Госдуме предложено срочно расширить круг "иноагентов". За счет кого?

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Сенатор Андрей Климов, возглавляющий комиссию по защите России от внешнего вмешательства, предложил "безотлагательно" принять поправки, позволяющие расширить список "иностранных агентов" и ввести для них новые ограничения. В частности, для "агентов", которые участвуют в выборах - и делается это перед голосованием в Госдуму.

Восемь лет назад в России вступили в силу поправки к закону о неправительственных некоммерческих организациях, согласно которым некоммерческие организации (НКО), получающие финансирование из-за рубежа и занимающиеся политикой, должны регистрироваться в качестве "иностранных агентов".

Реестр "агентов" ведет министерство юстиции России. В нем более 70 организаций.

С 2017 года "иностранными агентами" могут признавать СМИ, с 2018-го - НКО, получающие деньги не только напрямую от иностранных структур, но и от российских юрлиц с иностранными источниками финансирования.

В феврале этого года вступил в силу закон, согласно которому СМИ, уже объявленные "иноагентами", стали обязаны регистрировать российское юридическое лицо.

Тогда же закон стал позволять признавать иностранными агентами не только юридические, но и физические лица (например, журналистов).

Поправки, дополнительно регулирующие деятельность СМИ-"иноагентов", в прошлые годы готовили сенатор Климов и депутат Госдумы Василий Пискарев.

Теперь у Климова есть новая порция запретительных идей. Вот они.

Кого еще назвать "агентом"?

Во-первых, он считает нужным маркировать как "агентов" тех, кто участвует в выборах. В избирательное законодательство предлагается включить понятия "кандидат, выполняющий функции иностранного агента" и "кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента".

"Это делается для того, чтобы наши избиратели на выборах имели более полное представление о том, в чьих интересах может в дальнейшем действовать тот или иной кандидат на выборные посты", - заявил во вторник сенатор Климов.

Во-вторых, он хочет запретить физическим лицам, признанным "иностранными агентами", занимать должности в государственных и муниципальных органах.

В-третьих, комиссия Совета Федерации по защите суверенитета от воздействия извне, которую возглавляет Климов, предложила внести в Госдуму поправки о признании "иноагентами" тех НКО, которые работают в России без юридической регистрации.

В-четвертых, к "агентам" комиссия предлагает отнести не только физлиц, занимающихся политической деятельностью, но и сбором сведений в военно-технической сфере и получающих деньги и иную помощь из-за рубежа.

Заодно комиссия предложила увольнять педагогов по обвинению в разжигании социальной, расовой или религиозной розни, а также "побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции". Такой законопроект также будет внесен в Госдуму.

Еще одна идея - ограничить иностранное финансирование публичных мероприятий (как именно, пока не уточняется). Параллельно в Госдуму уже внесен законопроект, который запрещает проводить публичные мероприятия за счет иностранных граждан, "иноагентов", граждан России моложе 16 лет и анонимных жертвователей.