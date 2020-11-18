Совет Федерации разрешил Путину использовать войска в Карабахе. Песков говорил, что согласие не нужно

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS Подпись к фото, Спикер СФ Матвиенко заверила, что Россия "принесла мир на эту многострадальную землю". А разрешение нести мир можно было дать и задним числом

Совет Федерации дал согласие президенту России на отправку в Нагорный Карабах миротворческого военного контингента с необходимым вооружением и спецтехникой. В парламенте необходимость такого разрешения объяснили долгосрочностью миссии миротворцев.

В постановлении, за которое единогласно проголосовали все 129 присутствовавших сенаторов, говорится, что президент может использовать войска в Карабахе с 10 ноября - по сути, глава государства получил необходимое разрешение задним числом. Первые российские военные прибыли в Карабах 10 ноября.

"Ввод миротворческих сил сыграл ключевую роль в остановке боевых действий, кровопролития, принес мир на эту многострадальную землю, - сказала спикер Валентина Матвиенко. - Сегодня наши миротворцы не только выполняют миротворческие функции, но и важнейшую гуманитарную миссию". По ее словам, местные жители положительно реагируют на присутствие российских миротворцев, "понимая, что они принесли мир и покой".

Так должен ли был Путин просить разрешения сенаторов?

Президент, впрочем, мог и не запрашивать согласия верхней палаты парламента на ввод миротворцев в Карабах, поскольку Азербайджан сбил российский вертолет над Арменией, объяснил глава комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. "Погибло двое наших военных. По закону об обороне и постановлению СФ 2009 года президент имеет право отправлять войска для решения оперативных вопросов без согласия СФ", - сказал сенатор Интерфаксу.

Но Путин запросил разрешение у сенаторов, поскольку миссия российских миротворцев носит долгосрочный характер. "Сейчас запрашивается согласие на операцию, которая будет длиться 5 лет или более. Там более широкий круг задач, для таких операций требуется согласие СФ", - пояснил Клишас.

По его словам, дожидаться разрешения Совета Федерации Владимир Путин не стал, поскольку ситуация в Карабахе развивалась трагически и погибли российские граждане. "Наш комитет считает эту ситуацию с конституционной точки зрения абсолютно правильной", - заявил Клишас.

При этом еще 11 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что для ввода миротворцев Путину "нет прямой необходимости" просить разрешения у Совфеда. Песков объяснил это тем, что еще 30 сентября 2015 года СФ дал согласие президенту на использование вооруженных сил за пределами территории России. Тогда Путин вводил российских военных в Сирию, но в постановлении не оговаривалось, куда конкретно Россия вводит войска. "Пока это постановление действует - а оно действует, оно никак не менялось - то есть такая юридическая база для принятия подобных решений на основе общепризнанных принципов и норм международного права", - отметил Песков.

Главы России, Азербайджана и Армении объявили о подписании соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и вводе российских миротворцев в зону конфликта в ночь на 10 ноября.