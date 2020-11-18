Джереми Корбин восстановлен в Лейбористской партии. Многие в Вестминстере возмущены

Автор фото, EPA Подпись к фото, Новый лидер лейбористов Кир Стармер обещает провести независимое рассмотрение жалоб на Корбина, но сможет ли воспрепятствовать его восстановлению в партии, пока неясно

Лидер британских лейбористов Кир Стармер оказался под давлением некоторых однопартийцев и представителей различных еврейских организаций, выступающих против возвращения в ряды Лейбористской партии недавно исключенного Джереми Корбина.

Корбин возглавлял Лейбористскую партию с 2015 по 2020 гг. После разгромного поражения на последних выборах добровольно ушел с поста, а в октябре его членство в партии было временно приостановлено на основании расследования Комиссии по равенству и правам человека, которая пришла к выводу, что он потакал проявлениям антисемитизма в партии.

На днях решением Национального исполнительного комитета Корбин восстановлен в партии. При этом Стармер, заявил, что Корбин не сможет представлять лейбористов в британском парламенте. Сейчас Джереми Корбин - независимый депутат парламента.

Однако критики Корбина требуют от Стармера продолжить расследование. Они считают, что восстановление не может состояться, пока партия не обеспечит полностью независимый процесс рассмотрения жалоб.

"Смыть пятно"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Джереми Корбин не признал обоснованность выводов комиссии, заявив, что по мере сил противостоял любым проявлениям нетерпимости в партии

Экс-депутат от лейбористов Луиз Эльман, покинувшая партию в прошлом году из-за атмосферы антисемитизма, заявила, что восстановление Джереми Корбина - шаг назад.

"Кир Стармер и партийная верхушка должны отказать Корбину в возвращении, только так они докажут, что действительно, а не только на словах, намерены избавить партию от ужасного пятна", - сказала Эльман в интервью Би-би-си.

Парламентские корреспонденты Би-би-си считают, что в случае возвращения Корбина могут последовать добровольные отставки ряда членов парламента еврейского происхождения.

Сам Стармер прокомментировал решение о возвращении Корбина в партийные ряды в "Твиттере", назвав ситуацию болезненным днем для еврейской общины и тех лейбористов, кто упорно боролся против антисемитизма.