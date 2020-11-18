Джереми Корбин восстановлен в Лейбористской партии. Многие в Вестминстере возмущены
Лидер британских лейбористов Кир Стармер оказался под давлением некоторых однопартийцев и представителей различных еврейских организаций, выступающих против возвращения в ряды Лейбористской партии недавно исключенного Джереми Корбина.
Корбин возглавлял Лейбористскую партию с 2015 по 2020 гг. После разгромного поражения на последних выборах добровольно ушел с поста, а в октябре его членство в партии было временно приостановлено на основании расследования Комиссии по равенству и правам человека, которая пришла к выводу, что он потакал проявлениям антисемитизма в партии.
На днях решением Национального исполнительного комитета Корбин восстановлен в партии. При этом Стармер, заявил, что Корбин не сможет представлять лейбористов в британском парламенте. Сейчас Джереми Корбин - независимый депутат парламента.
Однако критики Корбина требуют от Стармера продолжить расследование. Они считают, что восстановление не может состояться, пока партия не обеспечит полностью независимый процесс рассмотрения жалоб.
"Смыть пятно"
Экс-депутат от лейбористов Луиз Эльман, покинувшая партию в прошлом году из-за атмосферы антисемитизма, заявила, что восстановление Джереми Корбина - шаг назад.
"Кир Стармер и партийная верхушка должны отказать Корбину в возвращении, только так они докажут, что действительно, а не только на словах, намерены избавить партию от ужасного пятна", - сказала Эльман в интервью Би-би-си.
Парламентские корреспонденты Би-би-си считают, что в случае возвращения Корбина могут последовать добровольные отставки ряда членов парламента еврейского происхождения.
Сам Стармер прокомментировал решение о возвращении Корбина в партийные ряды в "Твиттере", назвав ситуацию болезненным днем для еврейской общины и тех лейбористов, кто упорно боролся против антисемитизма.
Он заверил, что выполнит обещание, взятое на себя после выхода отчета Комиссии по равенству и правам человека, и в новом году все жалобы будут рассмотрены в ходе максимально прозрачной процедуры.