и другие замороженные конфликты на постсоветском пространстве могут разморозиться. На ваш взгляд, может ли быть военное решение у Приднестровского кризиса?

М.С.: Нет, никакого военного разрешения. Мы ищем и будем искать политическое решение Приднестровскому конфликту.

Би-би-си: Российские телеканалы во время предвыборной кампании нередко обвиняли вас в том, что вы намерены объединиться с Румынией, запретить русские школы, отменить празднование 9 мая. В день выборов мы были в Гагаузии и видели, что там многие жители всерьез опасаются этого. Что вы скажете этим своим избирателям?

М.С.: Я хочу сказать всем нашим избирателям, чтобы они слышали то, что я говорю, и чтобы они читали мою программу. Там они увидят, что я верю в права человека и я буду бороться для того, чтобы права всех наших сограждан были соблюдены. Я хочу, чтобы люди поняли, что я хочу вместе с нашими гражданами построить хорошую страну для нас для всех. Независимо от того, кто на каком языке говорит. Я и знаю, что на этих выборах меня поддерживало очень много русскоязычных людей. И я считаю, что это первый шаг к тому, что мы можем объединиться, что у нас есть общие цели - создать многофункциональное государство, чтобы [оно] нас не обворовывало, как это происходило до сих пор, создать экономику, чтобы наша молодежь могла работать здесь, дома. Потому что, к сожалению, многие уезжают, уезжают и из молдавских сел, и из русских сел. То есть у нас есть общая повестка для страны, и я буду работать на то, чтобы мы объединились. И люди, которые поверили в эти обвинения, убедились на деле, что это неправда, что у меня только хорошие намерения по отношению ко всем нашим гражданам.

Би-би-си: На ваш взгляд, будущее Молдовы как независимого государства связано с нейтралитетом, с движением в ЕС, с движением в сторону "Евразийского союза"? Какие у вас в этом смысле представления о будущем государства?

М.С.: Я всегда говорила, что я считаю, что европейская модель развития нам подходит больше, я хочу, чтобы у нас в стране была либеральная демократия, я хочу, чтобы у нас были зарплаты как в некоторых европейских странах, пенсии, как в европейских странах. Я хочу, чтобы стандарты жизни, которые мы видим в развитых странах, были внедрены и для наших граждан. Чтобы они не уезжали куда-то за границу, а чтобы они могли радоваться жизни здесь вместе со своими родителями.

Би-би-си: Но все же идеальная Молдова будущего в понимании Майи Санду - это суверенное государство или возможность некого объединения с Румынией в будущем?

М.С.: Мы хотим, чтобы сначала мы объединились здесь, в Республике Молдова. Мы говорим, что мы хотим стать частью Европейского союза в один прекрасный день. Когда это произойдет, мы не знаем. Мы должны работать, чтобы повысить стандарты жизни, чтобы у нас было хорошее руководство страны - вот эти вещи, про которые мы знаем, что они лучше в европейских странах, мы должны создать эти условия здесь, дома.

Би-би-си: Намерены ли вы инициировать досрочные парламентские выборы, поскольку пока крупнейшая фракция в парламенте - за вашими оппонентами из Партии социалистов Игоря Додона?

М.С.: Народ хочет досрочные парламентские выборы, народ хочет досрочные выборы, потому что этот парламент не представляет народ, этот парламент избирали при Плахотнюке (олигарх Владимир Плахотнюк несколько лет контролировал все ветви власти в Молдове и в прошлом году был вынужден бежать из страны. - Би-би-си), не было ни свободных, ни честных выборов. И потом мы видели многих депутатов, которые переходили из одной партии в другую - вместо того, чтобы заниматься проблемами граждан, они занимались своими персональными проблемами. Так что я буду искать решение, я буду искать, как мы можем прийти к досрочным парламентским выборам, чтобы люди могли выбрать тех, кто будет реально их представлять.

Би-би-си: А возвращение Плахотнюка возможно в Молдову при президенте Санду?