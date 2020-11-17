Умер режиссер Роман Виктюк

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS

Российский театральный режиссер Роман Виктюк умер в возрасте 84 лет. Ранее он перенес коронавирус.

"Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня", - сообщили в театре Романа Виктюка агентству ТАСС.

27 октября в театре сообщили, что Виктюк находится в больнице с коронавирусом. На следующий день пресс-атташе театра заявила, что режиссер восстанавливается после перенесенного Covid-19.

"Сегодня у нашего дорого лидера Романа Григорьевича день рождения - ему исполняется 84 года. Мы хотели устроить праздник в его честь, но вирус помешал. Роман Григорьевич сейчас в больнице, состояние у него удовлетворительное, и он продолжит восстанавливаться под наблюдением врачей после перенесенного коронавируса. Но мы, конечно, будем его чествовать", - говорила она.

2 ноября в театре сообщили, что Виктюк идет на поправку, но пока остается в больнице под наблюдением врачей.

Роман Виктюк - театральный режиссёр. Родился в 1936 году во Львове, который входил тогда в состав Польши. В середине 1950-х он окончил ГИТИС. С 1970-х годов ставил спектакли в театрах Москвы.