Ограбление сокровищницы в Дрездене. Подозреваемые арестованы

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Немецкая полиция задержала трех человек по подозрению в сенсационном ограблении дрезденской сокровищницы "Зеленые своды" в ноябре прошлого года. Все они граждане Германии, во вторник им будут предъявлены обвинения в краже и поджоге. Других подробностей пока не сообщается.

Дрезденскую сокровищницу Grünes Gewölbe ("Зеленые своды"), где хранится самая большая в Европе коллекция ювелирных изделий и драгоценностей, ограбили в прошлом году. Это было крупнейшее ограбление ювелирных хранилищ в современной истории.

Украденные шедевры ювелирного искусства пока не найдены. Глава управления государственных музеев Дрездена Марион Акерманн после кражи сказала, что "их стоимость нельзя выразить цифрами". Газета Bild оценила похищенное в миллиард евро.

Арестам предшествовали полицейские рейды рано утром во вторник, сопровождавшиеся перекрытием улиц, главным образом в южном районе Берлина Нойекёльн.

В совместном заявлении полиции и прокуратуры говорится, что в операции участвовали 1638 сотрудников. Подверглись обыску 10 частных жилищ и восемь автомашин и гаражей, изъяты компьютеры, одежда и инструменты, приобщенные к делу как вещественные доказательства.

Дерзкое ограбление

Около 5 утра 25 ноября 2019 года злоумышленники подожгли энергоподстанцию, чтобы временно оставить музей без электричества и отключить сигнализацию, отогнули решетку на окне первого этажа и проникли внутрь.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Полицейский рейд в Берлине

На записи с камеры видеонаблюдения двое мужчин протискиваются в образовавшееся узкое отверстие, затем один из них входит в выставочный зал с топориком.

Полиция была на месте уже через пять минут, но воры успели скрыться, захватив три набора ювелирных изделий с бриллиантами, сапфирами, изумрудами и рубинами. В каждом из наборов было по 37 предметов.

Среди похищенного - шпага с эфесом, инкрустированным девятью крупными и 770 мелкими бриллиантами, и аксельбант, украшенный 49-каратным белым бриллиантом.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Коллекция музея "Зеленые своды" известна во всем мире. Фотография 2004 года

Другой знаменитый экспонат, хранившийся в том же помещении, 41-каратный "Дрезденский зеленый бриллиант", в порядке музейного обмена находился на экспозиции в нью-йоркском музее Метрополитен.

Пресса писала, что похищенные шедевры настолько известны, что продать их невозможно.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Знаменитый 41-каратный Дрезденский зелёный бриллиант похищен не был, поскольку в момент ограбления находился на выставке в нью-йоркском Метрополитен-музее.

Высказывались предположения, что воры принадлежали к организованному преступному сообществу, и что им мог помогать кто-то из сотрудников музея.

Власти обещали награду в 500 тысяч евро за информацию о преступниках и местонахождении сокровищ. Выплачивалась ли она кому-либо, не сообщается.

Сокровищница Grünes Gewölbe ("Зеленые своды") в бывшем дворце саксонских королей содержит одну из самых больших в Европе коллекций ювелирных изделий и драгоценностей.

Большая часть из них была собрана Августом Сильным, курфюрстом Саксонии и выборным королем Польши, союзником Петра I в войне со Швецией, тягавшимся в роскоши и блеске с Людовиком XIV.

Автор фото, Gruenes-Gewoelbe Подпись к фото, Жемчужная шкатулка XVI века была привезена из Индии

Собрание пережило массированную бомбежку Дрездена в феврале 1945 года, была вывезена в СССР как трофей и возвращена в 1958 году.

Грабежи с размахом

Налет на дрезденскую сокровищницу считается крупнейшей ювелирной кражей в современной истории.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Один из залов музея в Дрездене

Другое нашумевшее преступление - кража в марте 2017 года из берлинского музея Боде недалеко от резиденции федерального канцлера одной из пяти существующих в мире канадских коллекционных монет "Большой кленовый лист".

Трое похитителей в феврале этого года получили тюремные сроки, но 100-килограммовая золотая монета осталась не найденной.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Монета "Большой кленовый лист" выставлялась в берлинском музее Боде

На момент изготовления в 2007 году "Большие кленовые листы" являлись самыми большими золотыми монетами в истории. Спустя пять лет в Австралии изготовили золотую монету "Кенгуру" весом в тонну.