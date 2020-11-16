Президент Перу ушел в отставку. Это уже второй за пять дней
Временный президент Перу Мануэль Мерино в воскресенье подал в отставку, пробыв на посту всего пять дней.
Причиной стала вызвавшая негодование в обществе гибель от рук полиции двух молодых участников акции протеста.
Мерино, ранее занимавший пост спикера парламента, согласно конституции временно принял полномочия главы государства после импичмента президента Мартина Вискарры.
9 ноября большинство в Конгрессе проголосовало за отстранение Вискарры от власти по обвинению в получении откатов на 640 тысяч долларов от строительных подрядчиков в бытность губернатором провинции Мокегуа в 2011-2014 годах.
Вискарро и его сторонники отрицают обвинения, основанные на показаниях четырех человек, согласившихся сотрудничать со следствием.
Экс-президент, в марте 2018 года пришедший к власти под лозунгом борьбы с коррупцией, находился в натянутых отношениях с парламентским большинством, но сохраняет значительную популярность, особенно среди образованных граждан с высокими доходами.
Сразу после его импичмента начались акции протеста.
Камни и пули
В субботу несколько тысяч человек, в основном молодежь, собрались на площади Сан-Мартин в центре столицы страны Лимы и двинулись по городу. Они несли гигантский национальный флаг и пели гимн.
Некоторые демонстранты говорили репортерам, что устали от всех прежних политиков и выступают не столько за возвращение Вискарры, сколько против Мерино.
С наступлением темноты начались столкновения. Кто первый прибегнул в насилию, неизвестно. Протестующие метали в полицейских камни и петарды, те отвечали слезоточивым газом и пластиковыми пулями. По словам очевидцев, улицы огласились криками, выстрелами и воем сирен.
Девять участников марша попали в больницы, а двое, студенты Жак Пинтадо и Инти Сотело 22 и 24 лет от роду, скончались.
Министерство здравоохранения Перу говорит о 94, уполномоченный по правам человека - о 112 пострадавших от травм и вдыхания слезоточивого газа.
Что дальше?
По получении новости о жертвах за немедленную отставку Мерино выступили 12 из 18 министров и большинство депутатов во главе с новым спикером Луисом Вальдесом.
Около полудня в воскресенье Мерино объявил по телевидению о своем уходе, призвав народ к миру и спокойствию.
Ликующие толпы высыпали на улицы. Люди размахивали флагами, дудели в рожки и стучали в кастрюли.
"Мы победили. Кто бы мог подумать?" - написал в соцсетях полузащитник сборной Перу по футболу Ренато Тапиа.
Среди демонстрантов был замечен экс-президент Вискарра, заявивший, что "готов сотрудничать" и снова назвавший свой импичмент антиконституционным.
Собравшиеся на экстренную сессию депутаты пока не смогли договориться о кандидатуре нового главы государства, третьего за неделю. Выдвинутый кандидатом левый член парламента и правозащитник Росио Сильва-Сантистебан не набрал большинства.
Министры продолжают работать в качестве технического кабинета.
Президентские выборы должны пройти в апреле 2021 года.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Перу находится на 12-м месте в мире по числу заразившихся коронавирусом (937 тысяч человек) и на третьем (после Бельгии и карликового государства Сан-Марино) по количеству умерших на 100 тысяч населения. Спад ВВП составил около 30%.