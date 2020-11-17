Коронавирус в России: обновлен рекорд по смертности, появится мобильное приложение для отслеживания контактов с заболевшими

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В России поставлен рекорд по числу умерших за день, в Петербурге снова рекордный прирост заболевших за день, а в минцифры разрабатывают приложение, отслеживающее возможный контакт с носителем коронавируса, в Челябинске сочли незаконным рекомендацию минздрава не высылать скорые к некоторым больным, а в 43 регионах России - превышение эпидемиологического порога заболеваемости ОРВИ. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Антирекорд по числу умерших

За сутки в России выявили 22 410 новых заболевших коронавирусом. Четвертый день подряд число ежедневно выявляемых новых случаев - более 22 тысяч. Выздоровели, по данным оперативного штаба, почти столько же - 22 055 человек. Это максимальный показатель за последний месяц.

При этом умерло 442 человека - и это самое большое число умерших от коронавируса за сутки с начала пандемии. По данным Роспотребнадзора, смертность от коронавируса в России составляет 1,7%, а в мире в среднем этот показатель равен 3,4%.

В Москве за последние сутки зарегистрировали 5882 заболевших; днем ранее их было почти на 500 человек меньше. Четыре дня подряд число новых случаев стабильно было выше шести тысяч, абсолютный рекорд фиксировали 9 ноября - 6 897 заражений. В Санкт-Петербурге - 2130 новых случаев, и это очередной рекордный суточный прирост за все время пандемии.

Собянин продлил "дистанционку"

Режим дистанционного обучения для школьников с 6 по 11 классы продлевается до 6 декабря, объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин отметил, что заболеваемость Covid-19 в Москве продолжает расти, но количество школьников с коронавирусом остается на одном уровне - по полторы-две тысячи новых случаев в неделю. "Стабилизировалась и заболеваемость в основной группе риска, среди москвичей старше 65 лет - 5-6 тыс. случаев в неделю. Это значит, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников", - пояснил свое решение Собянин.

"Дистанционку" в московских школах ввели с 19 октября, с началом второй волны пандемии коронавируса в России. Изначально тако режим обучения вводился на две недели, но Собянин продлевает его уже второй раз за эту осень.

Для учащихся старших классов по-прежнему не будет действовать льготный проезд в общественном транспорте.

В России наметилась тенденция к стабилизации ситуации - Роспотребнадзор

В России намечается тенденция к стабилизации ситуации с Covid-19, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, рост заболеваемости коронавирусом сейчас идет не столько за счет Москвы, сколько за счет регионов. О тенденции к стабилизации можно говорить даже несмотря на то, что интенсивность вируса в разных регионах разная, заявил Горелов.

Цифры по ежедневной заболеваемости при этом не принципиальны, только если это не экспоненциальный рост, заявил он. "К тому, что мы видим сейчас, все абсолютно готовы", - подчеркнул Горелов.

По его словам, в тех регионах, где соблюдаются меры профилактики коронавируса, показатели заболеваемости невысокие.

Минцифры разрабатывает приложение, предупреждающее о возможном контакте с вирусом. Обещают анонимность и добровольность

Министерство цифрового развития России заканчивает разработку нового мобильного приложения "Стопкоронавирус. Мои контакты", которое будет отслеживать мобильные устройства поблизости и предупреждать пользователя, если у кого-то из тех, кто был в радиусе десяти метров от него, обнаружат коронавирус. В ближайшее время оно появится в магазинах приложений App Store и Google Play, пишет "Медуза".

Принцип работы приложения в презентации, с которой ознакомилось издание, описан так: "Телефон сканирует окружение в радиусе до 10 метров. Все контакты анонимно записываются на ваше устройство. Если другой человек заболевает, он вводит эту информацию в приложение, и вы уведомляетесь о возможном риске. Чем ближе расстояние и дольше контакт, тем выше приложение расценивает риск заражения". По словам разработчиков, информация в приложении анонимна, и личность заболевшего не раскрывается.

Глава минцифры Максут Шадаев подтвердил изданию, что ведется разработка такого приложения. Он пообещал, что его использование будет "абсолютно анонимным и безопасным". "Не требуется регистраций - достаточно его установить и активировать. При этом установка приложения, как и информирование о факте заболевания - дело добровольное, но чем больше пользователей его установит, тем шире будет охват", - сказал он в беседе с "Медузой".

