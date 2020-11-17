США приняли "акт Родченкова". Возмущение Москвы понятно, но почему и ВАДА против?

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Сенат США принял "акт Родченкова", который устанавливает уголовную ответственность за схемы, позволяющие нарушать антидопинговые правила. Этой инициативой оказались недовольны и российские власти, и ВАДА.

Что это за документ

Закон, который носит имя экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, предусматривает возможность уголовного преследования со стороны США любого человека, если он причастен к допинговым сговорам на международных соревнованиях.

Международным, согласно документу, считается соревнование, в котором участвует как минимум один американский и три иностранных спортсмена, и которые проводятся в соответствии с правилами Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Таким образом, на соревнования североамериканских профессиональных лиг, каких как НБА и НХЛ, закон распространяться не будет.

Нарушителям закона грозит лишение свободы на срок до 10 лет, также предусмотрен штраф до 250 тысяч долларов для физического лица и до миллиона долларов в других случаях. Срок давности по "акту Родченкова" составляет 10 лет.

Глава Антидопингового агентства США (ЮСАДА) Трэвис Тайгарт заявил, что "акт Родченкова" обеспечит инструменты, необходимые для защиты "чистых" спортсменов, и защитит информаторов.

Для вступления закона в силу его в течение 10 дней должен подписать президент США.

Как на него отреагировали

В России новость о принятии сенатом США "акта Родченкова" встретили неодобрительно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва "крайне критически относится к любым попыткам США распространить свою юрисдикцию на другие страны".

"Подобная трансграничная практика нас не устраивает, мы с ней не согласны, - заявил представитель Кремля. - Кроме обеспокоенности, это ничего вызывать не может".

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в свою очередь назвал документ "апофеозом цинизма со стороны Америки, чьи спортсмены лидируют в узаконенном и незаконном применении допинга, пользуясь в том числе своим влиянием на спортивные и антидопинговые структуры".

А член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина предположила, что после принятия закона желающих состязаться с американскими спортсменами будет все меньше.

"Учитывая расплывчатость "допинговых кодексов", сесть в американскую тюрьму может любой тренер или менеджер, подопечный которого опередил на соревнованиях американца... И не исключено, что в итоге атлеты США будет соревноваться исключительно сами с собой", - заявила она (цитата по РИА Новости).

Свою обеспокоенность по поводу экстерриториальности "акта Родченкова" выразило и ВАДА.

"Этот закон может привести к тому, что другие страны примут аналогичное законодательство, тем самым подвергнув граждан и спортивные организации США аналогичным экстерриториальным юрисдикциям и уголовным санкциям, многие из которых могут быть политическими по своему характеру или налагаться из-за дискриминации в отношении определенных национальностей", - говорится в заявлении организации.

В ВАДА также обратили внимание на то, что в первоначальной версии документа санкции были предусмотрены и в рамках соревнований североамериканских профессиональных лиг.

"Почему те, кто окружает спортсменов в этих ассоциациях и лигах, теперь освобождены от действия этого закона? Если он недостаточно хорош для американского спорта, то почему он навязывается остальному миру?" - заявил президент ВАДА Витольд Банька.

Чем известен Родченков

Григорий Родченков, чьим именем назван одобренный сенатом США закон, стал главным информатором ВАДА в деле о допинговых нарушениях в российском спорте.

Родченков, руководивший московской антидопинговой лабораторией с 2005 года, покинул свой пост в 2015 году после того, как независимая комиссия ВАДА обвинила его в умышленном уничтожении тысячи проб мочи спортсменов.

Через несколько месяцев он бежал в США, где попал под программу защиты свидетелей. Родченков, в частности, рассказал, что в России существовала государственная система применения допинга, а также описал, как сам участвовал в подмене проб в Сочи и разрабатывал для спортсменов "коктейль" из запрещенных веществ.

Для расследования заявлений Родченкова была создана комиссия под руководством канадского юриста Ричарда Макларена. В 2016 году она выпустила доклад о масштабной системе применения допинга в российском спорте, в котором было сказано, что к сокрытию положительных допинг-проб были причастны высокопоставленные чиновники и ФСБ.

Это привело к тому, что российскую сборную не допустили до зимних Олимпийских игр, проходивших в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане.

Российские власти с самого начала допингового скандала отрицали, что система применения запрещенных веществ поддерживалась на государственном уровне и что силовые структуры могли организовать процесс подмены и фальсификации положительных проб спортсменов в Сочи.

Основную вину за нарушения антидопинговых правил Россия возлагает на Родченкова - Следственный комитет завел на него сразу несколько уголовных дел, а президент Владимир Путин называл "придурком".

Что сейчас происходит с российским спортом

Сейчас Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишено аккредитации, а сборной России запрещено выступать на крупнейших спортивных соревнованиях под национальным флагом.

К очередным санкциям привел скандал с базой данных московской лаборатории, где хранятся опечатанные пробы российских спортсменов, в том числе сочинские. Зимой 2019 года база была передана экспертам ВАДА, но осенью исполком организации объявил, что в нее вносились изменения.

В конце августа 2020 года с поста гендиректора РУСАДА из-за нарушений, выявленных в ходе аудита, был уволен Юрий Ганус. Чиновник, известный резкими высказываниям в адрес министерства спорта и руководителей спортивных федераций, назвал это решение "ошибкой, которая будет иметь далекоидущие последствия".