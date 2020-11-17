"Новое слово в репрессиях". У жителей протестного дома в Минске с воскресенья нет воды и отопления

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Жители Новой Боровой с самого начала были активными участниками протеста, и им отключили воду и отопление

В одном из локальных очагов протеста в Минске - жилом комплексе на Новой Боровой - с воскресенья нет воды и отопления. Кто-то намеренно сломал задвижку. Правозащитники назвали это "новым словом в репрессиях", а белорусский президент Александр Лукашенко взял происшествие под личный контроль.

Локальные сходы граждан, пикеты и цепи солидарности, когда люди стоят у своих домов или вдоль дорог, - важная часть белорусского протеста. Красно-бело-красные флаги протеста появляются над жилыми домами. Красные ленты спускаются с крыш многоэтажных белых домов. В окнах появляются красно-белые занавески.

Власти пытаются бороться с этим. Начиная с августа красно-белые флаги снимали службы ЖКХ и даже сотрудники МЧС Беларуси. Милиция задерживала людей прямо во дворах их собственных домов. Именно в ходе такой локальной акции протеста неизвестные задержали, а потом до смерти избили минчанина Роман Бондаренко.

"Новая Боровая - европейский стандарт городской жизни", - написано на рекламных плакатах. Это жилой комплекс к северо-востоку от центра Минска. Жители здесь с августа протестовали против нечестных, по их мнению, президентских выборов; комплекс стал одним из очагов протеста.

В воскресенье, 15 ноября, здесь пропали горячая и холодная вода. А потом - отопление. В Минске сейчас минусовые температуры.

Жители вызвали управляющую компанию, приехали специалисты, спустились в подвал и слабый напор воды возобновился. В понедельник утром все сломалось опять.

Управляющая компания начала раздачу питьевой воды. Несколько цистерн пригнали из "Минскводоканала". Также во дворе дома появились три биотуалета, но власти к их появлению вряд ли причастны - туалеты раскрашены в цвета протестной символики.

Днем в понедельник стало понятно, что неизвестные отключили воду намеренно: жители обнаружили, что кто-то залез в колодец, снял вентиль с задвижки, которой открывается и закрывается доступ воды. А также высверлил болты креплений - починить такое быстро невозможно.

В микрорайоне временно закрылась школа и два детских сада - они получают воду из того же источника.

В телеграме, самом популярном мессенджере Беларуси, моментально появилась группа помощи, и десятки людей повезли на Новую Боровую бутылки с водой. Сейчас в этой группе почти 17 тысяч участников.

Там можно увидеть, например, такое объявление: "Уважаемые соседи, общественная Баня "21", которая находится в БЦ "21 век", приглашает вас попариться абсолютно БЕСПЛАТНО! Учитывая, что у нас мужская баня и график работы с 14.00 до 23.00, до окончания работы, к сожалению, приглашаем только мужчин. После 23.00 мы не закрываемся и ждем вас семьями с детьми (в плавках и купальниках)".

В оппозиционных телеграм-каналах появилась информация о том, что милиция не дает провезти воду и даже отнимает ее. Позже это опровергли сами жители Минска, хотя милиция действительно проверяла многие машины на наличие аптечки и другие возможные нарушения.

По состоянию на середину дня вторника воду и отопление так и не включили. Издание TUT.by обзвонило районные и городские власти, но ответа на вопрос, что происходит, так и нет.

Правозащитники из Белорусского Хельсинкского комитета написали письмо в ООН, назвав происходящее "новым словом в репрессиях".

"Власть использует социальные и бытовые условия для давления, что ставит под угрозу как здоровье людей, так и санитарно-эпидемиологическую ситуацию", - говорится в этом письме.

17 ноября, по сообщению телеграм-канала "Пул первого", президент Александр Лукашенко поручил своим помощникам взять ситуацию в Новой Боровой "на контроль".