"Приложение позволяет использовать все возможности современных мобильных платформ для информирования о факте заболевания своего ближайшего окружения. Сейчас особенно важно своевременно оценить риски пребывания в тесном контакте с заболевшим для принятия решения о сдаче тестов и предотвращения дальнейшего распространения болезни", - сказал Шадаев (цитата по РИА Новости).

Мэр Бийска заразился повторно

У мэра Бийска Александра Студеникина вновь выявили коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре мэрии.

"Александр Петрович в минувшую пятницу перед планируемой командировкой получил результаты тестов, подтверждающие коронавирус. Он сразу же ушел на самоизоляцию, на дистанционный режим работы - он исполняет свои обязанности из дома, проводит совещание. Его состояние нормальное, удовлетворительное", - сказали в пресс-службе.

В октябре у мэра Бийска уже был подтвержденный коронавирус, месяц назад он получил отрицательные результаты теста.

Студеникин - не первый повторно заразившийся представитель региональной власти. В августе о повторном заражении сообщил глава республики Тува Шолбан Кара-оол. Он опубликовал в своих соцсетях видео из инфекционной больницы. В первый раз глава Тувы заразился в июне, ровно за два месяца до второго случая.

При этом в понедельник 16 ноября в Роспотребнадзоре заявили, что в России нет подтвержденных случаев повторного заражения коронавирусом. "К настоящему моменту документированные случаи повторного заражения крайне редки, в России нет еще ни одного документированного повторного случая", - сказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, заразиться повторно можно, если у пациента наблюдается первичный или приобретенный (при лечении) иммунодефицит, а также при изменении генома вируса.

По данным ученых, иммунитет к коронавирусной инфекции сохраняется от трех месяцев до полугода.

В 43 регионах - превышение порогов заболеваемости ОРВИ

Эпидемические пороги по заболеваемости ОРВИ превышены в 43 регионах России, сообщили в Роспотребнадзоре. Это касается в основном взрослого населения.

"По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 43 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Речь идет о заболеваемости респираторными вирусами не гриппозной этиологии, в том числе вирусами парагриппа, аденовирусами и другими вирусами, уточнили в ведомстве. Новая коронавирусная инфекция также является возбудителем ОРВИ.

Эпидемиологический порог рассчитывается исходя из среднестатистического уровня заболевания в течение многих лет. Для вычисления эпидемических порогов используется статистика суммарной заболеваемости на 10 тысяч населения за календарные недели каждого года в течение последних пяти-десяти лет. В феврале 2020 года, до начала пандемии коронавируса в России эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ был превышен в 37 регионах.

В Челябинске сочли незаконной рекомендацию не высылать скорые к задыхающимся

Прокуратура посчитала незаконной рекомендацию челябинского минздрава не направлять бригады скорой помощи к пациентам с обмороками, отравлениями, а также с бронхитом и пневмонией, пишет "Новая газета" со ссылкой на постановление. Такую рекомендацию ведомство дало в начале октября из-за загруженности служб скорой помощи в связи с Covid-19.

Ведомство рекомендовало направлять в поликлиники пациентов с подозрением на Covid-19, пищевыми отравлениями, обмороками, тремором, болями в животе и рвотой, болями в грудной клетке, а также задыхающимся - с бронхитом или пневмонией. Решение аргументировалось необходимостью разгрузить скорую помощь. Би-би-си писала об этих рекомендациях и об аналогичных призывах не перегружать скорые от властей Курганской и Омской областей.

"Информационное письмо министерства о передаче вызовов со службы скорой медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническую службу, в том числе по поводам "обморок", "задыхается", противоречит порядку [оказания скорой медицинской помощи, регламентированному Минздравом России]", - говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве вынесли представление министру здравоохранения Челябинской области об устранении нарушений.

Столичные депутаты попросили власти не расширять зону платной парковки

Более 70 муниципальных депутатов районов Москвы попросили мэра Сергея Собянина временно отложить расширение платной парковки в городе. Они аргументируют просьбу данными Роспотребнадзора о том, что общественный транспорт часто становится источником заражения.

"Очевидно, что личный автомобиль является наиболее безопасным видом передвижения, и город должен быть заинтересован в том, чтобы стимулировать горожан в возможности его использования в период пандемии", - говорится в обращении. Его подписали 75 муниципальных депутатов, представляющие 30 районов.

В октябре московский департамент транспорта обратился в советы депутатов нескольких округов с предложением поддержать очередное точечное расширение платных зон. В планах было расширение зоны платной парковки на улицах Нижняя Масловка, Бутырская, Маршала Сергеева, на площади Савеловского вокзала и так далее. Сроки этих нововведений и тарифы известны не были.