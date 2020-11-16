Президент Перу ушел в отставку. Это уже второй за пять дней

Women hold candles next to the names of two people who were killed in clashes during protests following the ouster of President Martin Vizcarra, in Lima, Peru November 15, 2020. The writing reads "Inti, Jack, thank you for so much"

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Люди держат свечи в память о двоих погибших в результате столкновений на акциях протеста

Временный президент Перу Мануэль Мерино в воскресенье подал в отставку, пробыв на посту всего пять дней.

Причиной стала вызвавшая негодование в обществе гибель от рук полиции двух молодых участников акции протеста.

Мерино, ранее занимавший пост спикера парламента, согласно конституции временно принял полномочия главы государства после импичмента президента Мартина Вискарры.

9 ноября большинство в Конгрессе проголосовало за отстранение Вискарры от власти по обвинению в получении откатов на 640 тысяч долларов от строительных подрядчиков в бытность губернатором провинции Мокегуа в 2011-2014 годах.

Вискарро и его сторонники отрицают обвинения, основанные на показаниях четырех человек, согласившихся сотрудничать со следствием.

Экс-президент, в марте 2018 года пришедший к власти под лозунгом борьбы с коррупцией, находился в натянутых отношениях с парламентским большинством, но сохраняет значительную популярность, особенно среди образованных граждан с высокими доходами.

Сразу после его импичмента начались акции протеста.

Камни и пули

В субботу несколько тысяч человек, в основном молодежь, собрались на площади Сан-Мартин в центре столицы страны Лимы и двинулись по городу. Они несли гигантский национальный флаг и пели гимн.

Некоторые демонстранты говорили репортерам, что устали от всех прежних политиков и выступают не столько за возвращение Вискарры, сколько против Мерино.

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"Я борюсь за достоинство моего народа" написано на плакате

С наступлением темноты начались столкновения. Кто первый прибегнул в насилию, неизвестно. Протестующие метали в полицейских камни и петарды, те отвечали слезоточивым газом и пластиковыми пулями. По словам очевидцев, улицы огласились криками, выстрелами и воем сирен.

Девять участников марша попали в больницы, а двое, студенты Жак Пинтадо и Инти Сотело 22 и 24 лет от роду, скончались.

Министерство здравоохранения Перу говорит о 94, уполномоченный по правам человека - о 112 пострадавших от травм и вдыхания слезоточивого газа.

Что дальше?

По получении новости о жертвах за немедленную отставку Мерино выступили 12 из 18 министров и большинство депутатов во главе с новым спикером Луисом Вальдесом.

Около полудня в воскресенье Мерино объявил по телевидению о своем уходе, призвав народ к миру и спокойствию.

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В воскресенье президент Перу Мануэль Мерино объявил об отставке на фоне продолжающихся протестов

Ликующие толпы высыпали на улицы. Люди размахивали флагами, дудели в рожки и стучали в кастрюли.

"Мы победили. Кто бы мог подумать?" - написал в соцсетях полузащитник сборной Перу по футболу Ренато Тапиа.

Среди демонстрантов был замечен экс-президент Вискарра, заявивший, что "готов сотрудничать" и снова назвавший свой импичмент антиконституционным.

Собравшиеся на экстренную сессию депутаты пока не смогли договориться о кандидатуре нового главы государства, третьего за неделю. Выдвинутый кандидатом левый член парламента и правозащитник Росио Сильва-Сантистебан не набрал большинства.

Министры продолжают работать в качестве технического кабинета.

Президентские выборы должны пройти в апреле 2021 года.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Перу находится на 12-м месте в мире по числу заразившихся коронавирусом (937 тысяч человек) и на третьем (после Бельгии и карликового государства Сан-Марино) по количеству умерших на 100 тысяч населения. Спад ВВП составил около 30%.