Дайджест: в Армении призывают к отставке Пашиняна, Трамп хотел нанести удар по Ирану

Автор фото, Boston Globe Подпись к фото, Британия ведет переговоры о приобретении американской вакцины и надеется начать вакцинацию весной

Американская компания Moderna в понедельник объявила о завершении третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса. В компании сообщили, что вакцина показала эффективность 94,5% в ходе заключительной стадии тестов.

В третьей фазе исследований приняли участие 30 тысяч человек. Показатель эффективности основан на испытаниях с участием 95 пациентов с подтвержденными случаями коронавируса: 90 из них получили плацебо и только пять - вакцину Moderna.

Новость об успешных испытаниях вакцины прокомментировал главный инфекционист США Энтони Фаучи, назвав это выдающимся результатом.

После вакцины от Pfizer она стала вторым в США и третьим в мире препаратом для защиты от коронавируса, который успешно завершил испытания и показал результат выше ожидаемого. Заявленная эффективность вакцины Pfizer - 90%.

Разработчики российской вакцины "Спутник V" оценили ее эффективность в 92%.

Накануне также стало известно, что ЕС и Великобритания уже ведут переговоры о приобретении американской вакцины.

Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок заявил, что правительство зарезервировало 5 млн доз вакцины Moderna, начать ее использование планируется весной.

Высокопоставленный британский дипломат в Москве - впервые с 2017 года

Во вторник в Москве состоится встреча государственного министра Великобритании по делам Европы и Америки Уэнди Мортон с замглавы МИД России Владимиром Титовым.

Визит в российскую столицу пусть не министра иностранных дел, но высокопоставленного британского дипломата - важное событие для двусторонних отношений, которые находятся в глубоком кризисе после покушения на Сергея и Юлию Скрипалей в английском Солсбери.

Британия называет атаку делом рук российских спецслужб, в Москве это последовательно отрицают.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, До Мортон последним высокопоставленным британским дипломатом в Москве стал Борис Джонсон, возглавлявший тогда МИД Британии

"Визит задуман как попытка сохранять диалог с Россией, в то же время воздерживаясь от нормализации британо-российских отношений", - цитирует ТАСС источника в МИД России.

Британская Guardian писала, что Мортон планирует обсудить с Титовым тему отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Как и в случае со Скрипалями, в Лондоне его считают делом рук российской власти, а в Москве причастность к случившемуся категорически отрицают.

Но Мортон приехала не только спорить - есть на повестке и направления, где страны могут сотрудничать. Так, она встретится с советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым.

Кроме глобального потепления, они обсудят меры борьбы с пандемией коронавируса.

Президент Армении призвал к отставке премьера и досрочным выборам

Автор фото, Viktor Drachev/TASS

В Армении вторую неделю продолжаются протесты и ожесточенные дискуссии, вызванные поражением в войне в Карабахе.

За 44 дня боев армянские силы потеряли больше 2,3 тыс. солдат и контроль над значительными территориями, и общество требует ответа от политиков.

В понедельник вечером президент страны Армен Саркисян обратился к нации и рассказал, что провел десятки встреч с самыми разными политическими силами.

"Абсолютное большинство участников встреч согласны в одном вопросе: отставка или приостановление деятельности премьер-министра [Никола Пашиняна] в соответствии с конституцией и досрочные парламентские выборы", - цитирует президента агентство "Арменпресс".

На время подготовки к выборам Саркисян предложил передать власть “высококвалифицированному правительству национального согласия”, но не назвал возможных его членов.

Армения - парламентская республика, в ней президент прямо не участвует в политике, но является главой государства и гарантом конституции.

В правительстве Армении пока не отреагировали на слова президента.

NYT: Трамп обсуждал вариант удара по Ирану

Автор фото, AFP Подпись к фото, Как сообщает NYT, от военного удара Трампа отговорили госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс

В прошлый четверг президент США Дональд Трамп собрал закрытое совещание и предложил нанести удар по ядерному объекту на территории Ирана, сообщает газета New York Times со ссылкой на четырех действующих и бывших чиновников.

В совещании участвовали вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, а также исполняющий обязанности министра обороны США и глава генштаба, пишет газета. Они не поддержали предложение президента, указав на риск военного обострения в случае удара.

По словам собеседников New York Times, присутствовавшие на встрече министры и советники Трампа считают, что им удалось его убедить. На момент выхода статьи в Белом доме не ответили на запрос журналистов.

New York Times предполагает, что целью был Нетенз - город в Иране, где за день до этого МАГАТЭ обнаружило запасы урана, в 12 раз превышающие норму, оговоренную ядерной сделкой (из которой США вышли при Трампе).

AP, WSJ, FT: Трамп выведет часть войск из Ирака и Афганистана

Автор фото, Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп много раз обещал прекратить “бесконечные войны” в далеких странах и вернуть американских солдат домой - но каждый раз сталкивался с возражениями своих генералов.

И все-таки в свои последние недели в Белом доме Трамп может издать указ, которым вернет домой значительную часть американского контингента из Афганистана и несколько меньше из Ирака, сообщают газеты Financial Times, Wall Street Journal и агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на свои источники в американском правительстве.

Wall Street Journal пишет, что такой указ может быть подписан уже во вторник, с дедлайном для возвращения контингента до 15-го января - за 5 дней до инаугурации Джо Байдена.

По данным Ассошиэйтед Пресс, президент хочет оставить в каждой из стран до 2,5 тыс. военных вместо нынешних 4,5-5 тыс. в Афганистане и более чем 3 тыс. в Ираке.

Издание сообщает, что в Пентагоне меньше обеспокоены сокращением присутствия в Ираке, где правительственные силы в целом контролируют ситуацию.

Они, однако, переживают за Афганистан, где по-прежнему регулярно случаются кровавые теракты и продолжается борьба за власть между правительством и движением Талибан (запрещено в России).

Washington Post: Франция и Германия призывают Байдена работать с Россией

Автор фото, AFP

Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас, главы внешнеполитических ведомств Германии и Франции, в колонке для Washington Post выразили поддержку победителям президентских выборов в США Джо Байдену и Камале Харрис.

Они отметили разные глобальные вызовы, стоящие перед ЕС и США, и отдельно подчеркнули, что ждут от Байдена как критики России, так и конструктивного диалога с Москвой.

Например, Ле Дриан и Маас ожидают, что Вашингтон приложит усилия к продлению договора СНВ-3 о сокращении ядерных арсеналов.

Французский и германский дипломат признают, что главным направлением американской внешней политики может остаться Китай, который они называют партнером, конкурентом и системным соперником одновременно.

Чтобы правильно сбалансировать эти позиции, Европа и Америка должны работать вместе, уверены они.

Кроме того, Ле Дриан и Маас выразили надежду на возвращение США к участию в ядерной сделке с Ираном, а также предложили подумать о совместных действиях в ответ на “проблемное поведение Турции”.

Автор фото, AFP

Почитайте материал нашего корреспондента Анастасии Успенской о том, как изменится политика Белого дома по отношению к Израилю после ухода Дональда Трампа с поста президента.

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