Крупнейшая торговая сделка в истории объединит 15 стран вокруг Китая. США остались за бортом

Автор фото, AFP Подпись к фото, Свободная торговля даст заработать бедным странам, вроде Индонезии. Эти женщины работают на рынке за $3,50 в день

Полтора десятка государств подписали крупнейшее в истории торговое соглашение, которое обещает рост доходов каждому третьему жителю планеты и дает сторонникам глобализации надежду на оживление мировой торговли и сотрудничества после нескольких мрачных лет, отмеченных агрессивным протекционизмом Дональда Трампа и глобальной пандемией Covid-19.

Соглашение под звучным названием RCEP объединит Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Японию и Южную Корею. Никогда раньше Китай - третья экономика мира после США и Евросоюза - не подписывался под многосторонними торговыми сделками, и уж тем более с заклятым врагом Японией.

Теперь он оказался в центре крупнейшего договора - во многом благодаря политике Трампа. Дело в том, что за те 8 лет, пока шли переговоры о пакте RCEP, крупные его участники в лице Японии и Австралии с Новой Зеландией параллельно создавали гораздо более продвинутый торговый блок (TPP) с государствами по другую сторону Тихого океана, включая Канаду и США.

Однако Трамп от этой идеи отказался и вывел Америку из переговоров. Что ускорило создание RCEP. Он был подписан в минувшее воскресенье и вступит в силу после ратификации всеми странами, на что уйдет еще несколько лет.

Соглашение позволит торговым партнерам в Азии получить доступ на рынки друг друга и снизит пошлины на товары, что потенциально обещает ускорение экономического роста и повышение уровня жизни, особенно беднейшим странам региона. Оно открыто для расширения, и первой в нем ждут Индию.

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Соглашение масштабно, но относительно поверхностно. Оно лишь первый шаг к интеграции очень разных экономик бедного Лаоса и богатой Новой Зеландии, коммунистического Китая и пост-империалистической Японии.

RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership, или Всестороннее региональное экономическое партнерство) далеко до глубины других крупных зон свободной торговли на планете - североамериканской между США, Канадой и Мексикой и европейской между 27 странами Старого Света.

Новое соглашение не касается, например, прав работников и разрешает разным странам по-разному подходить к защите окружающей среды и прав интеллектуальной собственности.