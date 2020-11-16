Moderna: вакцина от Covid-19, обещающая 94,5% эффективность, прошла испытания

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Экспериментальная вакцина mRNA-1273 компании Moderna Inc. показала эффективность 94,5% в ходе заключительной стадии тестов, объявили ее создатели в понедельник.

После вакцины от Pfizer она стала вторым в США и третьим в мире препаратом для защиты от коронавируса, который успешно завершил испытания и показал результат выше ожидаемого.

"У нас будет вакцина, способная остановить Covid-19!" - сказал по телефону агентству Рейтер президент Moderna Inc. Стивен Ходж.

"Это, очевидно, очень впечатляющий результат", - сказал главный эпидемиолог США Энтони Фаучи.

"Невероятно впечатляющая новость от Moderna усиливает наш оптимизм касательно того, что в ближайшие месяцы мы получим на выбор несколько хороших вакцин", - считает профессор экспериментальной медицины лондонского Имперского колледжа Питер Опеншо.

Объявленная эффективность вакцины Pfizer - 90%.

После предоставления регуляторным органам дополнительных сведений по безопасности и официальной регистрации для использования в чрезвычайной ситуации США уже в декабре будут располагать двумя готовыми к применению вакцинами от Covid-19.

К новому году планируется произвести 40 млн доз вакцины Pfizer и 20 млн доз вакцины Moderna.

В 2021 году Moderna обещает выпустить от 500 млн до миллиарда, а Pfizer - 1,3 млрд доз при населении США в 330 млн.

Обе вакцины основаны на новой высокоэффективной технологии mRNA (матричная РНК). Ее суть в том, что бы побуждать организм человека вырабатывать белки, сходные с белками вируса и вызывающие иммунный ответ.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Спутник V" против разработки Pfizer: сравнение вакцин от коронавируса

В испытаниях вакцины Moderna участвовали 30 тыс. человек, получивших реальный препарат или плацебо. Заразились впоследствии коронавирусом 95 человек, из них лишь пятеро, привитых вакциной, и у всех пяти заболевание протекало в легкой форме.

Примерно у каждого десятого пациента наблюдались недолгие побочные явления в виде болей в мышцах и суставах, головной боли и покраснения кожи в месте инъекции.

Вакцинирование препаратом от Moderna проводится двумя прививками с интервалом 28 дней.

Профессор Опеншо особо подчеркнул, что вакцина Moderna подтвердила свою эффективность, в том числе для пожилых и представляющих другие группы риска пациентов.

Еще одно важное ее преимущество - то, что она, в отличие от вакцины Pfizer, не требует для хранения сильной заморозки. По словам представителей Moderna, их препарат может храниться 30 дней в обычном холодильнике и до полугода при температуре -20С.

Автор фото, moderna Подпись к фото, Вакцинирование препаратом от Moderna проводится двумя прививками с интервалом 28 дней

На утренних торгах в понедельник акции Moderna подорожали на 9.1%. Американский биржевой индекс S&P 500 вырос на 1,3%, общеевропейский STOXX 600 - до уровня конца февраля.

Компания ранее получила на свои исследования 1 млрд долларов из федерального бюджета.

Китай и Россия объявили, что в ближайшие недели приступают к массовой вакцинации граждан собственными препаратами.

Российская вакцина "Спутник-V" Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получила лицензию для использования внутри страны еще в августе. 11 ноября создатели заявили, что в ходе массовых испытаний она показала эффективность 92%.

С начала пандемии Covid-19 переболели почти 55 млн человек, свыше 1,3 млн скончались. Без малого 11,4 млн случаев и 252 тыс. смертей приходятся на Соединенные Штаты.