Коронавирус в мире: 11 млн заразившихся в США и первый локдаун в Иране

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В США количество случаев заражения коронавирусом превысило 11 миллионов, в Австралии новая вспышка, Иран впервые вводит локдаун, МОК твердо намерен провести Олимпиаду в 2021 году, вакцина компании Moderna показала 95% эффективности.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом переболело или продолжает болеть более 54,5 млн человек, умерло более 1,3 млн.

В США более 11 млн заражений

В США количество заболевших Covid-19 с начала пандемии превысило 11 млн, а количество пациентов в больницах растет рекордными темпами.

Всего от коронавируса в стране умерли почти 250 тыс. человек.

Строгие карантинные меры ввели штаты Мичиган и Вашингтон. Со среды в Мичигане старшеклассники и студенты колледжей переходят на онлайн-обучение, рестораны не смогут обслуживать посетителей в зале. В Вашингтоне закроются спортзалы, кинотеатры, театры и музеи.

Между тем Белый дом заявил, что надеется с декабря начать вакцинировать по 20 млн американцев в месяц. В настоящий момент ни одна вакцина в стране еще официально не одобрена.

Нежелание Дональда Трампа признать поражение на президентских выборах привело к тому, что он не начал передавать дела Джо Байдену и, соответственно, избранный президент и его команда не участвуют в планировании массовой вакцинации. Байден обещал сделать борьбу с коронавирусом главным приоритетом своей администрации.

"Нашим экспертам нужно как можно скорее пообщаться с этими людьми, чтобы во время перехода власти, который произойдет 20 января, были охвачены все аспекты деятельности", - заявил будущий глава аппарата Белого дома Рон Клайн. Он отметил, что, несмотря на нежелание Трампа начать переходный процесс, команда Байдена начнет переговоры с производителями вакцин от коронавируса, в том числе с компанией Pfizer.

Швеция решилась на ограничительные меры

Жители Швеции перестали следовать рекомендациям по борьбе с распространением коронавируса, и поэтому в стране будет запрещено собираться группами более восьми человек, заявил премьер-министр Стефан Лёвен. Ранее допускались собрания до 300 человек.

"Это новая норма для всего общества, - сказал Левен на пресс-конференции. - Не ходите в спортзалы, не ходите в библиотеки, не устраивайте ужины. Отменяйте".

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Ранее Швеция обратила на себя всеобщее внимание из-за своих неортодоксальных мер во время пандемии. Власти избегали обязательных ограничительных мер, ограничиваясь лишь рекомендациями для населения.

Уровень смертности на душу населения в Швеции в несколько раз выше, чем у ее северных соседей, но ниже, чем у некоторых крупных европейских стран - например, Испании.

В Австралии снова вспышка

Власти штата Южная Австралия сообщили об опасной ситуации после того, как там впервые с апреля была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Тест на Covid-19 оказался положительным у 18 человек.

В одном из случаев работник гостиницы, в которой живут люди, которым необходимо соблюдать карантин, заразил 13 членов семьи. После выявления случаев заражения власти австралийского штата увеличили количество проводимых тестов и ввели новые ограничения.

Австралии ранее удалось справиться со второй волной эпидемии, которая в основном затронула штат Виктория. В Мельбурне локдаун продлился почти четыре месяца. Тогда вспышка тоже началась с карантинной гостиницы. В результате скончались более 800 заразившихся.

Иностранцам запрещено въезжать в страну с марта, но граждане Австралии и люди в видом на жительство могут вернуться при условии отбывания обязательного 14-дневного карантина в специальной гостинице. Примерно пятая часть заражений в стране была выявлена у этой группы людей.

Иран впервые вводит локдаун

В Иране из-за резкого роста смертей от Covid-19 с субботы вводится первый локдаун. По прогнозам, количество смертей за сутки может вырасти вдвое, а больницы не смогут справиться с потоком заразившихся.

"У правительства нет другого выхода, кроме как ввести локдаун для борьбы с этим разрушительным вирусом, - заявил накануне президент страны Хасан Роухани. - Я объявляю повсеместную мобилизацию для борьбы с третьей волной коронавируса.".

Детали локдауна пока не объявлялись, но у каждого города и района будут свои ограничения в зависимости от сложившейся ситуации с распространением коронавируса. Предположительно, на две недели будет введен запрет на передвижения между населенными пунктами, работать смогут только продовольственные магазины и аптеки. За исполнением мер будут следить полиция и Корпус стражей исламской революции.

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Ранее власти не решались вводить полный локдаун, поскольку не могли оказать финансовую помощь жителям и частным компаниям. Введение карантина могло привести к массовому голоду среди самых бедных жителей страны. Но представителям системы здравоохранения удалось убедить Роухани в необходимости ограничений. По их словам, бездействие может привести страну к еще большей катастрофе.

Замминистра здравоохранения Ирадж Харирчи заявил, что вскоре показатель смертности за сутки может удвоиться. С начала пандемии в стране было выявлено более 558 тыс. случаев заражения, более 41,4 тыс. человек умерли. С октября в стране фиксируется более 400 смертей за сутки. Власти предполагают, что с учетом умерших, не тестировавшихся на коронавирус, реальная цифра смертности может быть в три раза больше.

МОК: Олимпийские Игры в Токио состоятся

Глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах уверен, что летняя Олимпиада в Токио состоится в следующем году. Об этом он заявил во время визита в Японию. Игры должны были пройти в этом году, но были перенесены на июль 2021 года из-за пандемии. Ожидалось, что в страну приедут более 11 тыс. спортсменов, представляющих более 200 стран.

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По словам Баха, будут приложены все необходимые усилия для обеспечения безопасной Олимпиады - спортсмены и зрители будут вакцинированы до прибытия в Японию.

Премьер-министр Ёсихидэ Суга поддержал главу МОК и отметил, что проведение Игр продемонстрирует победу над Covid-19.

Johnson & Johnson проводит сразу два испытания вакцины

Компания Johnson & Johnson запустила третью фазу испытаний вакцины от коронавируса, цель которой - выяснить, есть ли необходимость во второй инъекции или будет достаточно одной. Для тестирования привлекут 30 тыс. добровольцев.

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Фирма с сентября уже проводит испытания своей вакцины, в ходе которой 60 тыс. других добровольцев получили одну инъекцию. В тестировании примут участие жители США, Великобритании, Бельгии, Колумбии, Франции, Германии и других стран.

Вакцина компании Moderna показала почти 95% эффективности

В ходе клинических испытаний вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Moderna, показала почти 95% эффективности. По информации фирмы, вакцина показывает высокую эффективность у пожилых людей.

Компания планирует подать документы на регистрацию вакцины через несколько недель после анализа данных испытаний. Moderna до конца 2021 года планирует произвести от полумиллиарда до миллиарда доз. Ее вакцину можно хранить в холодильнике, тогда как вакцине компаний Pfizer и BioNtech требуется температура в -80 градусов.

Борис Джонсон самоизолировался

Премьер-министру Британии Борису Джонсону пришлось самоизолироваться на две недели после контакта с носителем Covid-19. Руководить правительством он будет в удаленном режиме.

"Я здоров как бык. Чувствую себя отменно. У меня полно антител", - написал Джонсон в "Твиттере". В марте премьер заразился коронавирусом и первое время продолжал работу, несмотря на недомогание. Затем он был госпитализирован и некоторое время находился в реанимации. После больницы он еще около месяца восстанавливался.

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