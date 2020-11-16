Президент Перу ушел в отставку. Это уже второй за пять дней

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Люди держат свечи в память о двоих погибших в результате столкновений на акциях протеста

Временный президент Перу Мануэль Мерино в воскресенье подал в отставку, пробыв на посту всего пять дней.

Причиной стала вызвавшая негодование в обществе гибель от рук полиции двух молодых участников акции протеста.

Мерино, ранее занимавший пост спикера парламента, согласно конституции временно принял полномочия главы государства после импичмента президента Мартина Вискарры.

9 ноября большинство в Конгрессе проголосовало за отстранение Вискарры от власти по обвинению в получении откатов на 640 тысяч долларов от строительных подрядчиков в бытность губернатором провинции Мокегуа в 2011-2014 годах.

Вискарро и его сторонники отрицают обвинения, основанные на показаниях четырех человек, согласившихся сотрудничать со следствием.

Экс-президент, в марте 2018 года пришедший к власти под лозунгом борьбы с коррупцией, находился в натянутых отношениях с парламентским большинством, но сохраняет значительную популярность, особенно среди образованных граждан с высокими доходами.

Сразу после его импичмента начались акции протеста.

Камни и пули

В субботу несколько тысяч человек, в основном молодежь, собрались на площади Сан-Мартин в центре столицы страны Лимы и двинулись по городу. Они несли гигантский национальный флаг и пели гимн.

Некоторые демонстранты говорили репортерам, что устали от всех прежних политиков и выступают не столько за возвращение Вискарры, сколько против Мерино.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Я борюсь за достоинство моего народа" написано на плакате

С наступлением темноты начались столкновения. Кто первый прибегнул в насилию, неизвестно. Протестующие метали в полицейских камни и петарды, те отвечали слезоточивым газом и пластиковыми пулями. По словам очевидцев, улицы огласились криками, выстрелами и воем сирен.

Девять участников марша попали в больницы, а двое, студенты Жак Пинтадо и Инти Сотело 22 и 24 лет от роду, скончались.

Министерство здравоохранения Перу говорит о 94, уполномоченный по правам человека - о 112 пострадавших от травм и вдыхания слезоточивого газа.

Что дальше?

По получении новости о жертвах за немедленную отставку Мерино выступили 12 из 18 министров и большинство депутатов во главе с новым спикером Луисом Вальдесом.

Около полудня в воскресенье Мерино объявил по телевидению о своем уходе, призвав народ к миру и спокойствию.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В воскресенье президент Перу Мануэль Мерино объявил об отставке на фоне продолжающихся протестов

Ликующие толпы высыпали на улицы. Люди размахивали флагами, дудели в рожки и стучали в кастрюли.

"Мы победили. Кто бы мог подумать?" - написал в соцсетях полузащитник сборной Перу по футболу Ренато Тапиа.

Среди демонстрантов был замечен экс-президент Вискарра, заявивший, что "готов сотрудничать" и снова назвавший свой импичмент антиконституционным.

Собравшиеся на экстренную сессию депутаты пока не смогли договориться о кандидатуре нового главы государства, третьего за неделю. Выдвинутый кандидатом левый член парламента и правозащитник Росио Сильва-Сантистебан не набрал большинства.

Министры продолжают работать в качестве технического кабинета.

Президентские выборы должны пройти в апреле 2021 года.